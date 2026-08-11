  
08:54 · 11 สิงหาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 11 ส.ค.

สหรัฐฯ

  • ตลาดวันจันทร์มีความผันผวนอยู่ในระดับต่ำผิดปกติ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ค่อยได้เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงประมาณ 0.2% ถึง 0.6% โดย Russell 2000 มีความผันผวนมากที่สุด

  • เนื่องจากไม่มีการประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่หรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ความสนใจของนักลงทุนจึงหันไปจับตาสถานการณ์ในอิหร่าน ขณะที่ความเป็นไปได้ที่การเจรจารอบใหม่จะเกิดขึ้นกำลังลดลง และความกังวลรวมถึงความไม่อดทนของนักลงทุนสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

    • Donald Trump กล่าวถึงข้อเรียกร้องหลายประการของอิหร่านผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social โดยมีรายงานว่าเขาปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหาย

    • มีรายงานว่าตัวแทนของอิหร่านระบุว่า สถานะของช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับไปเป็นเหมือนก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2025

  • บริษัทด้านการลงทุนหลายแห่งปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500 สำหรับสิ้นปี

  • Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่ ได้ดำเนินการขายสินทรัพย์ทางการเงินส่วนตัวของเขาเสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยคณะกรรมการจริยธรรมของ Fed

ข่าวบริษัท สหรัฐฯ

  • Apple (AAPL.US): หุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 1% หลังได้รับคำแนะนำเชิงลบจากธนาคารเพื่อการลงทุน โดยนักวิเคราะห์มองว่าแรงกดดันต่ออัตรากำไรและการตั้งราคาของ iPhone รุ่นใหม่เป็นปัจจัยสำคัญ

  • Intel (INTL.US): หุ้นผู้ผลิตชิปรายนี้ร่วงลงมากถึง 3% ในช่วงเปิดตลาด หลังประกาศการออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุนสำหรับแผนการลงทุน โดยมูลค่าการเสนอขายสูงถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์

  • Monday.com (MNDY.US): หุ้นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ร่วงลงมากถึง 9% หลังประกาศผลประกอบการ แม้ตัวเลขจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างชัดเจน (รายได้: 364.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 355 ล้านดอลลาร์; EPS: 1.48 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.11 ดอลลาร์) แต่แนวโน้มผลประกอบการที่บริษัทคาดการณ์ไว้สร้างความผิดหวังและทำให้นักลงทุนกังวล

  • Berkshire Hathaway (BRKB.US): หุ้นบริษัทด้านการลงทุนปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในวันนี้ แม้ผลประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานเพียงเล็กน้อยถูกชดเชยด้วยการประกาศแผนซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่

ยุโรป

  • ตลาดหุ้นยุโรปเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากราคาก๊าซที่พุ่งขึ้น หลังแนวโน้มการเจรจากับอิหร่านดูไม่มีความคืบหน้ามากขึ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหุ้นยุโรปหลักส่วนใหญ่ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย โดย FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ปรับตัวแย่ที่สุดในวันนี้ ลดลงประมาณ 0.5%

ข่าวบริษัท ยุโรป

  • Vistry Group: หุ้นร่วงลง 12% หลังมีรายงานว่า Allianz อาจลดวงเงินคุ้มครองประกันสินเชื่อการค้าสำหรับซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างในสหราชอาณาจักร

  • Stabilus: หุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 5% หลังบริษัทประกาศยุติสัญญากับ CFO คนปัจจุบัน

  • Volkswagen AG: มีรายงานว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอย่างตระกูล Porsche และ Piëch กำลังกดดันผู้ถือหุ้นรายสำคัญรายอื่นให้สนับสนุนแผนการปฏิรูปครั้งใหญ่ของบริษัท หุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 1%

Forex

  • เงินเยนกลับมาอ่อนค่าอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดยค่าเงินญี่ปุ่นร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ปอนด์อังกฤษแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเยน โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1% ตามมาด้วยดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.9% และ 0.7% ตามลำดับ

  • ฟรังก์สวิสก็อ่อนค่าลงเช่นกัน โดยลดลงประมาณ 0.3% ถึง 0.5% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

สินค้าโภคภัณฑ์

  • ราคาพลังงานกลับมาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีแรงหนุนจากความเป็นไปได้ที่การเจรจาระหว่างโอมาน อิหร่าน และสหรัฐฯ จะล้มเหลว

  • ราคาน้ำมันทั้ง Brent และ WTI พุ่งขึ้นมากกว่า 6% โดย Brent กลับมาอยู่เหนือระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

  • ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง โดยสัญญาซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 13% ในวันนี้ แตะระดับ 61 ยูโร

  • ราคาเงินฟื้นตัวบางส่วนหลังจากร่วงลงและแตะระดับประมาณ 55 ดอลลาร์ โดยราคาปรับตัวขึ้นประมาณ 2%

Crypto

  • บรรยากาศในตลาดคริปโตเมื่อวันจันทร์เป็นไปในเชิงลบอย่างชัดเจน โดยโทเคนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง

  • Ethereum เป็นหนึ่งในเหรียญหลักที่ปรับตัวลงมากที่สุด โดยลดลงประมาณ 2.5% และเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,880 ดอลลาร์

  • Bitcoin และ Solana ปรับตัวลดลงตามมา โดยลดลงประมาณ 2% เช่นกัน Bitcoin กลับลงมาต่ำกว่า 64,000 ดอลลาร์

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