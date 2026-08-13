ข่าวคริปโต: Bitcoin กำลังสร้างฐาน แต่ยังตามหลัง Wall Street 🚩 วาฬหยุดขายแล้วหรือยัง?

- ผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่เริ่มเปลี่ยนจากการขายมาเป็นการสะสม หลังจากเทขาย BTC มูลค่าราว $40,000 ล้านนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันด้านอุปทานจากแหล่งสำคัญของตลาดกำลังลดลง
- เงินทุนจากสถาบันเริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดคริปโต โดยกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีเงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ขณะที่ Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าราว $853.5 ล้านในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ปัจจัยมหภาคเริ่มผ่อนคลายสำหรับ Bitcoin หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม หาก Bitcoin จะขยับขึ้นสู่ระดับ $100,000 อย่างชัดเจน ตลาดน่าจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์ Fed ไปสู่แนวโน้มดอกเบี้ยขาลงมากกว่านี้
- แม้กระแสเงินทุนจะปรับตัวดีขึ้นและวาฬกลับมาสะสม Bitcoin แต่ BTC ยังคง Underperform Wall Street อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าภาพปัจจุบันอาจเป็นเพียง กระบวนการสร้างฐาน (Bottoming Process) มากกว่าจะเป็นการยืนยันว่า Bull Market รอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
- ผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่เริ่มเปลี่ยนจากการขายมาเป็นการสะสม หลังจากเทขาย BTC มูลค่าราว $40,000 ล้านนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันด้านอุปทานจากแหล่งสำคัญของตลาดกำลังลดลง
- เงินทุนจากสถาบันเริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดคริปโต โดยกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีเงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ขณะที่ Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าราว $853.5 ล้านในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ปัจจัยมหภาคเริ่มผ่อนคลายสำหรับ Bitcoin หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม หาก Bitcoin จะขยับขึ้นสู่ระดับ $100,000 อย่างชัดเจน ตลาดน่าจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์ Fed ไปสู่แนวโน้มดอกเบี้ยขาลงมากกว่านี้
- แม้กระแสเงินทุนจะปรับตัวดีขึ้นและวาฬกลับมาสะสม Bitcoin แต่ BTC ยังคง Underperform Wall Street อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าภาพปัจจุบันอาจเป็นเพียง กระบวนการสร้างฐาน (Bottoming Process) มากกว่าจะเป็นการยืนยันว่า Bull Market รอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
Bitcoin กำลังพยายามกลับมาตั้งหลักอีกครั้ง หลังเปิดปีได้อย่างอ่อนแอ โดยเริ่มมีสัญญาณว่า ช่วงที่แรงขายรุนแรงที่สุดอาจผ่านพ้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงอ่อนแอ
ข้อมูลจาก CoinShares ระบุว่า ผู้ถือ BTC รายใหญ่ที่สุดเริ่มเปลี่ยนจากการขายมาเป็นการสะสม ขณะที่กองทุนคริปโตมีเงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ขณะเดียวกัน ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงช่วยลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ Fed และช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง
ปัญหาคือ Bitcoin ยังคง Underperform ตลาดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในเชิงเปรียบเทียบ และยังไม่มีการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล On-chain เช่นกัน
ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นกำลังปรับตัวดีขึ้นเร็วกว่าราคาที่สะท้อนออกมา ซึ่งอาจบ่งชี้ว่า Bitcoin กำลังอยู่ในช่วง สร้างฐาน (Bottoming Process) มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนของขาขึ้นรอบใหม่
วาฬ Bitcoin หยุดขายแล้วหรือยัง?
