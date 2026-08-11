Chart of the Day: USDJPY ฟื้นตัวอีกครั้ง การแทรกแซงยังไม่เพียงพอ ตลาดจับตาท่าทีจาก BoJ**

USDJPY กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่เงินเยนเริ่มคืนกำไรบางส่วนที่ได้รับหลังจากการแทรกแซงตลาดร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นการตอบสนองจากทางการที่รุนแรงเป็นพิเศษ โดยช่วยผลักดันให้ USDJPY ร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ และช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อเงินเยนได้อย่างมาก แต่ปัญหาคือ เพียงไม่กี่วันต่อมา ตลาดก็กลับมาทดสอบความอ่อนแอของเงินเยนอีกครั้ง
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การแทรกแซงตลาด FX อาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสกัดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในระยะสั้น แต่ก็อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้แนวโน้มของค่าเงินเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สำหรับเงินเยน ปัญหาพื้นฐานมีความซับซ้อนมากกว่านั้น โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับกว้าง และนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กดดันค่าเงินเยนมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงให้ความสนใจมากขึ้นกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกันยายน โดยมีสัญญาณเพิ่มขึ้นว่า BoJ อาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันที่ 17–18 กันยายน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อเงินเยนมากกว่าการแทรกแซงเพียงอย่างเดียว เนื่องจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ อย่างแท้จริง
แหล่งที่มา: xStation5
ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อน USDJPY ในขณะนี้
การแทรกแซงช่วยพยุงเงินเยน แต่ผลลัพธ์กำลังจางหายอย่างรวดเร็ว
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม USDJPY ขยับเข้าใกล้ระดับที่ทางการญี่ปุ่นยากจะยอมรับได้ การตอบสนองครั้งนี้มีความเด็ดขาดเป็นพิเศษ เนื่องจากสหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับญี่ปุ่นในการดำเนินการด้วย การดำเนินการร่วมกันดังกล่าวช่วยพลิกกลับการเคลื่อนไหวก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมาก
ในช่วงแรก ผลกระทบเห็นได้อย่างชัดเจน โดย USDJPY ร่วงลงเข้าใกล้ระดับ 157 และตลาดเริ่มกลับมาพิจารณาความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงของ USDJPY อาจเปลี่ยนเป็นแนวโน้มระยะยาว
แต่สถานการณ์ในวันนี้แตกต่างออกไป โดยคู่เงินกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่แรงหนุนต่อเงินเยนเริ่มดูเปราะบางมากขึ้น ตลาดกำลังจับตาว่าโตเกียวไม่ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมหลังการแทรกแซง ซึ่งอาจสะท้อนว่าผู้กำหนดนโยบายต้องการเพียงจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาดที่มากเกินไป มากกว่าการกำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับใดระดับหนึ่งอย่างถาวร
นี่คือเหตุผลที่การแทรกแซงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การแทรกแซงอาจช่วยหยุดการเคลื่อนไหวของตลาดได้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แต่หากปัจจัยพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แรงกดดันต่อเงินเยนก็สามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
BoJ จำเป็นต้องทำมากกว่าการแทรกแซง
ปัจจัยสำคัญที่สุดยังคงเป็นนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
BoJ ได้เริ่มกระบวนการปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติ และได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว ตลาดกำลังคาดการณ์มากขึ้นว่านี่อาจไม่ใช่การปรับขึ้นครั้งสุดท้าย รายงานล่าสุดชี้ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 17–18 กันยายน
สำหรับเงินเยน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นสัญญาณที่สำคัญกว่าการแทรกแซงตลาด FX อีกครั้ง เนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยจะช่วยลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินทรัพย์ในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ทำให้กลยุทธ์ที่ใช้เงินเยนเป็นสกุลเงินสำหรับการระดมทุนเพื่อลงทุนในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ามีความน่าสนใจลดลง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดยังต้องการเห็นว่า BoJ จะพร้อมดำเนินการจริงหรือไม่ ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนช่วยสนับสนุนเงินเยนได้ในระดับหนึ่ง แต่การตัดสินใจจริงควบคู่กับแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายในอนาคตเท่านั้น ที่อาจเปลี่ยนมุมมองของตลาดได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นปัญหาสำหรับเงินเยน
แม้ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่ในระดับสูง
