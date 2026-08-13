สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่ง 📈 EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน

ตามข้อมูลของ EIA สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 17.423 ล้านบาร์เรล ขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล หลังจากรายงานก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 2.479 ล้านบาร์เรล
- สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 0.968 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล และลดลง 1.643 ล้านบาร์เรลในรายงานก่อนหน้า
- สต็อก Distillates ลดลงเพียง 0.01 ล้านบาร์เรล ขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 2 ล้านบาร์เรล หลังจากรายงานก่อนหน้าลดลง 3.473 ล้านบาร์เรล
- สต็อกน้ำมันดิบที่ศูนย์กลาง Cushing อยู่ที่ 1.611 ล้านบาร์เรล เทียบกับ 2.356 ล้านบาร์เรลในรายงานก่อนหน้า
เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่สุดคือ สต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 17 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงอย่างมาก โดยตัวเลขนี้ถือเป็นสัญญาณลบต่อราคาน้ำมันในระยะสั้น เพราะสะท้อนว่าสมดุลของตลาดสหรัฐฯ ผ่อนคลายกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก
EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันอย่างมาก หลังช่องแคบฮอร์มุซเปลี่ยนสมดุลตลาด
EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันในปี 2026 อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้เหตุผลหลักจาก การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงหยุดชะงัก และการลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อกน้ำมันทั่วโลก ขณะนี้ EIA คาดว่า Brent จะมีราคาเฉลี่ย 86.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในปีนี้ เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ 81.91 ดอลลาร์ ขณะที่คาดการณ์ WTI ถูกปรับขึ้นจาก 76.26 เป็น 80.88 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม การปรับประมาณการที่โดดเด่นที่สุดอยู่ที่ไตรมาส 3 โดย EIA เพิ่มคาดการณ์ราคา Brent ขึ้นถึง 11 ดอลลาร์ มาอยู่ที่เฉลี่ย 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนว่าตลาดน้ำมันกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เพียงเพิ่ม Risk Premium เท่านั้น แต่กำลังส่งผลโดยตรงต่อ ปริมาณน้ำมันจริงที่เข้าสู่ตลาด
- EIA คาดว่า Brent จะมีราคาเฉลี่ย 86.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ในปี 2026 และ WTI เฉลี่ย 80.88 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
- ปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงจาก 21.6 ล้านบาร์เรล/วัน ใน Q4 ปีก่อน เหลือเพียง 4.9 ล้านบาร์เรล/วัน ใน Q2 2026
- สต็อกน้ำมันทั่วโลกลดลงในอัตราประมาณ 4.2 ล้านบาร์เรล/วัน ใน Q2 และ EIA คาดว่าจะลดลงต่ออีกประมาณ 3.8 ล้านบาร์เรล/วันใน Q3
- EIA ไม่คาดว่าแรงกดดันในปัจจุบันจะคงอยู่ตลอดไป โดยคาดว่า Brent จะลดลงมาเฉลี่ย 78 ดอลลาร์ใน Q4 และประมาณ 69 ดอลลาร์ในปี 2027 เมื่อการขนส่งกลับสู่ภาวะปกติ การผลิตกลับมา และสต็อกเริ่มฟื้นตัว
ฮอร์มุซกลายเป็นมากกว่า Risk Premium ทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วหรือไม่?
