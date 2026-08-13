Oil ร่วง! สต็อกน้ำมันพุ่งกดดันราคา

ราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี โดยยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับเมื่อวาน ปัจจัยกดดันหลักมาจาก สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ และความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก
การลดลงของ Geopolitical Risk Premium ประกอบกับการลดสถานะ Long ในสัญญาซื้อขายน้ำมันและการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ กดดันราคาน้ำมันให้ลดลงมาอยู่ ต่ำกว่า 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ Brent และต่ำกว่า 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ WTI
นอกจากรายงานสถานะสต็อกจาก DOE แล้ว ช่วงที่ผ่านมาเรายังเห็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดน้ำมัน
การผลิตน้ำมันของ OPEC และ OPEC+
รายงานประจำเดือนกรกฎาคมของกลุ่มผู้ผลิตระบุว่า การผลิตในตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัวบางส่วน หลังความตึงเครียดในภูมิภาคผ่อนคลายลง
- ผลผลิต OPEC+: ประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเพิ่มการผลิตในเดือนกรกฎาคมขึ้น 1.37 ล้านบาร์เรลต่อวัน สู่ 28.92 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้เพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตของกลุ่มยังต่ำกว่าโควตาที่กำหนดไว้มากถึง 6.91 ล้านบาร์เรลต่อวัน สำหรับกลุ่ม DoC ทั้งหมด ซึ่งรายงาน OPEC ยังคงนับรวม UAE ด้วย ผลผลิตเพิ่มขึ้นสู่ 37.655 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 1.42 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- ผู้ผลิตรายหลัก: การเพิ่มขึ้นของผลผลิตนำโดย ซาอุดีอาระเบีย (+590,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ 7.35 ล้านบาร์เรลต่อวัน), อิรัก (+665,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ 2.62 ล้านบาร์เรลต่อวัน) และ คูเวต (+393,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ 1.85 ล้านบาร์เรลต่อวัน)
- สถานการณ์ของอิหร่าน: อิหร่านผลิตน้ำมันได้ 2.478 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 26,000 บาร์เรลต่อวันจากเดือนก่อน แม้เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง แต่ผลผลิตยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดสงครามราว 700,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 3.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม แม้ระดับการผลิตจะทรงตัว ข้อมูลเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่า การส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสู่เกือบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- สถานะของ UAE: หลังถอนตัวออกจากพันธมิตรในเดือนพฤษภาคม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงรักษาระดับการผลิตไว้ที่ประมาณ 3.78–3.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าระดับช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งราว 400,000 บาร์เรลต่อวัน
Looking from the perspective of the last quarter of 2025, current production is about 5-6 million b/d lower, which, combined with demand destruction already exceeding 3 million b/d, means the global deficit remains low. However, it is worth remembering that the deficit is heavily constrained by the coordinated release of inventories and reserves onto the market. Source: OPEC
Monthly IEA and EIA reports
Energy agencies present diversified perspectives on the demand and supply balance for the coming quarters:
- International Energy Agency (IEA): Deepened estimates for the drop in global oil demand in 2026 to 1.6 million b/d (previously -1.0 million b/d) due to high fuel prices and logistical disruptions. Despite this, the IEA forecasts a market deficit in the third quarter of 1.8 million b/d due to the blockade of the Strait of Hormuz. The report anticipates a strong rebound in 2027, where demand is expected to increase by 2.4 million b/d and supply by 8.3 million b/d.
- EIA Forecasts (STEO Report): The U.S. Energy Information Administration assumes an average Brent oil price in 2026 of $87/bbl (compared to $69/bbl in 2025 and 2027), with stable US output at 13.8 million b/d.
คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบ Brent เฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งใกล้เคียงกับระดับราคาปัจจุบัน ขณะที่ปีหน้าคาดว่าราคาจะ ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
Source: EIA
EIA คาดว่า ตลาดน้ำมันจะยังอยู่ในภาวะขาดดุลในไตรมาส 4 แต่การคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้มีการขนส่งได้อย่างน้อยบางส่วน
Source: EIA
รายงานสต็อกจาก DOE: สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างมาก
ข้อมูลรายสัปดาห์จากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) แสดงให้เห็นว่า สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่น่าประหลาดใจอย่างมากเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน โดยสาเหตุหลักมาจากความไม่สมดุลระหว่างการนำเข้าและการส่งออก
- สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์: เพิ่มขึ้น 17.42 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงราว 1.4 ล้านบาร์เรลอย่างมาก
- การนำเข้าพุ่งขึ้น ขณะที่การส่งออกลดลง: การนำเข้าน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากการกลับมาของน้ำมันจากซาอุดีอาระเบีย การส่งมอบจากแคนาดา และการนำเข้าจากเวเนซุเอลาที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี ขณะเดียวกัน การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก
- สต็อกผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป: สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 0.97 ล้านบาร์เรล น้อยกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล ขณะที่สต็อกน้ำมันกลั่นลดลงเพียง 10,000 บาร์เรล
- การเพิ่มขึ้นกระจุกตัวในพื้นที่ชายฝั่ง: มากถึง 14.7 ล้านบาร์เรล จากยอดเพิ่มขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นในภูมิภาค Gulf Coast
- คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (SPR): มีการปล่อยน้ำมันออกจากคลังสำรองเพิ่มอีก 6.1 ล้านบาร์เรล ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ลดลงต่ำกว่า 300 ล้านบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980
สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จนกลับมาอยู่ใกล้ระดับค่าเฉลี่ย 5 ปี หากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ความกังวลเกี่ยวกับระดับสต็อกน้ำมันก็มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
Source: Bloomberg Finance LP, XTB
ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดของ EIA ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 17.4 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มกราคม 2023
การระบายน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลกพร้อมกัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ลดลงต่ำกว่า 300 ล้านบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 โดยในทางทฤษฎี ปริมาณสำรองอาจลดลงมาอยู่ที่ราว 240 ล้านบาร์เรล หากอัตราการลดลงยังอยู่ในระดับปัจจุบัน ปริมาณดังกล่าวอาจช่วยพยุงเสถียรภาพของตลาดน้ำมันต่อไปได้อีกประมาณ 10–12 สัปดาห์ อย่างน้อยในสหรัฐฯ ขณะที่ IEA แสดงความพร้อมที่จะระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกเพิ่มเติมอีกครั้ง
Source: Bloomberg Finance LP
สถานการณ์ด้านราคา
ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อจากเมื่อวาน แม้การเคลื่อนไหวจะไม่รุนแรงเท่าเดิม ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ โดยอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% เล็กน้อย หากสถานการณ์ในตลาดโลกไม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ราคาอาจพยายามทดสอบระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในทางกลับกัน หากราคาสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงได้ อาจเปิดทางให้ทดสอบโซน 92–95 ดอลลาร์ ก่อน และขยับขึ้นไปยังระดับ 98–100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้ต่อไป
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