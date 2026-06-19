🚩 ทองคำดิ่ง 1.5% หลัง Goldman Sachs หั่นเป้าราคาทองปี 2026

- Goldman Sachs ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปี 2026 ลงสู่ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ก่อนหน้านี้ Goldman Sachs เคยคาดว่าราคาทองคำจะปิดปีที่ระดับ 5,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- แรงกดดันต่อทองคำยังคงต่อเนื่องหลังการประชุม Fed ล่าสุด โดยราคาทองคำร่วงลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่นักลงทุนปรับมุมมองต่อแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด
- Goldman Sachs ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปี 2026 ลงสู่ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ก่อนหน้านี้ Goldman Sachs เคยคาดว่าราคาทองคำจะปิดปีที่ระดับ 5,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- แรงกดดันต่อทองคำยังคงต่อเนื่องหลังการประชุม Fed ล่าสุด โดยราคาทองคำร่วงลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่นักลงทุนปรับมุมมองต่อแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด
ราคาทองคำปรับตัวลดลงทั่วโลกในวันนี้ และการที่ Goldman Sachs ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำลงสู่ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนมุมมองที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดโลหะมีค่าในปัจจุบัน ซึ่งบรรยากาศการลงทุนยังคงชะลอตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงต้นปี
- หลังการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นักลงทุนได้ลดความสนใจต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และหันกลับมาโฟกัสที่นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ทองคำมีแนวโน้มปิดลบเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน
- นักลงทุนกลับมาให้น้ำหนักกับแนวคิด “ดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด” (Higher for Longer) ในสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว แม้ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาด แต่ถ้อยแถลงหลังการประชุมถูกมองว่ามีน้ำเสียงเชิงเข้มงวด (Hawkish) โดยเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายยังมองว่ามีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 1 ครั้งภายในปีนี้
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี สถานการณ์ดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน และมักสูญเสียความน่าสนใจเมื่อสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยมีผลตอบแทนสูงขึ้น
- ปัจจุบัน ตลาดให้น้ำหนักมากกว่า 80% ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี ส่งผลให้ความต้องการลงทุนในทองคำยังคงถูกจำกัด
- ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมเกิดขึ้นหลังการเจรจาระหว่างกรุงวอชิงตันและกรุงเตหะรานถูกเลื่อนออกไป แม้ว่าข้อตกลงชั่วคราวยังคงมีผลบังคับใช้ แต่ตลาดเริ่มตั้งคำถามถึงความยั่งยืนในระยะยาวของข้อตกลงดังกล่าว
- ด้านตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันฟื้นตัวในวันศุกร์ แต่เมื่อมองรายสัปดาห์ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยความคาดหวังว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะค่อย ๆ กลับสู่ภาวะปกติ ได้ลดค่าพรีเมียมจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยสะท้อนอยู่ในราคาน้ำมัน
- แรงขายยังขยายไปยังตลาดโลหะอื่น ๆ ด้วย โดยราคาเงิน (Silver) ลดลงประมาณ 2%, แพลทินัม (Platinum) ลดลงราว 1.5% และทองแดง (Copper) ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน สะท้อนท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นของนักลงทุนต่อกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม
- ในระยะสั้น ทิศทางราคาทองคำยังคงขึ้นอยู่กับ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความคาดหวังต่อนโยบายของ Fed เป็นหลัก ตราบใดที่ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง โอกาสการฟื้นตัวของทองคำอาจยังมีจำกัด
Source: xStation5
สรุปตลาด: ความผันผวนจำกัด ดอลลาร์แข็งค่า
⚠️ เข้าเทรดถูก แต่ทำไมยังโดน SL?
กราฟประจำวัน: GBPCHF ฟื้นตัวแรงจากยอดค้าปลีกที่กลับมาฟื้นตัว 🇬🇧📈 (19.06.2026)
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