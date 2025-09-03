น้ำมันปรับตัวลด 1% หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน

ราคาน้ำมัน – สถานการณ์ล่าสุด
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย มากกว่า 1% ในวันนี้ แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทขนส่งน้ำมันที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนน้ำมันอิหร่าน ราคายังได้รับแรงหนุนจากการโจมตีโรงกลั่นรัสเซียโดยยูเครน และความไม่แน่นอนของอุปทานโดยรวม
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคา:
-
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน ทำให้ความผันผวนสูงและสนับสนุนราคา
-
นักลงทุนจับตาผลการประชุม OPEC+ 7 กันยายน ซึ่งคาดว่าการผลิตน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นตามรายงานสื่อ หากเพิ่มจริง จะกดดันราคา
-
OPEC+ เคยสัญญาจะเพิ่มกำลังผลิต 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เมษายน–กันยายน และอีก 300,000 bpd สำหรับ UAE แต่การเพิ่มจริงล่าช้าเพราะข้อจำกัดด้านกำลังผลิตและการชดเชยการผลิตเกินในอดีต
-
สต็อกน้ำมันดิบ–น้ำมันเบนซิน–น้ำมันดีสทิลเลตของสหรัฐฯ คาดว่าลดลง โดยนักวิเคราะห์ประเมินการลดน้ำมันดิบ 3.4 ล้านบาร์เรล สัปดาห์สิ้นสุด 29 ส.ค.
-
ข้อมูลภาคการผลิตสหรัฐฯ อ่อนแอ ทั้งจากภาษีและความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลง ทำให้ความต้องการน้ำมันถูกกดดันและจำกัดการขึ้นราคา
-
การลดกำลังการกลั่นของรัสเซียอาจเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบ ทำให้ตลาดยังสมดุล แม้มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
