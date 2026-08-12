⬆️ น้ำมันกลับมายืนเหนือ $88

ความผันผวนในตลาดน้ำมันระหว่างการซื้อขายวันนี้อยู่ในระดับสูง โดยมีสาเหตุจากข้อมูลใหม่ที่ขัดแย้งกันถูกเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมัน Brent กลับขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปทดสอบระดับ 100 ดอลลาร์ กำลังมีความเป็นไปได้มากขึ้น ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานที่ตึงตัวและการทดสอบระดับ 90 ดอลลาร์ในวันนี้ รายงานทางการทูตที่สวนทางกัน เหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง และปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์ในยุโรป ล้วนกลับมาเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดอีกครั้ง แม้จะเห็นได้ชัดว่าแทบไม่มีฝ่ายใดต้องการให้สถานการณ์ยกระดับไปสู่ความขัดแย้งขั้นรุนแรงกว่าจุดปัจจุบัน
ทางตันทางการทูตรอบช่องแคบ Hormuz
แม้กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานจะออกแถลงการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงในเร็ว ๆ นี้ แต่สถานการณ์รอบจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งนี้กลับมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้น Donald Trump เรียกร้องให้เตหะรานชดเชยความเสียหายจากความขัดแย้งที่ดำเนินมานานหลายทศวรรษ ขณะที่ที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุว่า ช่องแคบ Hormuz จะยังคงปิดต่อไป จนกว่าสหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือ ปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัด และยุติปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาค
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ในช่วง 10 วันแรกของเดือนสิงหาคม ไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) แม้แต่ลำเดียวออกจากท่าเรือ Kharg ของอิหร่าน นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าอิหร่านอาจพร้อมรอจนถึงปี 2029 จึงจะเปิดช่องทางสำหรับการเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบ Hormuz ซึ่งหมายถึงช่วงสิ้นสุดวาระของ Donald Trump
การสู้รบทวีความรุนแรงและปัญหาโลจิสติกส์เป็นอัมพาต
การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้ากำลังส่งผลกระทบต่อตลาดมากขึ้น:
-
เยเมนและทะเลแดง: กลุ่ม Houthi โจมตีโรงกลั่น Aramco ในเมือง Jazan ซึ่งมีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้โรงกลั่นต้องหยุดดำเนินงานจนถึงเดือนกันยายน นอกจากนี้ ยังมีการโจมตีเรือพาณิชย์เพิ่มเติม ส่งผลให้มีลูกเรือเรือบรรทุกน้ำมันเสียชีวิต
-
ลิเบียและโรงกลั่นหยุดชะงัก: บริษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบีย (NOC) ประกาศเหตุสุดวิสัย (force majeure) หลังเกิดการโจมตีโรงกลั่น Zawiya ด้วยโดรน
สต็อกน้ำมันในเอเชียลดลง ขณะที่ OPEC ตอบสนอง
แม้จะมีมาตรการปิดกั้นเส้นทางต่าง ๆ แต่การผลิตของ OPEC ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 19.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากอิรักและคูเวต
ขณะเดียวกัน สต็อกน้ำมันในมณฑล Shandong ของจีนลดลงมากถึง 35 ล้านบาร์เรล ในเดือนกรกฎาคม หรือคิดเป็นประมาณ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน โรงกลั่นอิสระของจีน หรือที่เรียกว่า Teapots กำลังเตรียมเข้าซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านและรัสเซียในปริมาณมากทันทีที่เส้นทางขนส่งกลับมาเปิดใช้งานได้
ราคาน้ำมันยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ระหว่างวันจะมีแรงขายกดดันลงมาบ้าง การปิดตลาดเหนือหรือต่ำกว่าระดับ 61.8% Fibonacci Retracement ของรอบการปรับตัวขึ้นล่าสุดที่เกิดขึ้นจากสงคราม อาจเป็นปัจจัยกำหนดโมเมนตัมของราคาในช่วงการซื้อขายถัดไป
ที่มา: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
USDJPY จ่อแตะ 160
ข่าวเด่นววันนี้ 12 ส.ค.
FX Weekly: เงินเยนกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง ดอลลาร์ยังเผชิญแรงกดดัน
3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์