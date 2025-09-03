อ่านเพิ่มเติม

น้ำมันปรับตัวลด 1% หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน

16:58 3 กันยายน 2025

ราคาน้ำมัน – สถานการณ์ล่าสุด

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย มากกว่า 1% ในวันนี้ แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทขนส่งน้ำมันที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนน้ำมันอิหร่าน ราคายังได้รับแรงหนุนจากการโจมตีโรงกลั่นรัสเซียโดยยูเครน และความไม่แน่นอนของอุปทานโดยรวม

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคา:

  • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน ทำให้ความผันผวนสูงและสนับสนุนราคา

  • นักลงทุนจับตาผลการประชุม OPEC+ 7 กันยายน ซึ่งคาดว่าการผลิตน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นตามรายงานสื่อ หากเพิ่มจริง จะกดดันราคา

  • OPEC+ เคยสัญญาจะเพิ่มกำลังผลิต 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เมษายน–กันยายน และอีก 300,000 bpd สำหรับ UAE แต่การเพิ่มจริงล่าช้าเพราะข้อจำกัดด้านกำลังผลิตและการชดเชยการผลิตเกินในอดีต

  • สต็อกน้ำมันดิบ–น้ำมันเบนซิน–น้ำมันดีสทิลเลตของสหรัฐฯ คาดว่าลดลง โดยนักวิเคราะห์ประเมินการลดน้ำมันดิบ 3.4 ล้านบาร์เรล สัปดาห์สิ้นสุด 29 ส.ค.

  • ข้อมูลภาคการผลิตสหรัฐฯ อ่อนแอ ทั้งจากภาษีและความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลง ทำให้ความต้องการน้ำมันถูกกดดันและจำกัดการขึ้นราคา

  • การลดกำลังการกลั่นของรัสเซียอาจเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบ ทำให้ตลาดยังสมดุล แม้มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก