ข่าวเด่นวันนี้ 13 ส.ค.: Wall Street บวกหลัง CPI 📈 ทองคำ–EURUSD ร่วง

ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวแบบผสม โดย DAX และ Euro Stoxx 50 ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ Memory ปรับตัวขึ้น หลังหุ้น SK Hynix และ Samsung ได้แรงหนุนจากรายงานว่า Temasek ของสิงคโปร์กำลังพิจารณาเข้าลงทุน นอกจากนี้ การฟื้นตัวของกลุ่มดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของ Super Micro Computer รวมถึงการพุ่งขึ้นของ Nebius Group, CoreWeave และ Lumentum
ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดย Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ขณะที่ S&P 500 บวกประมาณ 0.4% ส่วน DJIA และ Russell 2000 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ออกมาตรงตามคาด โดยราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.1% MoM และ 3.4% YoY ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.2% MoM และ 2.5% YoY
รายงานดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานกำลังค่อย ๆ ลดลง และช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับมุมมองว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศ CPI อีกหนึ่งครั้งก่อนการประชุม FOMC ซึ่งยังสามารถเปลี่ยนมุมมองดังกล่าวได้
หลังการประกาศ CPI ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้ EURUSD ลดลงมาอยู่ที่ 1.151 ขณะที่โลหะมีค่าปรับลดกำไรบางส่วน โดยทองคำบวกเพียงไม่ถึง 0.8% และลดลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ทำไว้หลังเวลาประมาณ 15:00 น.
ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวอาวุโสของอิหร่านที่ Reuters อ้างอิง ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาเพื่อขยายข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เนื่องจากเตหะรานระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ และวอชิงตันละเมิดข้อตกลงภายใน 48 ชั่วโมงแรก
ขณะนี้การเจรจามุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะกลับเข้าสู่ Memorandum of Understanding (MOU) และกรอบเวลาสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงที่มีอยู่ แต่อิหร่านระบุว่ายังไม่มีความคืบหน้า
Donald Trump กล่าวว่า สหรัฐฯ มี “total control” เหนือช่องแคบฮอร์มุซ และส่งสัญญาณว่าวอชิงตันอาจยังคงควบคุมเส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเรียกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ว่าเป็น “wall of steel”
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังระบุว่าศักยภาพทางทหารของอิหร่านอ่อนแอลงอย่างมาก โดยกล่าวว่า Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ถูก “decimated” และอิหร่านกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก พร้อมระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นมหาอำนาจที่มีอิทธิพลสูงสุดในตะวันออกกลางอีกต่อไป
ในยูเครน มีเรือเพียง 159 ลำ ที่เดินทางเข้าสู่ท่าเรือในภูมิภาค Odesa เพื่อบรรทุกสินค้าในเดือนกรกฎาคม เทียบกับเกือบ 400 ลำในช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานยูเครนต่อ Reuters การลดลงอย่างมากของกิจกรรมในท่าเรือสะท้อนถึงการโจมตีของรัสเซียที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งทางทะเลและอาจจำกัดความสามารถในการส่งออกของยูเครน
สัญญาข้าวสาลี CBOT (WHEAT) พุ่งขึ้นเกือบ 4% ในวันนี้ หลัง USDA ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตข้าวสาลีสหรัฐฯ ปี 2026 เหลือ 1.53 พันล้านบุชเชล ลดลง 23% YoY และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1970
แนวโน้ม Supply ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและความเสี่ยงที่การส่งออกในภูมิภาคทะเลดำจะหยุดชะงัก ขณะที่การปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวโพดยังช่วยสนับสนุนตลาดธัญพืชโดยรวม อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ส่งออกยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ หากไม่เห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ Supply ที่ตึงตัวเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน
