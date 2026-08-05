  
15:32 · 5 สิงหาคม 2026

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และงบ Big Tech 🔎

 

วันพุธนี้ ตลาดจับตาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการลงทุนในระยะสั้น

ปฏิทินเศรษฐกิจ

  • 13:15 GMT – รายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 70,000–75,000 ตำแหน่ง จาก 98,000 ตำแหน่ง ในเดือนก่อน
  • 13:30 GMT – กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะเผยแพร่ Quarterly Refunding Announcement ซึ่งระบุแผนการกู้ยืม การออกพันธบัตร และโครงการซื้อคืนหนี้ของรัฐบาล ก่อนที่จะเปิดเผยรายละเอียดการประมูลพันธบัตรอายุ 3 ปี, 10 ปี และ 30 ปี รวมถึงแผนซื้อคืนหนี้เพิ่มเติมในเวลา 16:00 GMT
  • 15:00 GMT – การประกาศดัชนี ISM Services PMI ของสหรัฐฯ พร้อมดัชนีย่อยด้านราคาที่จ่าย (Prices Paid) และการจ้างงาน โดยตลาดคาดว่าดัชนีหลักจะอยู่ที่ 54.5
  • 15:30 GMT – สำนักงาน EIA จะรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ขณะที่ในช่วงต่อมา Lisa Cook และ Mary Daly กรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์
  • ก่อนหน้านั้น ตลาดจะรับทราบตัวเลข Services PMI รอบสุดท้ายของ ยูโรโซน และ สหราชอาณาจักร ขณะที่ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25%

ผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯ

  • Walt Disney รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 โดยนักลงทุนจับตาผลการดำเนินงานของธุรกิจ Streaming และรายได้จาก สวนสนุก
  • Eli Lilly ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 โดยตลาดให้ความสำคัญกับยอดขายยากลุ่ม GLP-1 และแผนขยายกำลังการผลิต
  • Uber เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 พร้อมอัปเดตการเติบโตของ Gross Bookings ในธุรกิจ Mobility และ Delivery
  • AppLovin รายงานผลประกอบการของธุรกิจแพลตฟอร์มโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • Western Digital และ SanDisk จะประกาศผลประกอบการเช่นกัน ซึ่งจะช่วยสะท้อนแนวโน้มอุปสงค์ NAND Memory และการลงทุนด้าน AI Data Center ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

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