  
11:05 · 3 สิงหาคม 2026

🔴Live: ทองโลกหลุด $4,100

 ⏰ เข้าร่วม ไลฟ์กับผู้เชี่ยวชาญ XTB เวลา 11:00 น. 

 
 

เดือนสิงหาคมเริ่มต้นแล้ว และกิจกรรม DOUBLE DAY กลับมาอีกครั้ง!

โปรโมชั่นสุดคุ้มประจำวันที่ 8.8 – ฝากเงินและรับโบนัสสูงสุดถึง 380 ดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนลดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสูงสุดถึง 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ*

เพียงฝากเงินในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น คุณก็จะได้รับโบนัสในอัตราดังต่อไปนี้:

🔸 ฝากเงินตั้งแต่ 500 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

🎁 รับส่วนลด 80 ดอลลาร์ทันที!

🔸 ฝากเงินเริ่มต้นที่ 1,000 ดอลลาร์

🎁 รับส่วนลด 180 ดอลลาร์ทันที!

🔸 ฝากเงิน 2,000 ดอลลาร์ขึ้นไป

🎁 รับส่วนลด 380 ดอลลาร์ทันที!

+ รับส่วนลดค่าแลกเปลี่ยนสูงสุดถึง 80 ดอลลาร์

⏰ ระยะเวลาใช้งาน: ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 8 สิงหาคม 2569

หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ XTB:

📌 อีเมล: cs_int@xtb.com หรือ sales_th@xtb.global

📌 โทรศัพท์: +66 2-0261 622 (12:00 น. – 23:00 น.)

📌 แชทสดผ่านแอป XTB

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