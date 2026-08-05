- 4 กราฟน่าจับตา
- 4 กราฟน่าจับตา
Nasdaq 100 ฟื้นตัว หลังงบแกร่งและบอนด์ยีลด์ลดลง หนุนแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง 📈
ดัชนี Nasdaq 100 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังเข้าสู่ภาวะปรับฐาน (Correction) ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม โดยดัชนีร่วงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 30,740 จุด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ลงแตะ 27,257 จุด ในวันที่ 29 กรกฎาคม ก่อนรีบาวด์กลับขึ้นมาใกล้ 30,000 จุด ณ วันที่ 5 สิงหาคม
การปรับฐานกว่า 11.3% จากจุดสูงสุด ช่วยลดความร้อนแรงของมูลค่าหุ้น (Valuation) และคลายแรงเก็งกำไรที่สะสมอยู่ในหุ้นกลุ่ม AI และ เซมิคอนดักเตอร์
ปัจจัยหนุนการฟื้นตัว
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการปรับเพิ่มประมาณการของบริษัทอย่าง Palantir, Amazon และผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า การลงทุนด้าน AI ยังคงแปลงเป็นรายได้ที่เติบโต ความต้องการใช้บริการ Cloud ที่แข็งแกร่ง และการลงทุนขยาย Data Center อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ แนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Palantir ประกอบกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ Data Center ยังช่วยให้แรงซื้อขยายวงกว้างไปยังหุ้นเทคโนโลยีอื่น ๆ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
โดยรวมแล้ว ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในกลุ่ม AI และ การปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการ (Guidance) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมา
สัดส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ใน Nasdaq 100
บริษัทในกลุ่ม เทคโนโลยี คิดเป็นประมาณ 58.3% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งหมดของดัชนี Nasdaq 100 สะท้อนให้เห็นว่าดัชนีมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของมุมมองที่มีต่อ เศรษฐกิจดิจิทัล และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่บริษัทในกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ เพียงกลุ่มเดียว มีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 30.2% ของดัชนี
สัดส่วนของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เคยเพิ่มขึ้นแตะเกือบ 34% ในเดือนมิถุนายน ก่อนลดลงต่ำกว่า 29% ระหว่างการปรับฐานในเดือนกรกฎาคม
ในด้านหนึ่ง การลดลงของสัดส่วนดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเชิงบวก เนื่องจากช่วยให้โครงสร้างของดัชนีมีความกระจายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีน้ำหนักในระดับสูง ก็สะท้อนว่าทิศทางของ Nasdaq 100 ยังคงพึ่งพาหุ้นในกลุ่มนี้อย่างมาก
ด้วยเหตุนี้ หากความคาดหวังต่อการลงทุนด้าน โครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวดีขึ้น ดัชนี Nasdaq 100 ก็มีโอกาสปรับขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน หากอุปสงค์ต่อเซมิคอนดักเตอร์อ่อนแอลง หรือผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ต่ำกว่าคาด ก็อาจกดดันให้ดัชนีปรับตัวลงอย่างรุนแรงได้เช่นกัน
ตำแหน่งงานด้าน AI ในตลาดแรงงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ความต้องการด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ได้สะท้อนอยู่เพียงในตลาดการเงินเท่านั้น แต่ยังเห็นได้ชัดจาก ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อีกด้วย
ในเดือนมิถุนายน 2026 ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ AI คิดเป็นประมาณ 5.9% ของประกาศรับสมัครงานทั้งหมดในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 4.4% เมื่อต้นปี 2026, 2.7% ในเดือนมกราคม 2025 และเพียง 1.9% ในช่วงต้นปี 2020
แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ภาคธุรกิจกำลังก้าวข้ามจากช่วง ทดลองใช้งาน AI ไปสู่การ นำ AI มาใช้งานจริงในวงกว้าง โดยเริ่มเร่งสรรหาบุคลากรเพื่อพัฒนา นำไปใช้งาน และดูแลระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงการประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
Nasdaq 100 Market Breadth
As of August 4, approximately 69% of Nasdaq 100 constituents were trading above their 200-day moving averages, up from 58% at the recent market low. At the same time, the percentage of stocks trading above their 50-day moving averages increased from 39% on July 23 to 58%.
This improvement suggests that the rebound is not being driven solely by a handful of mega-cap technology companies. A broader share of the index is participating in the rally, increasing its sustainability. Nevertheless, 42% of the index's constituents still remain below their 50-day moving averages, indicating that while short-term market conditions have improved, the uptrend has not yet become fully broad-based.
แม้ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 2 จะออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดโดยรวม แต่ระดับ ความคาดหวังของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูงมาก
นั่นหมายความว่า แม้บริษัทจะรายงาน รายได้และกำไรเติบโตอย่างโดดเด่น ราคาหุ้นก็ยังอาจปรับตัวลงได้ หาก แนวโน้มผลประกอบการ (Guidance), อัตรากำไร (Profit Margin) หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ไม่สามารถออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ในปัจจุบัน "ผลประกอบการที่ดีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ" แต่บริษัทจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ที่เหนือกว่าความคาดหวังของตลาด จึงจะสามารถผลักดันราคาหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้นได้
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สรุปภาพรวมตลาด (05.08.2026)
สรุปตลาดรายวัน: Nasdaq 100 พุ่ง 3.2% ตลาดกระทิงกลับมาแล้วหรือยัง?
แพลทินัมพุ่ง 6% รับแรงหนุนจากโลหะมีค่าฟื้นตัวและดอลลาร์อ่อนค่า
🚨 น้ำมันโลกร่วงหลุด $80!