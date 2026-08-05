AMD ทำทุกอย่างได้ถูกต้อง… แต่ยังไม่มากพอสำหรับตลาด

AMD ทำผลงานแข็งแกร่ง… แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่ตลาดต้องการเห็น
นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ตลาดกำลังรอคอย
AMD ยังคงรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งอีกครั้ง โดยทำรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้แนวโน้มไตรมาสถัดไปที่ดีกว่าคาด
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาแรกของนักลงทุนกลับเป็นลบอย่างชัดเจน โดยในช่วงก่อนเวลา 23.00 น. ตามเวลาที่รายงาน หุ้น AMD ปรับตัวลงประมาณ 7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ (After-hours)
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ผลประกอบการอ่อนแอ เพราะ AMD ไม่ได้ทำผลงานแย่แต่อย่างใด บริษัทสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ กลุ่ม Data Center ยังคงเติบโตในระดับ 3 หลัก และแนวโน้มในช่วงหลายเดือนข้างหน้ายังคงแข็งแกร่ง
แต่ตลาดต้องการมากกว่าแค่ “ไตรมาสที่ดีอีกหนึ่งครั้ง”
หลังจากผลประกอบการไตรมาสก่อนที่แข็งแกร่ง ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรง และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI นักลงทุนกำลังมองหาเซอร์ไพรส์เชิงบวกที่ใหญ่กว่านี้ โดยเฉพาะในธุรกิจ Data Center ซึ่งกลายเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต
แต่ครั้งนี้ รายได้และ EPS สูงกว่าคาดเพียงเล็กน้อย และแม้ Data Center จะยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้ตลาดต้องปรับเพิ่มประมาณการในอนาคต
รายได้ทำสถิติใหม่ แต่ Beat ยังไม่มากพอ
AMD ปิดไตรมาส 2 ด้วยรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.54 พันล้านดอลลาร์
- เพิ่มขึ้น 50% YoY
- เพิ่มขึ้น 13% QoQ
กำไรต่อหุ้นแบบ Adjusted อยู่ที่ 1.66 ดอลลาร์
ตัวเลขทั้งสองสูงกว่าคาดการณ์ตลาด แต่ขนาดของการทำได้ดีกว่าคาดยังค่อนข้างจำกัด:
- รายได้สูงกว่าคาดประมาณ 230 ล้านดอลลาร์
- EPS สูงกว่าคาดเพียง 4 เซนต์
ตัวเลขพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง แต่ด้วยสถานะของ AMD ในปัจจุบัน ตลาดต้องการผลลัพธ์ที่เหนือกว่านี้มาก
นักลงทุนต้องการรายงานที่สามารถยกระดับความคาดหวังในอนาคต และแสดงให้เห็นว่า AMD กำลังได้รับประโยชน์จากกระแส AI มากขึ้นอย่างชัดเจน
Data Center ยังคงเป็นหัวใจสำคัญ
เช่นเดียวกับทุกครั้ง ส่วนที่ตลาดให้ความสำคัญที่สุดคือ Data Center
รายได้ของกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 6.7 พันล้านดอลลาร์
- เพิ่มขึ้น 107% YoY
- คิดเป็นเกือบ 60% ของรายได้รวมของ AMD
การเติบโตได้รับแรงหนุนจาก:
- ความต้องการชิปเซิร์ฟเวอร์ EPYC
- ชิป AI Instinct
AMD กำลังได้รับประโยชน์มากขึ้นจากความต้องการพลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้น และ Data Center กำลังกลายเป็นเสาหลักสำคัญของธุรกิจ
นี่คือส่วนที่นักลงทุนต้องการเห็นว่า AMD สามารถ:
- ขยายบทบาทในโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้มากขึ้นหรือไม่
- ลดช่องว่างกับ Nvidia ได้เร็วแค่ไหน
ผลประกอบการ Data Center ถือว่าน่าประทับใจและดีกว่าคาด แต่ขนาดของเซอร์ไพรส์ยังไม่มากพอ
