FX Weekly: เงินเยนกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง ดอลลาร์ยังเผชิญแรงกดดัน

หลังจากกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงตลาดครั้งประวัติการณ์ เงินเยนแข็งค่าขึ้นมากกว่า 5% และฟื้นตัวจากการอ่อนค่าที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่สงครามในอิหร่านเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจาก USDJPY แตะระดับต่ำสุดในรอบล่าสุดที่ต่ำกว่า 156 คู่เงินดังกล่าวก็กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
รูปที่ 1: ผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ของสกุลเงินที่คัดเลือก [เทียบกับ USD] (31.07 - 07.08)
ที่มา: XTB Research, 10.08.2026
เงินเยนญี่ปุ่น (JPY)
ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงกดดันค่าเงินเยนอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญยังคงอยู่ที่ Carry Trade หรือการทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย ตราบใดที่ส่วนต่างระหว่างระดับอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูง แม้การแทรกแซงตลาดด้วยวงเงินเกือบ 9 หมื่นล้านดอลลาร์ ก็อาจไม่เพียงพอที่จะพลิกกลับแนวโน้มดังกล่าวได้อย่างถาวร
รูปที่ 2: USDJPY (31.10.2025 - 10.08.2026)
Source: xStation, 10.08.2026
ปัจจุบันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรอยู่ที่ 2.675% โดยการประเมินของตลาดชี้ว่า ส่วนต่างดังกล่าวมีแนวโน้มแคบลงเล็กน้อยในช่วงหลายเดือนข้างหน้า และอาจลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.35% ในเดือนกรกฎาคม 2027
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่านักลงทุนกำลังคาดหวังการดำเนินนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นจาก ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โดยโอกาสครั้งถัดไปจะมาถึงในวันที่ 18 กันยายน เท่านั้น การตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนั้นอาจถือเป็นสัญญาณสำคัญต่อตลาด และนำไปสู่การเพิ่มคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนถัดไป
ปัจจุบัน ตลาดกำลังสะท้อนความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งดังกล่าวไว้ที่ประมาณ 60%
รูปที่ 3: แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ตลาดคาดการณ์ (ปรับขึ้น/ลดลง) (2026-2027)
Source: XTB Research, 10.08.2026
In the meantime, the market's attention will focus on the United States and the developing situation in the Middle East. Japan is almost entirely dependent on imports for its energy needs, and under standard conditions, nearly 90% of its crude oil comes from the Middle East.
Figure 4: Japan's Crude Oil Import Structure (2024)
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการแทรกแซงตลาดเพิ่มเติมได้ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังกังวล โดยสถานะการถือครองเงินเยน (Positioning) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากนักลงทุนจำนวนมากปิดสถานะ Short เชิงเก็งกำไร เนื่องจากกังวลว่าอาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องค่าเงินเยน (xtb.com)
รูปที่ 5: สถานะการถือครองเงินเยน (2000 - 2026)
ที่มา: XTB Research, 10.08.2026
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
รายงานตัวเลข NFP เดือนกรกฎาคม ได้รับการเผยแพร่แล้ว โดยจำนวนการจ้างงานใหม่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลง 23,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ถึง 5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) โดยข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
แม้เหตุการณ์ที่รุนแรงผิดปกติจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่แบบจำลองทางสถิติทั่วไปอาจคาดไว้ในโลกเศรษฐกิจมหภาค หรือที่เรียกว่า Fat Tails แต่หากสมมติว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ เราจะต้องรอถึงประมาณ 290,000 ปี จึงจะได้เห็นตัวเลขในระดับเดียวกันอีกครั้ง
รูปที่ 6: NFP และองค์ประกอบด้านการจ้างงานใน ISM PMI (2016 - 2026)
Source: XTB Research, 10.08.2026
The market reaction was certainly noticeable, though not as strong as many might have expected. The dollar's losses were limited by, among other things, a decline in the unemployment rate (to 4.1%) and problems with seasonal adjustment of the data (the decline resulted mainly from a lower number of jobs in the public education sector).
Figure 7: NFP and Unemployment Rate (1980 - 2026)
ที่มา: XTB Research, 10.08.2026
อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่มค้าปลีก นันทนาการ และธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร แม้ว่าฟุตบอลโลกจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ตาม
ขณะนี้นักลงทุนยังไม่แน่ใจว่า Fed จะเดินหน้าในทิศทางใดในการประชุมเดือนกันยายน โดยเมื่อพิจารณาจากการประเมินของตลาด โอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ การโยนเหรียญ หรือประมาณ 50/50
ทุกสายตาจึงจับจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพุธ หากตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายน แม้ว่าราคาน้ำมันและก๊าซจะปรับตัวสูงขึ้น เราคาดว่าคณะกรรมการที่นำโดย Kevin Warsh จะ ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงการประชุมครั้งถัดไป
รูปที่ 8: อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ (2004 - 2026)
ที่มา: XTB Research, 10.08.2026
สำหรับ Warsh เอง สถานการณ์เช่นนี้ถือว่าสะดวกอย่างมาก หากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้น คณะกรรมการก็แทบจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่อง ความเป็นอิสระของ Fed ที่กลับมาอีกครั้ง
ประเด็นดังกล่าวกลับมาอยู่ในความสนใจ หลังจาก Donald Trump ออกคำข่มขู่เพิ่มเติมต่อ Lisa Cook หนึ่งในผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ FOMC โดยคำขู่ดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งเดือนหลังจากศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าการดำเนินการล่าสุดของประธานาธิบดีในประเด็นนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
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