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในตลาดขณะนี้คือพฤติกรรมของผู้ถือ BTC รายใหญ่ที่สุด
ข้อมูลจาก CoinShares ระบุว่า วาฬได้ขาย Bitcoin ไปแล้วประมาณ $40,000 ล้านนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งแรงขายที่ใหญ่ที่สุดของรอบตลาดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวเริ่มชะลอตัวลงแล้ว
CoinShares ชี้ว่า ผู้ถือรายใหญ่ที่สุดกลับมาสะสม Bitcoin ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกันของวัฏจักร Bitcoin แบบ 4 ปีในอดีต หากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดอาจกำลังสูญเสียหนึ่งในแหล่งอุปทานสำคัญที่กดดันราคาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 วาฬขาย BTC ไปแล้วประมาณ $40,000 ล้าน ขณะที่ Bitcoin กลับมามีการสะสมต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ หากราคาเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นไปใกล้ $70,000 ก็มีความเป็นไปได้ว่าจุดต่ำสุดของวัฏจักรอาจผ่านพ้นไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่า Bull Market รอบใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ จนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ตลาดอาจมีแนวโน้ม แกว่งตัวสร้างฐานและทดสอบบริเวณ $80,000 มากกว่า แม้ความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปที่ $50,000 หรือต่ำกว่านั้นยังคงมีอยู่
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ เพราะการสิ้นสุดของคลื่นแรงขายขนาดใหญ่ช่วยขจัดแรงกดดันสำคัญออกจากตลาด แต่ไม่ได้สร้าง Demand ใหม่มากพอที่จะทำให้เกิดขาขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยตัวมันเอง หากมีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาด Bitcoin ก็ยังสามารถปรับตัวลงต่อ และอาจเผชิญการลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในระดับใกล้เคียงกับตลาดหมีที่ผ่านมา
เงินทุนกำลังทยอยไหลกลับเข้าสู่กองทุนคริปโต
สัญญาณเชิงบวกอีกประการมาจากกระแสเงินทุน ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีเงินไหลเข้าประมาณ $1,050 ล้าน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม ถือเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า
ตัวเลขนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับช่วง 8 สัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งนักลงทุนถอนเงินออกเป็นประวัติการณ์ถึง $8,000 ล้าน ในเวลาเพียงไม่นาน ตลาดจึงเปลี่ยนจากการลด Exposure อย่างรุนแรงมาเป็นการสะสมอีกครั้ง
ภาพที่คล้ายกันเกิดขึ้นใน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ โดยมีเงินไหลเข้าประมาณ $853.5 ล้าน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน
เฉพาะ iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock มีเงินไหลเข้าประมาณ $700 ล้าน ขณะที่สินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ประมาณ $48,500 ล้าน
เมื่อรวมกับแรงขายจากวาฬที่เริ่มลดลง ภาพ Supply-Demand จึงดูเป็นบวกมากกว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือรายใหญ่กำลังลดปริมาณ BTC ที่นำออกมาขาย ขณะที่เงินทุนจากสถาบันเริ่มกลับเข้ามา แต่ ความสนใจของนักลงทุนในหุ้นและกองทุนหุ้นยังคงแข็งแกร่งกว่าความต้องการ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวมอย่างชัดเจน
Fed ยังคงเป็นกุญแจสำคัญต่อการกลับไปหา $100,000
อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยมหภาคที่สำคัญที่สุดสำหรับ Bitcoin
ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงทำให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ลดลง และช่วยให้ BTC ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของปีนี้
อย่างไรก็ตาม ตาม Scenario ของ CoinShares การลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะผลักดัน Bitcoin ให้ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง การกลับไปสู่ระดับ $100,000 น่าจะต้องเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าตลาดแรงงานกำลังอ่อนแอลง และตลาดกำลังปรับคาดการณ์ไปสู่ดอกเบี้ยขาลงอย่างจริงจังมากขึ้น
ตลาดจึงยังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัด
ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอพอที่จะลดความกังวลเรื่องการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม แต่ยังไม่อ่อนแอมากพอที่จะบังคับให้ Fed เปลี่ยนท่าทีไปในทาง Dovish อย่างชัดเจน
การประชุม Jackson Hole อาจให้สัญญาณเพิ่มเติม แม้ CoinShares ไม่คาดว่า Fed จะส่งสัญญาณ Dovish อย่างชัดเจนจากเวทีดังกล่าว
ราคาน้ำมันยังเป็นอีกตัวแปรสำคัญ หากสถานการณ์อิหร่านคลี่คลาย ราคาพลังงานและแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจลดลง ซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมมหภาคเอื้อต่อ Bitcoin มากขึ้น ในทางกลับกัน หากความตึงเครียดกลับมารุนแรงขึ้น ผลกระทบดังกล่าวก็อาจกลับทิศได้อย่างรวดเร็ว
Bitcoin ยังคงตามหลัง Wall Street
นี่คือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าความอ่อนแอของตลาดคริปโตสิ้นสุดลงแล้ว
Glassnode ชี้ว่า Bitcoin ยังไม่สามารถกลับมามี Relative Strength เหนือดัชนีหุ้นหลักได้ โดยในช่วง 90 วันที่ผ่านมา BTC ลดลงประมาณ 20% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 5%
ความแตกต่างยิ่งชัดเจนเมื่อดูตั้งแต่ต้นปี
Bitcoin ลดลงประมาณ 35% ขณะที่ Altcoins ลดลงเฉลี่ยถึง 57% ในทางตรงกันข้าม Nasdaq และ Russell 2000 เพิ่มขึ้นประมาณ 38% และ 31% ตามลำดับ
สินค้าโภคภัณฑ์บางประเภททำผลงานได้ดียิ่งกว่า โดย Gold เพิ่มขึ้นประมาณ 60%, Copper 66% และ Silver 107%
Glassnode อธิบายว่า ตลาดในปัจจุบันเป็น Equity-led Market กล่าวคือ การไหลเข้าของเงินทุนและการกลับมาสะสมของวาฬเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่บททดสอบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อ Bitcoin เริ่ม Outperform ดัชนีหุ้นหลักอย่างต่อเนื่อง
เดือนกรกฎาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญ แล้วเรื่อง Regulation ล่ะ?
สัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม
ระหว่างการปรับฐานอย่างรุนแรงของหุ้น AI และ Semiconductor ETF กลุ่มชิปปรับตัวลงมากกว่า 20% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลงเกือบ 7%
ในช่วงเวลาเดียวกัน Bitcoin กลับเพิ่มขึ้นประมาณ 9% และ Ethereum เพิ่มขึ้น 20%
เพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ความแตกต่างดังกล่าวคงเกิดขึ้นได้ยากกว่านี้มาก เนื่องจาก BTC มี Correlation กับหุ้นเทคโนโลยีในระดับสูง
Correlation 90 วันระหว่าง Bitcoin กับ Nasdaq เคยสูงถึง 0.89 ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ข้อมูลจาก K33 Research แสดงว่า Correlation 30 วันลดลงมาอยู่ที่ 0.43 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
BlackRock มองว่า การพึ่งพาตลาดหุ้นที่ลดลงทำให้ Bitcoin มีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็น สินทรัพย์ช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ต ได้มากขึ้น
นี่อาจเป็นหนึ่งในแนวโน้มสำคัญที่ต้องจับตาในช่วงหลายเดือนข้างหน้า หาก Bitcoin สามารถรักษาผลงานที่แข็งแกร่งกว่าตลาดได้ในช่วงที่ Nasdaq ปรับฐาน Narrative ของ Bitcoin อาจค่อย ๆ เปลี่ยนจากการถูกมองว่าเป็นเพียง “Technology Risk-on Asset” ไปสู่การเป็นสินทรัพย์ที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น
จุดอ่อนของภาพรวมยังคงอยู่ที่ กฎระเบียบในสหรัฐฯ
ความน่าจะเป็นที่ CLARITY Act จะผ่านภายในปีนี้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 15% บน Polymarket ขณะที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ยังไม่มีแนวโน้มลงมติต่อร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตก่อนช่วงปิดสมัยประชุมฤดูร้อน
อย่างไรก็ตาม CoinShares เชื่อว่าความล่าช้าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ Ethereum และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoin มากกว่า Bitcoin
ขณะเดียวกัน การถกเถียงในกรุงวอชิงตันกำลังเปลี่ยนจากคำถามว่า คริปโตมีความชอบธรรมหรือควรมีบทบาทในระบบการเงินหรือไม่ ไปสู่ประเด็นด้านจริยธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะคำถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐควรสามารถออกและสร้างผลประโยชน์จาก Token ของตัวเองได้หรือไม่
Bitcoin สร้างฐานแล้วหรือยัง?
