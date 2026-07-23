🔼 ทองพุ่ง 1.7%

- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย
- ทองคำสามารถรักษาระดับแนวรับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย
- ทองคำสามารถรักษาระดับแนวรับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง
ทองคำปรับตัวขึ้น หลังนักลงทุนคาดหวังการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางความหวังว่าการหยุดยิงระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน อาจช่วยลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้
การผ่อนคลายความขัดแย้งอาจช่วยกดดันราคาน้ำมันให้ลดลง ลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และลดความเสี่ยงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ทองคำยังได้รับแรงหนุนทางเทคนิค หลังสามารถทะลุและยืนเหนือระดับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้สำเร็จ
ประเด็นสำคัญ
- ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีรายงานว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอจากตัวกลางเกี่ยวกับการหยุดยิงเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งเพิ่มความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจลดลง แม้สถานการณ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- อย่างไรก็ตาม Donald Trump ยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวต่อกรุงเตหะราน โดยระบุว่าสหรัฐฯ พร้อมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่าน หากกองกำลังอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมกล่าวว่าประชาชนอเมริกัน "ไม่ได้ต่อต้านสงคราม"
- ราคาน้ำมันที่ลดลงอาจช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และลดความคาดหวังว่า Fed จะต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน
- ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังคงเป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญ แต่ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและความไม่แน่นอนในตลาดน้ำมันอาจจำกัดการฟื้นตัวของทองคำ
การลดความตึงเครียดอาจช่วยลดแรงกดดันจากน้ำมันและเงินเฟ้อ
ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงจากปัญหาด้านอุปทานในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียยังคงเป็นปัจจัยกดดันทองคำ
ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และเพิ่มความเป็นไปได้ที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับตึงตัว หรืออาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
แม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อในระยะยาว แต่ทองคำไม่ได้สร้างรายได้จากดอกเบี้ย ดังนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นจึงเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ และอาจลดความต้องการลงทุนในโลหะมีค่า
แนวโน้ม Fed ยังคงเป็นปัจจัยหลัก
นักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ Fed รวมถึงถ้อยแถลงจากประธาน Fed Kevin Warsh หลังการประชุมในสัปดาห์หน้า
ปัจจุบัน ตลาดประเมินโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 64%
ในมุมมองทางเทคนิค การทะลุแนวโน้มขาลงที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม ช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นระยะสั้นของทองคำ
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำอาจยังเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ขนาดใหญ่ จนกว่านักลงทุนจะได้รับสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมจาก Fed อาจถูกประเมินสูงเกินไป เนื่องจากประธาน Fed Warsh ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเป็นแนวทางหลักในขณะนี้ ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามาในช่วงปลายปี อาจลดโอกาสของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นก่อนการเลือกตั้ง
มุมมองทางเทคนิค
แนวต้านสำคัญถัดไปของทองคำอยู่บริเวณ
- 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ซึ่งทั้งสองระดับได้รับการยืนยันจากปฏิกิริยาราคาก่อนหน้า
ขณะที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังคงเป็นแนวรับสำคัญของตลาดในระยะนี้
Source: xStation5
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