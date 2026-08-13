ทองโลกทะยาน 1.5% 📈

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.5% และยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบประมาณ 2 เดือน หลังการประกาศตัวเลข CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม โดยข้อมูลออกมาตรงตามคาดการณ์: Headline CPI เพิ่มขึ้น 0.1% MoM และ 3.4% YoY ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.2% MoM และ 2.5% YoY การไม่มีเซอร์ไพรส์ด้านเงินเฟ้อขาขึ้นถือเป็นปัจจัยบวกต่อโลหะมีค่า เพราะเมื่อประกอบกับข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอก่อนหน้านี้ ก็ช่วยลดแรงกดดันให้ Fed ต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในเดือนกันยายน ขณะที่ทองคำซื้อขายอยู่บริเวณ 4,420 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- หลังการประกาศ CPI ตลาดฟิวเจอร์สให้น้ำหนักราว 60% ว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากเพียงกว่า 45% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญต่อทองคำ เพราะความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยจะปรับขึ้นต่อในระดับต่ำลง หมายถึง ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ยลดลง
- การปรับขึ้นในวันนี้ต่อเนื่องจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้นหลังรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ทองคำทำผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเมื่อวันอังคาร ราคาทองคำขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน
- ปัจจัยด้านอุปสงค์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายของ Fed ยังคงมีบทบาทสำคัญเช่นกัน ทั้ง เงินทุนไหลเข้า ETF ที่กลับมา การเข้าซื้อของธนาคารกลาง และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากจีน ซึ่งช่วยพยุงตลาดและทำให้ทองคำยังคงแข็งแกร่ง แม้ราคาพลังงานจะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
- อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงไม่หมดไป ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ และราคาพลังงานที่สูงต่อเนื่องอาจทำให้กระบวนการลดเงินเฟ้อในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซับซ้อนขึ้น และจำกัดพื้นที่ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed
- ปฏิกิริยาของทองคำสะท้อนว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักมากขึ้นกับ ตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงควบคู่กับ CPI ที่ออกมาตามคาด หากข้อมูลเศรษฐกิจในระยะต่อไปไม่แสดงสัญญาณว่าแรงกดดันด้านราคากำลังเร่งตัวขึ้นอีก ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในระยะใกล้อาจค่อย ๆ ลดลง
จากมุมมองของตลาดทองคำ ตัวเลข CPI ในวันนี้จึงถือเป็น ปัจจัยบวกในระดับปานกลาง ข้อมูลไม่ได้อ่อนแอมากพอที่จะเปลี่ยนมุมมองของ Fed อย่างมีนัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้เหตุผลสนับสนุนการเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างเร่งด่วน
ประเด็นนี้มีความสำคัญในสภาวะตลาดปัจจุบัน เพราะทองคำกำลังได้รับแรงหนุนพร้อมกันจาก ความเสี่ยงที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยต่อที่ลดลง อุปสงค์จากนักลงทุนสถาบัน และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ คำถามสำคัญต่อจากนี้คือ ทองคำจะสามารถใช้ปัจจัยหนุนดังกล่าวเพื่อ Breakout เหนือจุดสูงสุดระยะสั้นล่าสุดได้อย่างยั่งยืนหรือไม่
กราฟทองคำ (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
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