ภาพรวมของตลาดเริ่มดูเป็นบวกมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังขาดสิ่งสำคัญหนึ่งอย่าง นั่นคือ การยืนยันจาก Price Action
ด้านหนึ่ง คลื่นแรงขายมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากผู้ถือรายใหญ่กำลังลดลง กองทุนเริ่มมีเงินไหลกลับเข้ามา และสภาพแวดล้อมด้านอัตราดอกเบี้ยเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น
อีกด้านหนึ่ง Bitcoin ยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์หลักที่ทำผลงานแย่ที่สุดในปี 2026 และยังไม่สามารถกลับมา Outperform ตลาดหุ้นได้
ดังนั้น ภาพปัจจุบันจึงดูเหมือน กระบวนการสร้างฐาน มากกว่าการยืนยันว่า Bitcoin กำลังเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือโครงสร้างตลาดกำลังเปลี่ยนไป: อุปทานจากวาฬลดลง ขณะที่ Demand จากสถาบันกำลังกลับมา และ Correlation ระหว่าง Bitcoin กับ Nasdaq เริ่มลดลงพร้อมกัน
ทิศทางในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
- นโยบายของ Fed
- พฤติกรรมของผู้ถือ BTC รายใหญ่
- ความสามารถในการรักษาเงินไหลเข้า ETF และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ
หากทั้งสามปัจจัยมาพร้อมกับ Relative Strength ของ Bitcoin ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Wall Street ข้อโต้แย้งที่ว่า Bitcoin ยังคงติดอยู่ในตลาดที่ถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นก็จะเริ่มอ่อนแรงลง
เมื่อนั้นจึงจะมีหลักฐานที่แข็งแกร่งขึ้นว่า วัฏจักรความอ่อนแอของ Bitcoin ในปัจจุบันกำลังสิ้นสุดลงจริง
กราฟ Bitcoin (กรอบเวลา D1)
BTC ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ของขาลงครั้งล่าสุด ซึ่งอยู่บริเวณ $73,000 อย่างชัดเจน
Bitcoin กำลังเผชิญความยากลำบากในการสร้างแรงฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากระดับปัจจุบัน และได้เผชิญแรงต้านสำคัญบริเวณ $65,000–66,000 ถึงสองครั้ง
ขณะที่โซน $60,000–62,000 ดูเป็นแนวรับสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากการตอบสนองของราคาในอดีต
หากราคาหลุดต่ำกว่า $60,000 อาจเป็นสัญญาณของแรงขายรอบใหม่ที่รุนแรงขึ้น และมีโอกาสนำไปสู่การทำจุดต่ำสุดใหม่ในตลาดหมีรอบปัจจุบัน
Source: xStation5
Bitcoin ETF flows
Recent weeks have brought significant volatility in spot Bitcoin ETF flows, but the latest reading of approximately +$4.9 million effectively points to a balance between demand and supply. This represents a clear improvement from the previous session, when outflows reached roughly $180 million, although a single positive day is not enough to confirm a lasting return of capital.
Looking more broadly, July and early August saw large inflows exceeding $200 million alternate with equally sharp outflows, highlighting the lack of clear conviction among investors. BlackRock remains the main source of demand during inflow sessions, while flows across other funds are considerably less consistent — a pattern that is also visible over longer periods. For Bitcoin, the more constructive signal would therefore not be one exceptionally strong inflow session, but a series of positive days showing that institutional investors are once again systematically building exposure.
