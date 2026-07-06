สรุปภาวะตลาดเช้า (06.07.2026)

- สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังค่อนข้างสงบ โดยยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะมีเรือ 160 ลำ (รวมเรือบรรทุกน้ำมัน 98 ลำ) แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเกิดความขัดแย้งที่ราว 138 ลำต่อวัน ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุม NATO ที่ตุรกี และมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี เพื่อหารือแนวทางยุติสงครามในยูเครน ส่วนในทะเลแดง มีรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีนอกชายฝั่งเยเมน แม้ข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮูตีจะยังคงมีผลอยู่ก็ตาม
- ด้านเศรษฐกิจ เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้คือการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายนในวันพุธ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การนำของประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh ที่เคยวิจารณ์การใช้นโยบาย forward guidance มากเกินไป หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาต่ำกว่าคาด ตลาดให้น้ำหนักราว 78% ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม แต่โอกาสในการปรับดอกเบี้ยเดือนกันยายนเริ่มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน OPEC+ ยืนยันการเพิ่มโควตาการผลิตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 อีก 188,000 บาร์เรลต่อวัน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ส่งผลให้ยอดการเพิ่มกำลังการผลิตสะสมตั้งแต่เดือนเมษายนแตะเกือบ 800,000 บาร์เรลต่อวัน วันนี้เวลา 16:00 น. (เวลาไทย) จะมีการประกาศดัชนี ISM ภาคบริการเดือนมิถุนายน (คาดการณ์ 54.2 จากเดิม 54.5) และในช่วงค่ำ Christopher Waller กรรมการ Fed จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ที่ผ่านมาในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี Dow Jones ปรับขึ้น 2% เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.8% และ Nasdaq บวก 2.1% แม้ว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะอ่อนตัว (SMH ETF -3.2%) อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สเช้าวันนี้เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย โดย S&P 500 ลดลง 0.15% และ Nasdaq ลดลง 0.48% ส่วนดัชนีฟิวเจอร์สยุโรปอย่าง DAX และ FTSE ทรงตัว ขณะที่ EuroStoxx 50 ลดลงประมาณ 0.2%
- ตลาดหุ้นเอเชียซื้อขายแบบผสม ท่ามกลางความระมัดระวังก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนี Nikkei ปรับตัวลง 0.7–1.4% ส่วน Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.9–1.2% หลังธนาคารกลางเกาหลีเตือนถึงความเสี่ยงจาก ETF แบบมีเลเวอเรจที่อิงหุ้น Samsung Electronics และ SK Hynix ซึ่งคิดเป็นกว่า 55.3% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดของดัชนี ขณะที่ Hang Seng ของฮ่องกงปรับขึ้น 0.4% ส่วน CSI 300 ของจีนและ ASX 200 ของออสเตรเลียเคลื่อนไหวใกล้ระดับเดิม
- ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐยังทรงตัว โดยดัชนี DXY อยู่บริเวณ 100.9 ขณะที่เงินเยนยังเป็นประเด็นสำคัญ USD/JPY เคลื่อนไหวแถว 161.5–161.9 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีที่ 162.84 ความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดการอ่อนค่าของเงินเยน แม้นักวิเคราะห์หลายสำนัก รวมถึง Goldman Sachs จะปรับคาดการณ์เป้าหมายขึ้นเป็น 165 โดยมองว่าการแทรกแซงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแนวโน้มได้ หากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังไม่เปลี่ยนแปลง ด้านยูโรเคลื่อนไหวใกล้ 1.1430–1.1435 ดอลลาร์ ปอนด์อยู่ที่ 1.3351–1.3381 ดอลลาร์ และเงินวอนเกาหลีใต้เริ่มการซื้อขายแบบ Spot ตลอด 24 ชั่วโมงที่ระดับ 1,532–1,534 วอนต่อดอลลาร์
- ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวอ่อนลง หลัง OPEC+ ประกาศเพิ่มกำลังการผลิต โดยน้ำมัน Brent ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 71.78–71.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ส่วน WTI อยู่ที่ 68.47–68.72 ดอลลาร์ ทองคำย่อตัวลงหลังจากปรับขึ้นกว่า 2% ในสัปดาห์ก่อน โดยซื้อขายบริเวณ 4,151–4,172 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แม้ J.P. Morgan จะยังคงเป้าหมายราคาที่ 4,300 ดอลลาร์ในไตรมาส 3 ขณะที่ราคาเงินลดลงราว 1% มาอยู่ที่ 61.7–61.8 ดอลลาร์ และก๊าซธรรมชาติปรับตัวลงแรงที่สุดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ลดลงเกือบ 2%
- ในฝั่งบริษัท Samsung Electronics เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจมากที่สุด โดยตลาดคาดว่าผลประกอบการในวันอังคารจะแสดงกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึง 18 เท่า สู่ระดับประมาณ 86 ล้านล้านวอน (ราว 56.35 พันล้านดอลลาร์) จากแรงหนุนของความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI ขณะที่ SK Hynix กำลังเตรียมแผน IPO มูลค่า 28 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ ด้าน Delta Air Lines และ PepsiCo จะเป็นบริษัทแรก ๆ ที่เปิดฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ก่อนที่กลุ่มธนาคารจะเริ่มรายงานผลประกอบการอย่างเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้า
- Bitcoin เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 63,000–63,200 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเพียง 0.11% และแทบไม่ตอบสนองต่อปัจจัยข่าวในตลาดวันนี้
- ปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ การประกาศดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ เวลา 16:00 น. (เวลาไทย), สุนทรพจน์ของ Christopher Waller และ Christine Lagarde ในงานประชุมของ ECB รวมถึงความเคลื่อนไหวของเงินเยน โดยหาก USD/JPY ทดสอบระดับ 162.80 อีกครั้ง อาจกระตุ้นให้ทางการญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงตลาด ขณะที่วันพุธ ตลาดจะจับตารายงานการประชุม Fed และการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.50%
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