USDJPY จ่อแตะ 160

ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่การแทรกแซงตลาดครั้งประวัติการณ์โดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หลังจากร่วงลงมาใกล้ระดับ 155 คู่เงิน USDJPY กำลังเริ่มฟื้นตัว และขยับเข้าใกล้แนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ระดับ 160 อีกครั้ง
Figure 1: USDJPY (01.02.2026 - 12.08.2026)
Source: xStation, 12.08.2026
อะไรอยู่เบื้องหลังการอ่อนค่าของเงินเยน?
ปัจจัยพื้นฐานยังคงกดดันเงินเยน โดยประเด็นสำคัญยังคงเป็นเรื่อง Carry Trade หรือการทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันหลักต่อเงินเยนในขณะนี้
Figure 2: ผลการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่คัดเลือกเทียบกับ USD (09.08.2026 - 12.08.2026)
Source: xStation, 12.08.2026
ตราบใดที่ส่วนต่างระหว่างระดับอัตราดอกเบี้ยที่ตลาดคาดการณ์สำหรับสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูง แม้การแทรกแซงตลาดด้วยวงเงินเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์ ก็อาจไม่เพียงพอที่จะพลิกกลับแนวโน้มได้อย่างถาวร
นักลงทุนกำลังคาดหวังการดำเนินการที่เด็ดขาดจาก Bank of Japan (BoJ) แต่โอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกครั้งในการประชุมวันที่ 18 กันยายน การตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนั้นอาจเป็นสัญญาณสำคัญต่อตลาด และอาจทำให้การเดิมพันต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น ปัจจุบันตลาดสะท้อนโอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ที่ประมาณ 75%
Figure 3: ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม BoJ เดือนกันยายนตามการคาดการณ์ของตลาด (2025-2026)
Source: XTB Research, 12.08.2026
ในระหว่างนี้ ตลาดจะหันมาให้ความสนใจกับสหรัฐฯ โดยวันนี้เวลา 13:30 น. จะมีการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนกรกฎาคม
คาดการณ์เป็นอย่างไร?
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) คาดว่าจะอยู่ที่ 3.4% YoY ลดลงจาก 3.5%
- อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) คาดว่าจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ที่ 2.5%
- ราคาพลังงานมีแนวโน้มลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวลง
- เงินเฟ้อภาคบริการพื้นฐาน (Core Services) คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 0.2% MoM จากต้นทุนค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้น
หากตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ตลาดอาจเดินหน้าปรับมุมมองไปในทิศทาง ผ่อนคลายมากขึ้น (Dovish Repricing) ต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Fed
ทั้งนี้ หลังการประชุมคณะกรรมการ Fed ครั้งล่าสุดและตัวเลข NFP ที่ออกมาอ่อนแออย่างมาก ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่ตลาดสะท้อนอยู่ในขณะนี้ลดลงมาเหลือประมาณ 50%
Figure 4: เส้นทางอัตราดอกเบี้ย Fed ตามการคาดการณ์ของตลาด [จำนวนครั้งของการขึ้นดอกเบี้ย] (2025-2026)
Source: XTB Research, 12.08.2026
ในบริบทของเงินเยน ตลาดยังจับตาพัฒนาการบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด และน้ำมันดิบเกือบ 90% ที่ญี่ปุ่นนำเข้าตามปกติมาจากตะวันออกกลาง
Figure 5: โครงสร้างการนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่น (2024)
Source: OEC, 12.08.2026
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เราได้เห็นราคาน้ำมันฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ต้องจ่ายมากกว่า 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ Brent เมื่อวานนี้ ราคาพลังงานสำคัญยังคงปรับตัวขึ้น แม้กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานจะออกแถลงการณ์ในเชิงบวกเกี่ยวกับความคืบหน้าของสถานการณ์ก็ตาม
Figure 6: OIL (18.12.2025 - 12.08.2026)
Source: xStation, 12.08.2026
เมื่อคืนที่ผ่านมา Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า สหรัฐฯ มี “อำนาจควบคุมทั้งหมด” เหนือช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ฝั่งอิหร่านได้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการเปิดเส้นทางเดินเรืออีกครั้ง โดยเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ยุติการปิดล้อมทางทะเล และจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
ปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ 10 ลำต่อวัน ขณะที่เหตุการณ์โจมตีเรือพาณิชย์ล่าสุดยังคงเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือในภูมิภาค
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