นี่คือปัญหาหลักของเงินเยน ตลาดอาจเข้าซื้อเงินเยนในช่วงหนึ่งเพื่อเก็งกำไรล่วงหน้าต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ แต่หากธนาคารกลางส่งสัญญาณว่าจะหยุดปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นเวลานานหลังจากนั้น ความได้เปรียบของเงินดอลลาร์ก็อาจกลับมาอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวอาจยังไม่เพียงพอ สิ่งที่สำคัญกว่าคือ BoJ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดได้หรือไม่ว่า ธนาคารกลางกำลังเริ่มต้นกระบวนการปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติในระยะยาว
หากเป็นเช่นนั้น USDJPY อาจเข้าสู่แนวโน้มขาลงที่ชัดเจนและยั่งยืนมากขึ้น แต่หาก BoJ ยังคงดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง ขณะที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน แรงกดดันต่อเงินเยนก็อาจกลับมาอีกครั้ง แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมก็ตาม
ตลาดกำลังทดสอบความน่าเชื่อถือของโตเกียวอีกครั้ง
การแทรกแซงครั้งล่าสุดมีความพิเศษเช่นกัน เนื่องจากทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วม การดำเนินการดังกล่าวช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับสัญญาณที่ส่งไปยังตลาด และแสดงให้เห็นว่าทางการพร้อมดำเนินการเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินเยนที่รุนแรงเกินไป
อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือ ตลาดกำลังเริ่มทดสอบแล้วว่าสัญญาณดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพได้นานเพียงใด
หาก USDJPY กลับเข้าใกล้ระดับที่เคยนำไปสู่การแทรกแซงอีกครั้ง โตเกียวจะต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก การแทรกแซงอีกครั้งจะส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งมาก แต่ก็จะยิ่งยากขึ้นในการโน้มน้าวตลาดว่า มาตรการของภาครัฐเพียงอย่างเดียวสามารถพลิกกลับแนวโน้มได้อย่างถาวร โดยไม่มีแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงิน
นี่คือเหตุผลที่การประชุม BoJ ในเดือนกันยายนอาจมีความสำคัญมากกว่าการแทรกแซงเอง ตลาดต้องการเห็นว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นเสาหลักอีกด้านหนึ่งในการรับมือกับการอ่อนค่าของเงินเยนอย่างแท้จริงหรือไม่
USDJPY กลับมาปรับตัวสูงขึ้น แต่เดือนกันยายนอาจเปลี่ยนภาพรวม
การปรับตัวสูงขึ้นของ USDJPY ในขณะนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผลของการแทรกแซงร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กำลังค่อย ๆ จางหายไป เงินเยนได้รับแรงผ่อนคลายจากแรงกดดันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่ปัจจัยพื้นฐานของตลาด FX ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากพอที่จะบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังกลับตัวอย่างยั่งยืน
ขณะนี้ความสนใจจึงเปลี่ยนไปที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น หาก BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจริง และการสื่อสารของธนาคารกลางส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม เงินเยนอาจได้รับแรงหนุนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกว่าที่ได้รับจากการแทรกแซงเพียงอย่างเดียว
แต่หากธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ทำให้ตลาดมองว่าการปรับขึ้นครั้งต่อไปทำได้ยาก USDJPY ก็อาจกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง
ขณะนี้ตลาดกำลังแสดงให้เห็นว่า การแทรกแซงเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ญี่ปุ่นไม่เพียงต้องขายดอลลาร์และซื้อเงินเยนเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการประชุม BoJ ในเดือนกันยายนอาจเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับ USDJPY ตลอดไตรมาส 3
ประเด็นสำคัญ
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USDJPY กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าผลของการแทรกแซงร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กำลังเริ่มจางหาย
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การแทรกแซงช่วยหนุนเงินเยนให้แข็งค่าขึ้นอย่างมาก แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานของตลาดได้
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ปัจจัยสำคัญต่อเงินเยนยังคงเป็นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
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ตลาดกำลังให้น้ำหนักมากขึ้นต่อความเป็นไปได้ที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 17–18 กันยายน
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หาก BoJ ส่งสัญญาณถึงการเดินหน้าปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติ เงินเยนอาจได้รับแรงหนุนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกว่าการแทรกแซงเพียงอย่างเดียว
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หากธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง USDJPY อาจเผชิญแรงกดดันขาขึ้นอีกครั้ง
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สำหรับเงินเยน คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าโตเกียวจะสามารถเข้าแทรกแซงอีกครั้งได้หรือไม่ แต่คือ BoJ พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วพอที่จะเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการอ่อนค่าของเงินเยนหรือไม่
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