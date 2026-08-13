ข้าวสาลีพุ่ง 4% 🔼 USDA คาดผลผลิตสหรัฐฯ ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1970

- USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีของสหรัฐฯ ในปี 2026 จะอยู่ที่เพียง 1.53 พันล้านบุชเชล ลดลง 23% จากปีก่อน และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1970
- สมดุลอุปทานข้าวสาลีของสหรัฐฯ กำลังตึงตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าผลผลิตเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 47.8 บุชเชลต่อเอเคอร์ จาก 53.3 บุชเชลในปี 2025 ทำให้ตลาดมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงจากสภาพอากาศมากขึ้น
- ความเสี่ยงด้านอุปทานยังเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ใน ภูมิภาคทะเลดำ (Black Sea) หากการส่งออกจากรัสเซียหรือยูเครนเกิดสะดุด อุปสงค์ในตลาดโลกบางส่วนอาจหันไปหาผู้ส่งออกรายอื่น ซึ่งจะเพิ่ม Risk Premium ให้กับราคาข้าวสาลีในตลาด CBOT
- อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ส่งออกของสหรัฐฯ ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด ผลผลิตที่ลดลงช่วยสร้างปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกให้กับราคา แต่หากราคาจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่านี้ น่าจะต้องเห็นอุปสงค์จากต่างประเทศที่มีต่อข้าวสาลีสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นด้วย
- USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีของสหรัฐฯ ในปี 2026 จะอยู่ที่เพียง 1.53 พันล้านบุชเชล ลดลง 23% จากปีก่อน และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1970
- สมดุลอุปทานข้าวสาลีของสหรัฐฯ กำลังตึงตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าผลผลิตเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 47.8 บุชเชลต่อเอเคอร์ จาก 53.3 บุชเชลในปี 2025 ทำให้ตลาดมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงจากสภาพอากาศมากขึ้น
- ความเสี่ยงด้านอุปทานยังเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ใน ภูมิภาคทะเลดำ (Black Sea) หากการส่งออกจากรัสเซียหรือยูเครนเกิดสะดุด อุปสงค์ในตลาดโลกบางส่วนอาจหันไปหาผู้ส่งออกรายอื่น ซึ่งจะเพิ่ม Risk Premium ให้กับราคาข้าวสาลีในตลาด CBOT
- อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ส่งออกของสหรัฐฯ ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด ผลผลิตที่ลดลงช่วยสร้างปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกให้กับราคา แต่หากราคาจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่านี้ น่าจะต้องเห็นอุปสงค์จากต่างประเทศที่มีต่อข้าวสาลีสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลี CBOT (WHEAT) พุ่งขึ้นเกือบ 4% ในวันนี้ ก่อนหน้านี้ปัจจัยกดดันหลักของตลาดมาจากอุปสงค์ส่งออกที่อ่อนแอและการแข่งขันจากผู้ผลิตรายใหญ่รายอื่น แต่ขณะนี้ความสนใจของตลาดกำลังเปลี่ยนไปที่ ปัจจัยด้านอุปทาน มากขึ้น
USDA คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีสหรัฐฯ ในปี 2026 จะอยู่ที่เพียง 1.53 พันล้านบุชเชล ลดลง 23% จากปีก่อน และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1970 ขณะที่ผลผลิตข้าวสาลีฤดูหนาวเพียงอย่างเดียวคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 990 ล้านบุชเชล ลดลง 29% YoY
การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญต่อตลาด เพราะอุปทานภายในประเทศที่ลดลงทำให้ตลาด Futures มีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อปัญหาสภาพอากาศเพิ่มเติม หรือการหยุดชะงักของ Supply ในภูมิภาคผู้ส่งออกรายใหญ่อื่น ๆ
- คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีรวมของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 1.53 พันล้านบุชเชล ลดลง 23% จากปี 2025
- ผลผลิตข้าวสาลีฤดูหนาวคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 990 ล้านบุชเชล ลดลง 29% YoY