ประเด็นสำคัญที่สุดของประมาณการครั้งใหม่นี้คือ ขนาดของการลดลงของปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามข้อมูล EIA ปริมาณการขนส่งลดลงเหลือเพียง 4.9 ล้านบาร์เรล/วันใน Q2 จาก 21.6 ล้านบาร์เรล/วันใน Q4 ปีก่อน
สถานการณ์นี้แตกต่างจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วไป เพราะไม่ได้เกิดจากเพียงความกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้ง แต่กำลังส่งผลกระทบต่อ ปริมาณน้ำมันที่มีอยู่จริงในตลาด
ผลกระทบดังกล่าวเห็นได้ชัดจากสต็อกน้ำมันทั่วโลก EIA ประเมินว่าสต็อกลดลงประมาณ 4.2 ล้านบาร์เรล/วันใน Q2 และคาดว่าจะลดลงต่อประมาณ 3.8 ล้านบาร์เรล/วันใน Q3 เมื่อสต็อกถูกดึงออกในอัตราที่รวดเร็วเช่นนี้ ราคาที่สูงขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงค่าชดเชยสำหรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังทำหน้าที่เป็นกลไกในการสร้างสมดุลให้กับตลาดน้ำมันจริงที่กำลังตึงตัวขึ้น
การเคลื่อนไหวของ Brent ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นภาพนี้ได้ชัดเจน หลังสหรัฐฯ และอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจ ราคาน้ำมันร่วงลงมาอยู่บริเวณ 69 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม แต่ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันระลอกใหม่และปริมาณการขนส่งผ่านฮอร์มุซที่ลดลงดันราคาให้ขึ้นไปสูงถึง 105 ดอลลาร์
กรอบการเคลื่อนไหวที่กว้างเช่นนี้สะท้อนว่า ตัวแปรสำคัญของตลาดไม่ได้อยู่ที่ถ้อยแถลงทางการเมืองเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่คือ จำนวนบาร์เรลที่สามารถผ่านช่องแคบได้จริง
EIA เพิ่มคาดการณ์ Brent อีก 11 ดอลลาร์ แต่ปี 2027 จะเป็นอย่างไร?
- การปรับเพิ่มที่ชัดเจนที่สุดอยู่ในคาดการณ์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน EIA คาดว่า Brent จะมีราคาเฉลี่ย 85 ดอลลาร์ใน Q3 สูงกว่าประมาณการเดิมถึง 11 ดอลลาร์
- สำหรับทั้งปี 2026 คาดว่า Brent จะเฉลี่ยอยู่ที่ 86.81 ดอลลาร์ จากเดิม 81.91 ดอลลาร์ ขณะที่ WTI ถูกปรับขึ้นจาก 76.26 เป็น 80.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับประมาณการครั้งใหญ่ในช่วงเวลาสั้น ๆ แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้เปลี่ยนสมมติฐานเดิมเกี่ยวกับสมดุลอุปสงค์และอุปทานน้ำมันโลกไปมากเพียงใด
- ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงอีกด้านกำลังเกิดขึ้น นั่นคือความเป็นไปได้ที่การส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียผ่าน ช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab el-Mandeb) จะถูกจำกัด ซาอุดีอาระเบียสามารถเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งบางส่วนผ่านเส้นทางอื่น เช่น คลองสุเอซและท่อส่ง SUMED ได้ แต่เส้นทางเหล่านี้ใช้เวลานานกว่า มีต้นทุนสูงกว่า และมีข้อจำกัดด้านความจุ
- สำหรับตลาดน้ำมัน นั่นหมายความว่า ความเสี่ยงด้านการขนส่งไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์เพียงแห่งเดียวอีกต่อไป
- อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มคาดการณ์ระยะสั้นไม่ได้หมายความว่า EIA กลายเป็นมุมมอง Bullish ต่อน้ำมันในระยะยาว ตรงกันข้าม สมมติฐานหลักของหน่วยงานยังมองว่า Supply Shock ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
- EIA คาดว่า Brent จะลดลงมาเฉลี่ยประมาณ 78 ดอลลาร์ใน Q4 เมื่อการเดินเรือและการผลิตเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ และในปี 2027 ราคาเฉลี่ยอาจลดลงอีกมาอยู่ที่ 69.39 ดอลลาร์ ขณะที่ WTI คาดว่าจะเฉลี่ย 65.39 ดอลลาร์
- ปัจจัยหลักคือ Supply ที่คาดว่าจะกลับมา EIA คาดว่าการผลิตน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มจากประมาณ 100.82 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2026 เป็นสูงถึง 109.74 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2027 ขณะที่อุปสงค์ปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 104.96 ล้านบาร์เรล/วัน
- หากประมาณการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ภาวะขาดแคลนในปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็น Supply Surplus ขนาดใหญ่ และทำให้สต็อกกลับมาเพิ่มขึ้น นี่คือเหตุผลที่ EIA สามารถปรับเพิ่มคาดการณ์ Brent ระยะสั้นเป็น 85 ดอลลาร์ ขณะเดียวกันยังคาดว่าราคาจะลดลงเข้าใกล้ 69 ดอลลาร์ในปีหน้า
อุปสงค์มีแนวโน้มลดลงก่อน ก่อนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
- แนวโน้มอุปสงค์ที่ EIA คาดการณ์ไว้ก็น่าสนใจเช่นกัน โดยคาดว่าการบริโภคน้ำมันทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 102.7 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี้ ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล/วันจากปีก่อน
- ประมาณ 800,000 บาร์เรล/วันของการลดลงดังกล่าวคาดว่าจะมาจากประเทศนอกกลุ่ม OECD ซึ่งการบริโภคน้ำมันมีแนวโน้มลดลงจาก 58.1 ล้านเหลือ 57.2 ล้านบาร์เรล/วัน
- อย่างไรก็ตาม ในปี 2027 EIA คาดว่าอุปสงค์ทั่วโลกจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.2 ล้านบาร์เรล/วัน แตะเกือบ 105 ล้านบาร์เรล/วัน
- นั่นหมายความว่า มุมมองต่อราคาน้ำมันที่ลดลงในปีหน้าไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ที่อ่อนแอเป็นหลัก แต่เกิดจาก Supply ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเร็วยิ่งกว่า
การผลิตน้ำมันสหรัฐฯ เตรียมทำสถิติใหม่
สหรัฐฯ มีแนวโน้มเป็นหนึ่งในประเทศที่ช่วยเพิ่ม Supply ในอนาคต EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ ในปี 2026 เป็นเฉลี่ย 13.8 ล้านบาร์เรล/วัน จากเดิม 13.78 ล้านบาร์เรล/วัน
จากนั้นคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นประมาณ 14.15 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2027 จากประมาณการเดิมที่ 14.03 ล้านบาร์เรล/วัน
แม้ขนาดของการปรับเพิ่มจะไม่มากนัก แต่ทิศทางมีความสำคัญ เพราะราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงในปี 2026 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ผลิต ขณะที่ Supply ที่เพิ่มขึ้นในที่สุดอาจช่วยให้สต็อกน้ำมันทั่วโลกกลับมาสะสมอีกครั้ง
ประมาณการล่าสุดของ EIA กำลังสะท้อนให้เห็น ตลาดน้ำมันสองรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ตลาดแรกคือสิ่งที่นักลงทุนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน — ปริมาณน้ำมันผ่านฮอร์มุซที่ถูกจำกัด สต็อกที่ลดลงอย่างรวดเร็ว และความเสี่ยงเพิ่มเติมบริเวณบับเอลมันเดบ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ราคาของ Brent ในกรอบ 80–90 ดอลลาร์ สามารถอธิบายได้ง่ายขึ้นจากปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนตลาดรูปแบบที่สองจะเริ่มขึ้นเมื่อการขนส่งน้ำมันกลับมาเป็นปกติ หากกำลังการผลิตที่หยุดชั่วคราวกลับมา การเดินเรือผ่านฮอร์มุซฟื้นตัว และ Supply ทั่วโลกเคลื่อนเข้าใกล้ระดับที่ EIA คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2027 Premium ที่เกิดจากความเสี่ยงในปัจจุบันก็อาจหายไปอย่างรวดเร็ว
ตราบใดที่สต็อกน้ำมันทั่วโลกยังลดลงหลายล้านบาร์เรลต่อวัน ราคาน้ำมันในระดับสูงยังมีปัจจัยพื้นฐานรองรับ แต่หากการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางกลับสู่ภาวะปกติ ความสนใจของนักลงทุนอาจเปลี่ยนจากภาวะขาดแคลนในปัจจุบัน ไปสู่ความเสี่ยงที่ Supply จะล้นตลาดในปี 2027 อย่างรวดเร็ว
OIL (กรอบเวลา H1)
เมื่อพิจารณาราคาน้ำมันในกรอบเวลารายชั่วโมงที่สั้นลง Brent ปรับตัวลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยยังเคลื่อนไหวตามทิศทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุด ขณะที่แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาลง
Source: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
🚩 สัญญาซื้อน้ำส้มสายพันธุ์เข้มข้น (Orange Juice Futures) ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี — รายงาน CoT บอกอะไรเรา?
Oil ร่วง! สต็อกน้ำมันพุ่งกดดันราคา
Chart of the Day: GBPUSD ร่วง หลัง GDP อังกฤษชะลอตัว! ไซด์เวย์นี้จะยังไปต่อ?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา US PPI, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และถ้อยแถลงจาก Fed หลัง CPI ไร้เซอร์ไพรส์ (13.08.2026)