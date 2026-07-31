เงินเฟ้อพื้นฐานยูโรโซนสูงกว่าคาด! EURUSD ยังติดแนวต้านสำคัญ

เวลา 11:00 CET ข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนกรกฎาคม:
- Core CPI ยูโรโซน (YoY) เบื้องต้น: อยู่ที่ 2.5%
- คาดการณ์: 2.4%
- ครั้งก่อน: 2.4%
- CPI ยูโรโซน (YoY) เบื้องต้น: อยู่ที่ 2.9%
- คาดการณ์: 2.9%
- ครั้งก่อน: 2.8%
ที่มา: Eurostat**
อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.8% ในเดือนมิถุนายน เป็น 2.9% YoY ในเดือนกรกฎาคม ตามประมาณการเบื้องต้นจาก Eurostat โดยปัจจัยหลักที่ผลักดันแรงกดดันด้านราคาคือ ราคาพลังงาน ซึ่งเร่งตัวขึ้น 10% จาก 8.5% ในเดือนก่อนหน้า
ขณะที่หมวด อาหาร แอลกอฮอล์ และยาสูบ เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มีอัตราการชะลอตัว โดยลดลงจาก 1.5% เหลือ 1.2% ส่วน ภาคบริการ ยังคงมีความเหนียวแน่น โดยเงินเฟ้ออยู่ที่ 3.3% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.2% ในเดือนก่อนหน้า
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EURUSD (H1)
หลังจากปรับฐานเล็กน้อยจากจุดสูงสุดล่าสุด EURUSD ในกรอบเวลา H1 ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังจากทะลุแนวต้านสำคัญก่อนหน้า โดยขณะนี้กำลังเคลื่อนไหวในลักษณะสะสมตัวบริเวณ 1.1516 เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ 10-EMA ที่ 1.1515 และ 30-EMA ที่ 1.1498
ดัชนี RSI อยู่ที่ 58.3 สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังแข็งแกร่งและมีความต่อเนื่อง
การทะลุขึ้นเหนือแนวต้านที่ 1.1530 อย่างชัดเจนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเปิดทางให้ฝั่งขาขึ้นเดินหน้าต่อ
ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1.1500 อาจเกิดแรงขายกดดันให้ EURUSD กลับมาทดสอบแนวรับ Fibonacci ระดับ 0.0% ที่ 1.1483 ก่อนมีโอกาสลงไปทดสอบบริเวณ 100-EMA ใกล้ระดับ 1.1447
Source: xStation5
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