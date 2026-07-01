ข่าวเด่นวันนี้ 1 ก.ค.

📊 เศรษฐกิจมหภาคและปฏิทินเศรษฐกิจ
🇬🇧 สหราชอาณาจักร
GDP จริงไตรมาส 1/2026 ขยายตัว 0.6% QoQ และ 0.9% YoY สอดคล้องกับคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายเดือนของ ONS ชี้ว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว โดย GDP เดือนเมษายน หดตัว 0.1% MoM สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรงในช่วงต้นไตรมาส 2
🇵🇱 โปแลนด์
เงินเฟ้อ CPI เบื้องต้นเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 2.5% YoY (คาด 2.7%, ก่อนหน้า 3.1%) และ -0.5% MoM (คาด -0.2%) ซึ่งกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารกลาง ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้ม คงอัตราดอกเบี้ย ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
🇺🇸 สหรัฐฯ
- จำนวนตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 7.594 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 7.3 ล้าน และใกล้เคียงกับเดือนก่อน สะท้อนความต้องการแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 91.2 จุด แม้ยังต่ำกว่าคาดการณ์ (94.4 จุด) โดยราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการจ้างงาน
- ดัชนี Chicago PMI อยู่ที่ 56.7 จุด สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 55.9 จุด
🇩🇪 เยอรมนี
เงินเฟ้อ CPI เบื้องต้นเดือนมิถุนายนชะลอลงเหลือ 2.3% YoY (คาด 2.6%) และลดลง 0.3% MoM ขณะที่ HICP อยู่ที่ 2.4% YoY ต่ำกว่าคาดเช่นกัน
🇨🇳 จีน
ดัชนี PMI เดือนมิถุนายนออกมาดีกว่าคาด โดย
- PMI ภาคการผลิต เพิ่มเป็น 50.3 จุด
- PMI ภาคบริการ อยู่ที่ 50.2 จุด
ทั้งสองดัชนีกลับมายืนเหนือระดับ 50 สะท้อนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
📈 ตลาดหุ้น
🇺🇸 วอลล์สตรีท
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดไตรมาสด้วยผลงานแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 6 ปี
- S&P 500 +0.8%
- Nasdaq 100 +1.8%
- Dow Jones +0.3%
แรงซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อผลประกอบการบริษัท ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ S&P 500 เพิ่มขึ้นกว่า 8 ล้านล้านดอลลาร์ ตลอดไตรมาส
กลยุทธ์ "Buy the Dip" ยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนรายย่อย โดยในวันที่ S&P 500 ปรับตัวลง นักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อเฉลี่ยมากกว่าปกติถึง 3.5 เท่า
อย่างไรก็ตาม การหมุนเงินลงทุนจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปยังหุ้นขนาดเล็กและหุ้นมูลค่า ทำให้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน S&P 500 ยังติดลบ 1.8% ซึ่งอาจเป็น เดือนมิถุนายนที่แย่ที่สุดอันดับสองนับตั้งแต่ปี 2015
🇪🇺 ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปปิดแบบผสม
- Stoxx Europe +0.9%
- DAX +1.4%
- FTSE 100 +0.1%
- CAC 40 -0.4%
- SMI -0.1%
ขณะที่ดัชนี MSCI World ปรับขึ้น 0.6%
💱 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
- EUR/USD ยังคงยืนเหนือระดับ 1.14 แม้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงเช้า
- GBP/USD ทรงตัวเหนือ 1.3250
เงินเยนญี่ปุ่น อ่อนค่าลงอีก 0.4% แตะ 162.67 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 40 ปี
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน
น้ำมันดิบ
ไตรมาส 2 ถือเป็น ไตรมาสที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19
- Brent ลดลงราว 30%
- Brent ส่งมอบเดือนกันยายนอยู่แถว 73 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์/บาร์เรล
ปัจจัยสำคัญมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจชั่วคราวและการเริ่มต้นเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ทำให้การเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ฟื้นตัวกลับมาเกือบ 80% ของระดับก่อนสงคราม ตามการประเมินของ Goldman Sachs แม้ว่าข้อมูลดาวเทียมจะแสดงตัวเลขต่ำกว่านั้น เนื่องจากเรือหลายลำยังปิดระบบระบุตำแหน่ง (Transponder)
ด้าน Morgan Stanley ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent ในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2026 เหลือเฉลี่ย 75 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยมองว่าตลาดจะเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกิน จากการฟื้นตัวของตะวันออกกลาง อุปสงค์จีนที่อ่อนแอ และการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง
ทองคำ
ราคาทองคำ Spot ฟื้นตัวเล็กน้อย 0.3% สู่ระดับ 4,030 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทรงตัวเหนือระดับจิตวิทยา 4,000 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาทองคำปรับตัวลงแล้วประมาณ 25% และลดลงกว่า 30% จากจุดสูงสุดช่วงฤดูหนาวที่ราว 5,600 ดอลลาร์
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ตลาด คือคำตัดสินของ ศาลสูงสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้ Lisa Cook ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ Fed ระหว่างการดำเนินคดี หลังประธานาธิบดี Donald Trump พยายามถอดถอนเธอออกจากตำแหน่ง
₿ คริปโทเคอร์เรนซี
- Bitcoin (BTC) ลดลง 3% มาเคลื่อนไหวเหนือ 58,000 ดอลลาร์
- Ethereum (ETH) ปรับตัวลง 3% เช่นกัน สู่ระดับประมาณ 1,568 ดอลลาร์
ช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ: Nasdaq ปิดไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบหลายปี
📋 Commodity Summary for Half-Year and Quarter: ผู้ชนะและผู้แพ้หลัก
⬆️ US100 ปรับตัวขึ้น 1.6% ในช่วงปิดไตรมาส 2
🚨 สินค้าโภคภัณฑ์ใหม่ที่ XTB: โฟกัสยุโรปและ Soft Commodities