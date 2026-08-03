🔴Live: ทองโลกหลุด $4,100

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เดือนสิงหาคมเริ่มต้นแล้ว และกิจกรรม DOUBLE DAY กลับมาอีกครั้ง!
โปรโมชั่นสุดคุ้มประจำวันที่ 8.8 – ฝากเงินและรับโบนัสสูงสุดถึง 380 ดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนลดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสูงสุดถึง 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ*
เพียงฝากเงินในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น คุณก็จะได้รับโบนัสในอัตราดังต่อไปนี้:
🔸 ฝากเงินตั้งแต่ 500 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
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+ รับส่วนลดค่าแลกเปลี่ยนสูงสุดถึง 80 ดอลลาร์
⏰ ระยะเวลาใช้งาน: ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 8 สิงหาคม 2569
หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ XTB:
📌 อีเมล: cs_int@xtb.com หรือ sales_th@xtb.global
📌 โทรศัพท์: +66 2-0261 622 (12:00 น. – 23:00 น.)
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