- ปัญหาสภาพอากาศและความเสี่ยงต่อการส่งออกในภูมิภาค ทะเลดำ (Black Sea) กำลังเพิ่มความเปราะบางให้กับสมดุลข้าวสาลีโลก
- อุปสงค์ส่งออกยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญที่สุดของตลาดสหรัฐฯ หากการซื้อจากต่างประเทศไม่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ การลดลงของผลผลิตเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน
สมดุลอุปทานสหรัฐฯ กำลังตึงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้กำลังเกิดขึ้นที่ฝั่ง Supply โดยประมาณการล่าสุดของ USDA ระบุว่า ผลผลิตข้าวสาลีเฉลี่ยของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 47.8 บุชเชลต่อเอเคอร์ เทียบกับ 53.3 บุชเชลในปี 2025
สำหรับข้าวสาลีฤดูหนาว ผลผลิตเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 47 บุชเชลต่อเอเคอร์ ลดลง 7.9 บุชเชลจากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงคือ การลดลงของผลผลิตควบคู่กับพื้นที่เพาะปลูกที่จำกัด เพราะสหรัฐฯ กำลังก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่พร้อม Buffer ของผลผลิตที่เล็กลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคามีความเสี่ยงต่อการปรับตัวขึ้นมากขึ้นหากสภาพอากาศแย่ลง
สถานการณ์นี้เห็นได้ชัดในกลุ่ม Hard Red Winter Wheat ซึ่งภัยแล้งในพื้นที่ Southern Plains ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตไปแล้ว หากการเพาะปลูกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเกิดขึ้นท่ามกลางความชื้นในดินที่ไม่เพียงพออีกครั้ง ตลาดอาจเริ่มสะท้อน Weather Premium เข้ามาในราคาเร็วกว่าปกติ
Black Sea กลับมาเพิ่ม Risk Premium ให้ตลาดอีกครั้ง
ปัจจัยที่สองคือสถานการณ์โดยรอบ ยูเครนและเส้นทางส่งออกในทะเลดำ การหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในช่วงที่ผ่านมาเตือนให้นักลงทุนเห็นว่า การค้าธัญพืชทั่วโลกในสัดส่วนสำคัญยังคงผ่านภูมิภาคที่มีความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางทหาร
ราคาข้าวสาลีโลกเพิ่มขึ้น 5.8% ในเดือนกรกฎาคม โดย FAO ระบุว่าทั้งสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและการหยุดชะงักของการค้าในทะเลดำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันราคา
อย่างไรก็ตาม สำหรับ CBOT แล้ว สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงพาดหัวข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่คือ การหยุดชะงักเหล่านั้นส่งผลให้ปริมาณธัญพืชที่พร้อมส่งให้ผู้นำเข้าลดลงจริงหรือไม่
หากการส่งออกจากภูมิภาคยังคงดำเนินไปได้ค่อนข้างราบรื่น Risk Premium ก็อาจหายไปอย่างรวดเร็ว แต่หากปริมาณข้าวสาลีจากรัสเซียหรือยูเครนลดลง อุปสงค์บางส่วนในตลาดโลกจะต้องหันไปหาผู้ส่งออกรายอื่นแทน
อุปสงค์ยังคงเป็นจุดอ่อนของตลาด
นี่คือคำถามสำคัญที่สุดที่ยังไม่มีคำตอบ แม้ผลผลิตสหรัฐฯ ที่ลดลงจะทำให้ปัจจัยพื้นฐานของข้าวสาลีแข็งแกร่งขึ้น แต่ การปรับตัวขึ้นของราคาอย่างยั่งยืนท้ายที่สุดยังต้องมีผู้ซื้อในตลาดจริงเข้ามาสนับสนุนด้วย
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าไม่ได้ช่วยผู้ส่งออกข้าวสาลีของสหรัฐฯ ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงต้องแข่งขันเพื่อแย่งคำสั่งซื้อกับ รัสเซีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา
ดังนั้น ข้อมูลยอดขายส่งออกอาจมีความสำคัญไม่แพ้ประมาณการผลผลิตเพิ่มเติมในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หาก Supply ของสหรัฐฯ ที่ลดลงเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาด้านผลผลิตในประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อื่น ๆ โดย USDA คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ผลผลิตข้าวสาลีทั่วโลกในปี 2026/27 จะลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของฤดูกาลก่อน ขณะที่สต็อกคงเหลือทั่วโลกก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
ข้าวโพดอาจช่วยหนุนข้าวสาลีเพิ่มเติมหรือไม่?
