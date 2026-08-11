ปฏิทินเศรษฐกิจ: RBA คงดอกเบี้ย ตลาดจับตาข้อมูลภาคอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ**

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2026 ค่อนข้างเบาบาง โดยมีตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญระดับสูงไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตา 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชีย และข้อมูล ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ (Existing Home Sales) ที่จะประกาศในช่วงบ่าย ท่ามกลางภาพรวมตลาดที่ยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้คู่เงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ
ตัวเลขสำคัญจากตลาดเอเชีย
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ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.35% ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างเต็มที่
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ในแถลงการณ์ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินและการแถลงต่อสาธารณะ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA เน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งสัญญาณว่า RBA จะยังคงใช้ท่าทีระมัดระวังต่อความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
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ดัชนี NAB Business Confidence ของออสเตรเลียทรงตัวที่ -6 จุด ในเดือนกรกฎาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
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09:00 น. สาธารณรัฐเช็ก - CPI YoY Final คาดการณ์: 1.7% | ครั้งก่อน: 1.5%
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09:00 น. สาธารณรัฐเช็ก - CPI MoM Final คาดการณ์: 0.6% | ครั้งก่อน: -0.3%
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10:00 น. อิตาลี - ดุลการค้า (Trade Balance) คาดการณ์: 4.75B | ครั้งก่อน: 4.79B
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16:00 น. สหรัฐฯ - ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) คาดการณ์: 4.05M | ครั้งก่อน: 4.09M
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22:40 น. สหรัฐฯ - การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก API คาดการณ์: -1.1M | ครั้งก่อน: 2.69M
3 ตลาดที่น่าจับตา
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AUDUSD – ตลาดจับตาความเคลื่อนไหวของคู่นี้หลังการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของ RBA แถลงการณ์ด้านนโยบาย และถ้อยแถลงของผู้ว่าการ Bullock ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางของดอลลาร์ออสเตรเลีย
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WTI Crude Oil – ราคาน้ำมันยังอ่อนไหวต่อข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาอ่อนแอ ขณะเดียวกันตลาดรอตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก API ในช่วงดึก เพื่อประเมินแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันของสหรัฐฯ
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S&P 500 (US500) – ข้อมูลยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายจะเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญสำหรับประเมินภาวะการบริโภคและแนวโน้มของตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ
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