ตลาดต้องการเห็นสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ว่า:
- รายได้จากชิป AI กำลังเร่งตัวขึ้น
- AMD กำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดได้เร็วขึ้น
และนี่คือ “ชิ้นส่วนที่ขาดหายไป” ของรายงานครั้งนี้
ธุรกิจอื่นยังไม่มีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติม
ผลประกอบการของกลุ่มอื่นไม่ได้เปลี่ยนภาพรวมมากนัก:
- Client
- รายได้ประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์
- เพิ่มขึ้น 23% YoY
- ได้แรงหนุนจาก Ryzen
- Gaming
- รายได้ประมาณ 779 ล้านดอลลาร์
- ลดลง 31% YoY
- Embedded
- รายได้ประมาณ 977 ล้านดอลลาร์
- เพิ่มขึ้น 19% YoY
โดยรวม ตัวเลขส่วนใหญ่เป็นไปตามคาด หรือสูงกว่าคาดเพียงเล็กน้อย จึงไม่มีแรงหนุนเพิ่มเติมที่จะชดเชยการทำ Beat ที่ไม่โดดเด่นในระดับบริษัท
กำไรยังแข็งแกร่ง แต่ Margin ไม่ได้ขยายตัวชัดเจน
Adjusted Gross Margin อยู่ที่ 56%
เทียบกับตลาดคาดที่ 56.1%
แม้ส่วนต่างจะเล็กมาก แต่เมื่อความคาดหวังของตลาดอยู่ในระดับสูงมาก รายละเอียดเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อราคาหุ้นได้
นักลงทุนต้องการเห็นว่า:
- การเติบโตของ Data Center
- การขายชิป AI ที่เพิ่มขึ้น
จะนำไปสู่การขยาย Margin อย่างชัดเจน
Adjusted Operating Income อยู่ที่ประมาณ 3.09 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย
ดังนั้น ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ปัญหาด้านกำไร แต่เป็นเพราะรายงานไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่า Margin จะเร่งตัวขึ้นตามการเติบโตของ AI
Guidance ไตรมาส 3 แข็งแกร่ง แต่ยังไม่พอสร้างความตื่นเต้น
จุดบวกสำคัญคือแนวโน้มไตรมาส 3
AMD คาดว่า:
- รายได้ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์
- มีความเป็นไปได้คลาดเคลื่อนประมาณ 300 ล้านดอลลาร์
- คิดเป็นการเติบโตประมาณ 41% YoY
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าคาดการณ์เดิมของตลาดที่ประมาณ 12.5 พันล้านดอลลาร์
บริษัทคาดว่า Gross Margin จะอยู่ที่ประมาณ 56%
Guidance นี้ยืนยันว่าโมเมนตัมของธุรกิจยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ:
- EPYC
- AI Chips
- Data Center
ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในครึ่งหลังของปี
ตลาดไม่ได้กังวลกับพื้นฐาน แต่กังวลกับความคาดหวังที่สูงเกินไป
แรงขายหลังประกาศงบไม่ได้สะท้อนว่าธุรกิจ AMD กำลังอ่อนแอลง
ในความเป็นจริง:
- Data Center เติบโตมากกว่า 2 เท่า
- รายได้รวมทำจุดสูงสุดใหม่
- Guidance สูงกว่าคาด
พื้นฐานของ AMD ยังคงแข็งแกร่ง และสถานะในตลาด AI ยังค่อย ๆ ดีขึ้น
แต่ปัญหาคือ ตลาดไม่ได้ประเมิน AMD จากการเติบโต 50% ต่อปีอีกต่อไป
นักลงทุนกำลังมองหา:
- ผลประกอบการที่เหนือคาดอย่างมาก
- การเร่งตัวของ Data Center
- Margin ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
AMD ทำผลงานได้ดี
แต่ไม่ได้ทำผลงานในระดับที่จะทำให้ตลาดต้องปรับเพิ่มความคาดหวังอีกครั้ง
และนั่นคือเหตุผลที่หุ้นปรับตัวลง แม้บริษัทจะรายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเติบโตของ Data Center ระดับ 3 หลัก และแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม
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