🚩 ราคาทองแดงร่วง 1.5% หลังทำจุดสูงสุดในรอบ 15 เดือน

18:30 17 กันยายน 2025

ราคาทองแดง ร่วงกว่า 1.5% วันนี้ หลังจากแตะจุดสูงสุดเกือบ 15 เดือน ตลาดประเมินการเพิ่มกำลังผลิตในชิลี ซึ่งช่วยชดเชยผลจากดอลลาร์อ่อนบางส่วน ขณะนี้ชิลีเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่สุดในโลก (ประมาณ 25% ของอุปทานโลก) และคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ แม้จะมีปัญหาในเหมืองสำคัญหลายแห่ง

ในปี 2023 การผลิตของชิลีลดลงต่ำสุดในรอบ 20 ปี โดยมีเหตุผลสำคัญบางส่วนของราคาที่ปรับตัวลดลงมาจากดอลลาร์ที่ทรงตัวมากขึ้น และความเป็นไปได้ที่ Fed จะคาดการณ์เงินเฟ้อแบบเข้มงวดขึ้น (ประกาศวันนี้เวลา 18:00 GMT)

ในชิลี:

  • เหมือง Escondida (BHP) รายงานการผลิตเพิ่ม 11% ในครึ่งปีแรก

  • Collahuasi เริ่มฟื้นตัวหลังช่วงที่ผลิตแร่คุณภาพต่ำ

  • El Salvador ขยายกำลังการผลิตหลังการพัฒนาใหม่

  • รัฐมนตรีเหมืองแร่ Aurora Williams คาดการณ์การเติบโตปีนี้และปีหน้า โดยการผลิตจะทำสถิติ 6 ล้านตันต่อปีภายในปี 2027

ตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโต:

  • การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (ความต้องการทองแดงในสายไฟฟ้า)

  • การขยายศูนย์ข้อมูลที่ใช้ AI

อย่างไรก็ตาม ชิลีเคยพลาดเป้าหมายที่ท้าทาย (Cochilco เคยคาด >7 ล้านตัน) และ Codelco ยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญ แต่ยังเผชิญปัญหาการลงทุนที่ต่ำหลายปี

Copper (D1 interval): ราคาทองแดงวันนี้ร่วงกว่า 1.5% เคลื่อนไหวเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม)