Corn ก็เป็นตลาดที่ควรจับตา เพราะทั้งสองตลาดมีความเชื่อมโยงกันบางส่วนผ่านอุปสงค์ด้านอาหารสัตว์และการแข่งขันด้านพื้นที่เพาะปลูก
รายงานล่าสุดของ USDA ปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯ จาก 183 เหลือ 180.7 บุชเชลต่อเอเคอร์ ซึ่งเป็นการปรับลดมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ และสัญญาข้าวโพดตอบรับเชิงบวกต่อการปรับประมาณการดังกล่าว
สิ่งนี้ช่วยลดแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นกับข้าวสาลี เพราะหาก Supply ข้าวโพดมีมากและราคาถูกมาก อาจทำให้การนำข้าวสาลีไปใช้เป็นอาหารสัตว์ลดลง และกดดันตลาดธัญพืชโดยรวม แต่แนวโน้มผลผลิตข้าวโพดที่อ่อนแอลงทำให้ปัจจัยลบดังกล่าวมีน้ำหนักลดลง
ภาพรวมของตลาดข้าวสาลีในปัจจุบันจึง แข็งแกร่งกว่าหลายเดือนก่อนอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ต้องจับตาเพื่อยืนยันแนวโน้มยังคงเป็น อุปสงค์ส่งออก
ผลผลิตสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบกว่าครึ่งศตวรรษ สมดุลตลาดโลกกำลังตึงตัว ขณะที่ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและทะเลดำเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับ Supply หากอุปสงค์ข้าวสาลีสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นมาประกอบกับปัจจัยเหล่านี้ ตลาดก็จะมี ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อ
กราฟ Wheat Futures (WHEAT, กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
CoT ข้าวสาลี: กองทุนยังคงมองขาลง แต่เริ่มปรับมุมมองอย่างช้า ๆ
รายงาน CoT (Commitments of Traders) ล่าสุดสำหรับข้าวสาลี Chicago Wheat แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในสถานะการถือครอง แม้ Managed Money ยังคงมีสถานะ Net Short แต่กองทุนได้ลดการเดิมพันว่าราคาจะปรับตัวลงต่ออย่างมีนัยสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตและผู้เข้าร่วมตลาดเชิงพาณิชย์รายอื่น ๆ กลับเพิ่มสถานะ Short เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- Managed Money ซึ่งเป็นกลุ่มนักเก็งกำไรรายใหญ่ ถือสถานะ Long 80,037 สัญญา และ Short 104,907 สัญญา ส่งผลให้มีสถานะสุทธิประมาณ -24,900 สัญญา
- หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ สถานะสุทธิอยู่ที่ประมาณ -33,800 สัญญา หมายความว่ากองทุนลดสถานะ Net Short ลงเกือบ 9,000 สัญญา ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์
- ที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการปิดสถานะ Short เพียงอย่างเดียว โดย Managed Money เพิ่มสถานะ Long ราว 4,700 สัญญา พร้อมกับปิดสถานะ Short มากกว่า 4,200 สัญญา
- Commercials ซึ่งรวมถึงผู้ผลิต ผู้ทำ Hedging และผู้เข้าร่วมตลาดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดข้าวสาลีจริง ถือสถานะ Long ประมาณ 67,900 สัญญา และ Short 120,800 สัญญา ทำให้มีสถานะสุทธิ Short ราว 52,900 สัญญา โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มสถานะ Short มากกว่า 7,400 สัญญา
Managed Money vs Commercials
สัญญาณที่น่าสนใจที่สุดมาจาก สถานะของกองทุน แม้ Managed Money ยังคงวางเดิมพันว่าราคาข้าวสาลีจะปรับตัวลงในภาพรวม แต่ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ดังกล่าวกำลังลดลงอย่างชัดเจน
การเพิ่มสถานะ Long ควบคู่กับการลดสถานะ Short สะท้อนว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นมากกว่าการ Short Covering ตามกลไกตลาดทั่วไป อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่สถานะขาขึ้นอย่างเต็มตัว
ฝั่ง Commercials กำลังเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม โดยสถานะ Net Short เพิ่มขึ้นจากประมาณ -44,800 เป็น -52,900 สัญญา
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสัญญาณขาลงเสมอไป เพราะผู้ผลิตมักใช้ Futures เพื่อ Hedging ราคาของผลผลิตจริง ดังนั้น เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตอาจเพิ่มสถานะป้องกันความเสี่ยงสำหรับการขายในอนาคตตามธรรมชาติ
สิ่งที่สำคัญต่อภาพตลาดเป็นพิเศษคือ Managed Money ยังคงถือสถานะ Short เกือบ 105,000 สัญญา หรือคิดเป็น 22.5% ของ Open Interest ซึ่งหมายความว่ายังมีพื้นที่ค่อนข้างมากสำหรับ Short Covering เพิ่มเติม หากปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนราคาข้าวสาลี ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตสหรัฐฯ ที่ลดลง ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ หรือการหยุดชะงักของการส่งออกในภูมิภาคทะเลดำ
ดังนั้น ภาพรวม CoT ในปัจจุบันจึงถือว่า ค่อนข้างเป็นบวกต่อข้าวสาลีในระดับปานกลาง กองทุนยังคงมองขาลง แต่มีมุมมองเชิงลบน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้
สิ่งที่ต้องจับตาในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าคือ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงการ ลดสถานะ Short ชั่วคราว หรือจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสถานะของนักเก็งกำไรที่มีความต่อเนื่องมากขึ้นในระยะยาว
Source: CFTC
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