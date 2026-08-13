ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา US PPI, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และถ้อยแถลงจาก Fed หลัง CPI ไร้เซอร์ไพรส์ (13.08.2026)

ตัวเลข CPI สหรัฐฯ เมื่อวานนี้ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนมากอย่างที่คาด โดยเฉพาะหลังรายงาน NFP เมื่อวันศุกร์ที่ไม่สอดคล้องกับท่าทีเชิง Hawkish ของ Fed
เมื่อ CPI ไม่มีเซอร์ไพรส์ รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่จะประกาศต่อจากนี้อาจได้รับความสนใจมากขึ้น ขณะที่นักลงทุนมองหาสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นสำคัญ โดยวันนี้ถึงคิวของเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ซึ่งอาจช่วยให้เห็นว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นถูกส่งต่อไปยังต้นทุนของภาคส่วนต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและรายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติด้วย
ตัวเลขสำคัญจากตลาดเอเชียและช่วงเช้า
- ญี่ปุ่น: เงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อเทียบรายปี ดัชนีลดลงมาอยู่ที่ 7.2% (คาดการณ์ 7.4% และครั้งก่อน 7.3%) ขณะที่รายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% m/m เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.6%
- สหราชอาณาจักร: ข้อมูลเศรษฐกิจช่วงเช้าให้สัญญาณที่ผสมกัน โดย GDP เดือนมิถุนายนเติบโต 0.3% m/m สวนทางกับคาดการณ์ที่ -0.1% ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 0.4% q/q (1.2% y/y) อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมกลับน่าผิดหวัง โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.2% m/m (-0.2% y/y) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.5% m/m ขณะที่ขาดดุลการค้าขยายตัวเป็น -23.01 พันล้านปอนด์
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค (เวลาทั้งหมด CET)
- 08:00 สหราชอาณาจักร – GDP (m/m) (มิถุนายน) ผลจริง: 0.3% | คาดการณ์: -0.1% | ครั้งก่อน: 0.0%
- 08:00 สหราชอาณาจักร – GDP s.a. (q/q) (Q2) ผลจริง: 0.4% | คาดการณ์: 0.4% | ครั้งก่อน: 0.6%
- 08:00 สหราชอาณาจักร – GDP s.a. (y/y) (Q2) ผลจริง: 1.2% | คาดการณ์: 1.1% | ครั้งก่อน: 0.9%
- 08:00 สหราชอาณาจักร – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (m/m) (มิถุนายน) ผลจริง: -0.2% | คาดการณ์: 0.1% | ครั้งก่อน: -0.7%
- 08:00 สหราชอาณาจักร – การผลิตภาคการผลิต (m/m) (มิถุนายน) ผลจริง: -0.5% | คาดการณ์: -0.3% | ครั้งก่อน: -0.2%
- 08:00 สหราชอาณาจักร – ดุลการค้า (มิถุนายน) ผลจริง: -23.01 พันล้านปอนด์ | คาดการณ์: -20.4 พันล้านปอนด์ | ครั้งก่อน: -21.08 พันล้านปอนด์
- 09:30 โปแลนด์ – GDP s.a. (q/q) (Q2 Flash) คาดการณ์: 1.0% | ครั้งก่อน: 0.6%
- 09:30 โปแลนด์ – GDP n.s.a. (y/y) (Q2 Flash) คาดการณ์: 3.8% | ครั้งก่อน: 3.5%
- 09:30 โปแลนด์ – เงินเฟ้อ CPI (y/y) (กรกฎาคม) คาดการณ์: 3.0% | ครั้งก่อน: 2.5%
- 09:30 โปแลนด์ – เงินเฟ้อ CPI (m/m) (กรกฎาคม) คาดการณ์: 0.8% | ครั้งก่อน: -0.5%
- 11:00 ยูโรโซน – การผลิตภาคอุตสาหกรรม s.a. (m/m) (มิถุนายน) คาดการณ์: 0.0% | ครั้งก่อน: -0.2%
- 14:00 โปแลนด์ – ดุลบัญชีเดินสะพัด (มิถุนายน) คาดการณ์: -850 ล้านยูโร | ครั้งก่อน: -1,071 ล้านยูโร
- 14:15 สหรัฐฯ – Beth Hammack สมาชิก FOMC กล่าวสุนทรพจน์
- 14:30 สหรัฐฯ – เงินเฟ้อ PPI (y/y) (กรกฎาคม) คาดการณ์: 4.9% | ครั้งก่อน: 5.5%
- 14:30 สหรัฐฯ – เงินเฟ้อ PPI (m/m) (กรกฎาคม) คาดการณ์: 0.2% | ครั้งก่อน: -0.3%
- 14:30 สหรัฐฯ – Core PPI (y/y) (กรกฎาคม) คาดการณ์: 4.2% | ครั้งก่อน: 4.7%
- 14:30 สหรัฐฯ – Core PPI (m/m) (กรกฎาคม) คาดการณ์: 0.3% | ครั้งก่อน: 0.2%
- 14:30 สหรัฐฯ – ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก คาดการณ์: 202,000 ราย | ครั้งก่อน: 199,000 ราย
- 14:40 สหรัฐฯ – Thomas Barkin สมาชิก FOMC กล่าวสุนทรพจน์
- 16:30 สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA คาดการณ์: 31 Bcf | ครั้งก่อน: 33 Bcf
ผลประกอบการบริษัทที่น่าจับตา
- JD.com (ก่อนตลาดเปิด) – ตัวเลขสำคัญสำหรับประเมินภาวะการบริโภคของจีน
- Applied Materials (หลังตลาดปิด) – ผู้จัดหาอุปกรณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รายงานจะสะท้อนความต้องการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม
- Nu Holdings (ก่อนตลาดเปิด)
- Globant (หลังตลาดปิด)
3 ตลาดที่น่าจับตาวันนี้
GBP/USD (FX) – เงินปอนด์กำลังเผชิญกับปัจจัยสำคัญสองด้านในวันนี้ หลัง GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายนออกมาดีกว่าคาดที่ 0.3% m/m ช่วงบ่ายจะเป็นบททดสอบสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเวลา 14:30 จะมีการเปิดเผยเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม รวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางของคู่เงินในช่วงท้ายวัน
WIG20 / EUR/PLN (โปแลนด์) – ช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับตลาดภายในประเทศ เวลา 09:30 CET สำนักงานสถิติโปแลนด์ (GUS) จะเปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP เบื้องต้นไตรมาส 2 ซึ่งคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นเป็น 3.8% y/y พร้อมตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคม (คาดการณ์ 3.0% y/y) ข้อมูลดังกล่าวประกอบกับผลประกอบการของ PKO ธนาคารที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโปแลนด์ จะเป็นปัจจัยกำหนดบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มธนาคารของโปแลนด์
Nasdaq 100 / US100 fut. (ดัชนีหุ้น) – หลังตลาดคลายความกังวลและกลับมามองบวกจากผลประกอบการของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เมื่อวานนี้ ความสนใจจะเปลี่ยนไปยังตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ เวลา 14:30 โดยตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีจะลดลงมาอยู่ที่ 4.9% y/y จาก 5.5% ประกอบกับถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed อย่าง Hammack และ Barkin ซึ่งอาจเปิดทางให้นักลงทุนประเมินและปรับมุมมองต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในระยะข้างหน้า
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