รายงาน WASDE แสดงให้เห็นว่าสต็อกคงเหลือข้าวสาลีต่ำกว่าที่ตลาดคาด โดยอยู่ที่ 717 ล้านบุชเชล เทียบกับคาดการณ์ 720 ล้านบุชเชล ขณะที่ข้าวโพดอยู่ที่ 1.653 พันล้านบุชเชล ต่ำกว่าที่คาด 1.737 พันล้านบุชเชลอย่างชัดเจน
สต็อกคงเหลือฝ้ายอยู่ที่ 4 ล้าน Bale เทียบกับที่ตลาดคาด 3.99 ล้าน Bale ส่วนถั่วเหลืองออกมาตรงกันข้าม โดยสต็อกคงเหลืออยู่ที่ 320 ล้านบุชเชล สูงกว่าคาดการณ์ 300 ล้านบุชเชล และตัวเลขก่อนหน้าที่ 310 ล้านบุชเชล
เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (Supertanker) เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือน้ำมันหลักของซาอุดีอาระเบียในอ่าวเปอร์เซียเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งเดือน เรือดังกล่าวจอดอยู่ที่ Ju’aymah ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ras Tanura Export Complex และสามารถบรรทุกน้ำมันดิบได้ประมาณ 2 ล้านบาร์เรล
การกลับมาของเรือบรรทุกน้ำมันที่ Ras Tanura เกิดขึ้นในช่วงที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันหลายล้านบาร์เรลไปยังท่าเรือ Yanbu ในทะเลแดง เนื่องจากความเสี่ยงด้านการขนส่งในภูมิภาคยังอยู่ในระดับสูง
หุ้น SpaceX พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในวันนี้ ขณะที่ Norges Bank เปิดเผยสถานะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 7.3 ล้านหุ้น
นอกจากนี้ Morgan Stanley ยังคงคำแนะนำ Overweight พร้อมราคาเป้าหมายที่ 300 ดอลลาร์ และ Bull Case ที่ 600 ดอลลาร์ โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า SpaceX จะพัฒนาจากธุรกิจจรวดและดาวเทียมไปสู่ AI Infrastructure Platform ที่ครอบคลุม Starship, Starlink, Cursor และอาจรวมถึง Data Center ในวงโคจร
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่สูงเช่นนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่มีความทะเยอทะยานอย่างมากเกี่ยวกับขนาดและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจใหม่ ดังนั้น ความคืบหน้าของ Starship, Economics ของ Starlink และการเติบโตของธุรกิจ AI จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา
กราฟ US500 (กรอบเวลา D1)
เมื่อพิจารณา Futures ของ US500 ระดับ 7,800 จุด ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ หลังจากราคาถูกปฏิเสธหลายครั้งในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา
หากราคาสามารถ Breakout เหนือระดับดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางไปสู่ระดับ 8,000 จุด ขณะที่บริเวณ 7,600 จุด ยังคงเป็นโซนแนวรับสำคัญ โดยมี EMA50 (เส้นสีส้ม) ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของแนวรับดังกล่าว
Source: xStation5
Nasdaq 100 – เทคโนโลยีกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง
การซื้อขาย Nasdaq 100 ในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึง แรงซื้อที่กลับเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีอย่างชัดเจน แม้การปรับตัวขึ้นจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม AI Infrastructure, Memory และ Semiconductor เป็นหลัก
หุ้น Nebius Group พุ่งขึ้น 29.3% ตามด้วย CoreWeave ที่ 19.5% และ Lumentum ที่ 16.7% ขณะที่ Sandisk, Micron และ Seagate ปรับตัวขึ้น 8.7%, 7.4% และ 7.3% ตามลำดับ
การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม Memory น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเม็ดเงินกำลังไหลกลับเข้าสู่กลุ่มนี้หลังจากเพิ่งเผชิญการปรับฐานอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ด้วยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่อยู่ในระดับสูงมาก ความเสี่ยงจากแรงขายทำกำไรยังคงไม่หายไป
ขณะเดียวกัน การปรับตัวลงของ Meta (-3.3%), Adobe (-2.8%) และ Workday (-4.0%) แสดงให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่การ Risk-on ที่กระจายตัวไปทั่วทั้งกลุ่มเทคโนโลยี แต่เป็นการ Rotation แบบเลือกกลุ่ม ไปยังบริษัทที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
โครงสร้างตลาดในปัจจุบันยังถือว่า เป็นบวกต่อ Nasdaq 100 แต่การปรับตัวขึ้นในระลอกถัดไปอาจขึ้นอยู่กับว่าแรงซื้อจะสามารถขยายวงออกไปนอกกลุ่มหุ้นผู้นำในปัจจุบันได้หรือไม่
Source: XTB Research
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