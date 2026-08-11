  
13:16 · 11 สิงหาคม 2026

Morning Wrap: ทรัมป์ตั้งเงื่อนไขต่ออิหร่าน ราคาน้ำมันพุ่ง หลังความหวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้เร็วลดลง

  • วอลล์สตรีทปิดตลาดลดลงเล็กน้อย โดย S&P 500 และ Dow Jones ปรับตัวลง ขณะที่ Nasdaq ลดลงราว 0.3%

  • หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวอ่อนแอ โดย Nvidia, AMD และ Intel ต่างปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่ Intel ร่วงหนักถึง 4% หลังมีข่าวว่าบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนสำหรับ ขยายการผลิตชิป ซึ่งอาจทำให้เกิด Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิม

  • ตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดในทิศทาง ผสมผสาน โดย KOSPI ของเกาหลีใต้ โดดเด่นในด้านบวก ปรับตัวขึ้นเป็น วันที่สองติดต่อกัน จากแรงหนุนของการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ หุ้น Samsung ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นราว 2% ส่วนตลาดหุ้นจีนยังคงเผชิญแรงกดดัน โดย Hang Seng ลดลงราว 0.8%

  • อิหร่านได้กำหนดเงื่อนไขหลายประการสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งรวมถึง การชดเชยความเสียหาย การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และการยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ขณะที่ Donald Trump ได้แสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นต่อเตหะราน โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะเรียกร้อง ค่าชดเชยสำหรับชาวอเมริกันที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส จากความขัดแย้งกับอิหร่าน ซึ่งประเด็นดังกล่าวคาดว่าจะถูกนำเข้าสู่การเจรจาสันติภาพในอนาคต

  • ด้วยเหตุนี้ โอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วจึงลดลง ขณะที่ ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดกังวลว่าข้อจำกัดด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจดำเนินต่อไป

  • โลหะมีค่า เปิดวันด้วยการปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดย ทองคำลดลงราว 0.2% และหลุดต่ำกว่าระดับ 4,400 ดอลลาร์ ขณะที่ เงิน (Silver) ลดลงมากกว่า 1.5% ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 65 ดอลลาร์

  • ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.35% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดย RBA ยังคงมองว่า เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงเกินไป แม้ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงจะเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสามารถรอดูสถานการณ์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม RBA ยังคงระมัดระวังและ ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น

  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กำลังพิจารณา ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน มากขึ้น ท่ามกลางความกังวลว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจยืดเยื้อ โดยตลาดให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17–18 กันยายน มากขึ้น ซึ่งอาจช่วยหนุน ค่าเงินเยน

  • ธนาคารกลางจีน (PBoC) ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ธนาคารกลาง งดอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบธนาคาร โดยให้เหตุผลว่าสภาพคล่องในระบบยังเพียงพอ การดำเนินการดังกล่าวดูเหมือนจะเป็น การบริหารสภาพคล่องในประเทศ มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายการเงินในวงกว้าง

  • การ แข็งค่าของเงินเยนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะขึ้นอยู่กับ การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ BoJ เป็นหลัก มากกว่าการนำเงินทุนกลับประเทศหรือการแทรกแซงค่าเงิน โดยการ แทรกแซงร่วมระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นครั้งล่าสุด ช่วยพยุงค่าเงินเยนได้เพียงชั่วคราว ขณะที่การที่โตเกียวยังไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดเพิ่มเติมเปิดทางให้เงินเยนกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง

  • ตลาดคริปโต เริ่มต้นวันด้วยทิศทางที่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย โดย Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง

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