ที่มา: XTB Research
กระแสเงินสะสมของ Bitcoin ETF
หลังจากเปิดตัว Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มาแล้ว 649 เซสชัน กระแสเงินไหลเข้าสุทธิสะสมยังคงอยู่ในระดับที่น่าประทับใจที่ประมาณ $50,900 ล้าน สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของ Demand เชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นรอบสินทรัพย์ประเภทนี้
BlackRock’s iShares Bitcoin Trust เป็นผู้นำอย่างชัดเจน โดยมีเงินไหลเข้าสะสมมากกว่า $61,200 ล้าน ขณะที่ Fidelity ดึงดูดเงินทุนได้มากกว่า $10,100 ล้าน แสดงให้เห็นว่าเงินทุนในตลาดกระจุกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่สุด 2 รายอย่างมีนัยสำคัญ
แรงถ่วงสำคัญยังคงมาจาก Grayscale Bitcoin Trust ซึ่งมีเงินไหลออกมากกว่า $25,600 ล้าน หากไม่มีแรงขายจากกองทุนดังกล่าว ยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมของตลาด Bitcoin ETF โดยรวมจะสูงกว่านี้อย่างมาก
สิ่งสำคัญคือ ยอดรวมของกลุ่มยังคงเป็นบวก แม้จะเผชิญช่วงที่มีเงินไหลออกอย่างหนักในปี 2026 จึงเป็นเรื่องยากที่จะกล่าวว่าแนวโน้มการเข้าสู่ระบบการเงินกระแสหลักของ Bitcoin ในระยะยาวได้กลับทิศทางแล้ว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญคือ ความสำเร็จของ Bitcoin ETF กระจายตัวไม่เท่ากัน ตลาดได้เลือกผู้ชนะอย่างชัดเจน โดย BlackRock ก้าวขึ้นมาเป็นช่องทางหลักสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ Exposure ต่อ BTC ผ่านผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
Bitcoin ETFs เทียบกับ ETF ชั้นนำในตลาดแบบดั้งเดิม
เงินทุนไหลเข้าสะสมราว 50.9 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ Spot Bitcoin ETFs อยู่ในจุดที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับ ETF ขนาดใหญ่ในตลาดแบบดั้งเดิม โดยเมื่อพิจารณาช่วงเวลานับตั้งแต่เปิดตัวที่ใกล้เคียงกัน Bitcoin ETFs สามารถดึงดูดเงินทุนได้มากกว่า SPDR S&P 500 ETF Trust, Vanguard Information Technology ETF และ SPDR Gold Shares แล้ว แม้ยังตามหลัง ETF หุ้นขนาดใหญ่ของ Vanguard และ iShares อยู่ก็ตาม
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ความเร็วในการสะสมเงินทุนของ Bitcoin เพราะ Spot Bitcoin ETFs ในสหรัฐฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่า Spot Bitcoin ETFs กลายเป็นหนึ่งในสะพานสำคัญที่เชื่อมตลาดคริปโตเข้ากับอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิม แม้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เงินทุนไหลเข้าจะชะลอตัวลงอย่างชัดเจน
ดังนั้น สำหรับ Bitcoin ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงตัวเลข 50.9 พันล้านดอลลาร์ แต่คือการที่ BTC สามารถสร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดึงดูดเงินทุนและแข่งขันกับ ETF ชั้นนำและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น
กระแสเงินเข้า-ออก ETF ครั้งใหญ่ เทียบกับราคาของ Bitcoin
เมื่อเปรียบเทียบกระแสเงินเข้า–ออกของ ETF ที่อยู่ในระดับสูงสุดกับราคาของ Bitcoin จะเห็นว่า ETF เป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างตลาด แต่ ไม่ควรถูกมองเป็นสัญญาณซื้อหรือขายโดยตรง เพราะในอดีต เงินทุนไหลเข้าครั้งใหญ่มักเกิดขึ้นใกล้กับจุดสูงสุดระยะสั้น หรือในช่วงปลายของขาขึ้น เมื่อราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นดึงดูดเงินทุนเพิ่มเติม มากกว่าจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิด Rally ครั้งใหม่
กลไกเดียวกันนี้เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม โดยเงินทุนไหลออกครั้งใหญ่มักเกิดขึ้นหลังจากราคาปรับตัวลงอย่างมาก เมื่อนักลงทุนลดการถือครองเพื่อตอบรับโมเมนตัมที่อ่อนแอลง ประเด็นนี้สะท้อนว่า กระแสเงิน ETF มีลักษณะตอบสนองต่อราคาอยู่ส่วนหนึ่ง และอาจช่วยเร่งแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น มากกว่าที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มล่วงหน้า
ขณะที่ Bitcoin ซื้อขายอยู่บริเวณ 64,200 ดอลลาร์ สัญญาณสำคัญจึงไม่ใช่การเห็นเงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งเพียงวันเดียว แต่คือ กระแสเงินไหลเข้าเป็นบวกอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่าว่าอุปสงค์จากนักลงทุนสถาบันกำลังกลับมาอย่างยั่งยืนมากขึ้น
Source: XTB Research
Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst
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