3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แม้ว่า Kevin Warsh จะพยายามรักษาจุดยืนเชิงเข้มงวด (Hawkish) แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
ช่วงท้ายเดือนกรกฎาคมยังเห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยี หลังบริษัท Big Tech รายใหญ่ทยอยประกาศผลประกอบการ
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ แม้ว่ากลุ่มประเทศ OPEC+ จะพยายามเพิ่มปริมาณอุปทานสินค้าโภคภัณฑ์กลับเข้าสู่ตลาดให้มากที่สุด
ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะติดตามผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง รวมถึง SpaceX ซึ่งเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดไม่นาน นอกจากนี้ ตลาดยังรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดใหญ่ ก่อนปิดท้ายด้วยไฮไลต์สำคัญอย่างรายงาน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)
ดังนั้น ตลาดที่นักลงทุนควรจับตาเป็นพิเศษ ได้แก่
- US100 (Nasdaq 100 Futures)
- USDJPY
- น้ำมันดิบ Brent
US100 (Nasdaq 100 Futures)
ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม หลังตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดทำการ SpaceX จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาด
ผลประกอบการดังกล่าวอาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อกลุ่มเทคโนโลยีระดับสูง อย่างไรก็ตาม SpaceX ไม่ใช่บริษัทเดียวที่นักลงทุนจับตาในสัปดาห์นี้ เนื่องจากยังมีบริษัทสำคัญอื่น ๆ ที่เตรียมรายงานผลประกอบการ ได้แก่
- AMD
- Palantir
- Uber
- Cloudflare
ทิศทางของดัชนีและฟิวเจอร์สจะได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการ ได้แก่
- ต้นสัปดาห์: ดัชนี ISM Manufacturing
- วันอังคาร: รายงาน JOLTS
- วันพุธ: ตัวเลข ADP Employment และ ISM Services
- วันพฤหัสบดี: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- วันศุกร์: รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ (NFP)
ตลาดคาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางประมาณ 65,000 ตำแหน่ง (จากผลของการสิ้นสุดการจ้างงานชั่วคราวหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก) พร้อมกับอัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.3%
หากตัวเลขออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจสนับสนุนมุมมองที่ Fed จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น และอาจเป็นแรงหนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นต่อ
USDJPY
คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม หลังตลาดคาดการณ์ถึงการแทรกแซงค่าเงิน ประกอบกับแรงสนับสนุนทางวาจาจากสหรัฐฯ และถ้อยแถลงเชิง Hawkish ของผู้ว่าการ Ueda หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 160 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวต้าน และปัจจุบันกลายเป็นแนวรับสำคัญ
ปัจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางในสัปดาห์นี้คือ การเคลื่อนไหวของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury Yields) หลังการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้แก่
- JOLTS
- ADP
- NFP
ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม รายงานการประชุมของ BOJ เดือนมิถุนายน จะถูกเผยแพร่ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะล่าช้า แต่สามารถช่วยสะท้อนมุมมองของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
- แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต
- ผลกระทบรอบสองจากราคาพลังงานที่สูงต่อเงินเฟ้อพื้นฐาน
หากตัวเลข NFP วันศุกร์ ยืนยันว่าอัตราว่างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 4.3% พร้อมกับการจ้างงานที่เติบโตเพียงเล็กน้อย แรงกดดันต่อดอลลาร์ รวมกับท่าทีเชิง Hawkish จากรายงาน BOJ อาจเปิดทางให้เงินเยนกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง
น้ำมัน (Brent Crude Oil)
ท่ามกลางภาวะตลาดน้ำมันที่ยังตึงตัว OPEC+ กำลังพยายามเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดให้มากที่สุด
แม้ว่าการเพิ่มเป้าหมายการผลิตที่ผ่านมาอาจยังเห็นได้เพียงในเชิงนโยบาย แต่ปริมาณการผลิตจริงกำลังค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แม้จะเผชิญกับ
- การปิดบางส่วนของช่องแคบฮอร์มุซ
- ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab el Mandeb)
สัปดาห์ที่ผ่านมา ความกังวลในตลาดกลับมาอีกครั้ง หลังการโจมตีทางทหารระหว่างอิหร่านกลับมาดำเนินต่อ
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสร้าง Risk Premium ให้กับราคาน้ำมัน ขณะที่การยกระดับความขัดแย้งทางทหารอาจเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเส้นทางขนส่งและเสถียรภาพของอุปทานน้ำมัน
สำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนควรจับตา
- ตัวเลข ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ
- ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของจีนในวันศุกร์
โดยตลาดคาดว่าการส่งออกของจีนจะเติบโตในระดับสองหลักที่ +24.5% YoY จากความต้องการอุปกรณ์ AI ทั่วโลก ซึ่งอาจเป็นแรงหนุนสำคัญต่อความต้องการพลังงานในตลาดโลก
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