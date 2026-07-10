ข่าวเด่นวันนี้ 10 ก.ค.

📈 ตลาดหุ้น
บรรยากาศการลงทุนในวอลล์สตรีทกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง หลังเผชิญแรงขายต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทั้งหมด
- Dow Jones เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3%
- S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.8%
- ขณะที่ Nasdaq 100 ยังคงเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น เพิ่มขึ้นราว 1.2%
แรงหนุนสำคัญมาจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสามารถดีดกลับจากแรงขายก่อนหน้า แม้ว่าตลาดยังคงเผชิญความกังวลจากการปะทะกันที่ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
หุ้นผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นตามหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของจีนที่แข็งแกร่ง นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าความต้องการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้หุ้นของ Micron, Intel, AMD และ Marvell ได้รับแรงซื้อ
ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนจับตาการประกาศของ Micron ที่เตรียมเพิ่มการลงทุนในสหรัฐฯ เป็นมากกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2035
เม็ดเงินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ขยายกำลังการผลิตหน่วยความจำภายในประเทศ รวมถึงเทคโนโลยี HBM (High Bandwidth Memory) ที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ผ่านการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในรัฐนิวยอร์ก ไอดาโฮ และเวอร์จิเนีย ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานหลายหมื่นตำแหน่ง
การลงทุนของ Micron เป็นการตอบรับต่อความต้องการหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงนโยบายของสหรัฐฯ ที่ต้องการลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากเอเชีย
ขณะเดียวกัน ข่าวของ Meta Platforms ก็ได้รับการตอบรับเชิงบวก หลังบริษัทมีแผนเริ่มผลิตชิป AI ของตนเองภายในเดือนกันยายน และเพิ่มกำลังประมวลผลเป็นสองเท่า เพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ชิปภายนอก
อีกปัจจัยที่ช่วยหนุนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ คือแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ของ SK Hynix ซึ่งอาจมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจกลายเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ด้านตลาดหุ้นยุโรป ส่วนใหญ่ปิดบวก ยกเว้นตลาดสหราชอาณาจักร โดย FTSE 100 ลดลงเล็กน้อยเกือบ 0.2%
ส่วนดัชนีหลักอื่น ๆ ปรับตัวขึ้น ได้แก่
- DAX (เยอรมนี) +0.8%
- IBEX 35 (สเปน) +1.1%
โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ดีขึ้น
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของตลาดการเงิน
สหรัฐฯ และอิหร่านต่างเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้ง ทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น และสร้างความไม่แน่นอนต่อความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพที่ยังเปราะบาง
สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในบาห์เรน กาตาร์ คูเวต และจอร์แดน ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าความขัดแย้งอาจลุกลามเป็นวงกว้าง
จุดที่ทั่วโลกจับตายังคงเป็น ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่สำคัญที่สุดของโลก โดยความเสี่ยงต่อการขนส่งที่เพิ่มขึ้นได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดพลังงาน และกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่อาจกลับมาสูงอีกครั้ง
ประเทศในอ่าวอาหรับ รวมถึงกาตาร์ เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาทางการทูต เพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคและความมั่นคงด้านพลังงาน
ขณะเดียวกัน ยังมีความพยายามไกล่เกลี่ยอย่างไม่เป็นทางการจากหลายประเทศ เพื่อดึงสหรัฐฯ และอิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจา ลดการยกระดับความขัดแย้ง และจำกัดผลกระทบต่อการค้าโลก
รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi ระบุว่า อิหร่านยังคงมีสิทธิในการป้องกันตนเอง หากสหรัฐฯ ใช้กำลังทางทหารเพิ่มเติม พร้อมยืนยันว่าจะตอบโต้หากวอชิงตันดำเนินการอีก ขณะเดียวกันก็เดินหน้าขอการสนับสนุนทางการทูตจากประเทศในภูมิภาค
ประธานาธิบดี Donald Trump เปิดเผยว่า อิหร่านได้ติดต่อสหรัฐฯ และแสดงความพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลง แม้เพิ่งเกิดการปะทะทางทหาร
คำกล่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายของอิหร่านประมาณ 170 จุด ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศ คลังขีปนาวุธ คลังโดรน และหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำก่อนหน้านี้
Trump ระบุว่าปฏิบัติการของสหรัฐฯ เป็นการตอบโต้ พร้อมเตือนว่าหากเกิดการโจมตีเพิ่มเติม สหรัฐฯ จะตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงกว่าเดิม แต่ยังเปิดโอกาสสำหรับการกลับเข้าสู่การเจรจา
ด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอล Benjamin Netanyahu กล่าวว่า สงครามยังไม่สิ้นสุด และอิสราเอลกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ จึงจำเป็นต้องคงความพร้อมของกองทัพและกองทัพอากาศ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอิหร่านและกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะราน
📊 เศรษฐกิจมหภาค
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเชิงบวก โดยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 215,000 ราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม
- ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แม้อัตราการจ้างงานจะชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า และบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในระดับปานกลาง โดยยังไม่มีสัญญาณการชะลอตัวอย่างรุนแรง
- ข้อมูลที่ออกมาดีกว่าคาดช่วยลดความกังวลของนักลงทุนต่อภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้แรงกดดันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วยังมีจำกัด โดยเฉพาะในช่วงที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้า ราคาน้ำมันดิบเริ่มเข้าสู่ช่วงปรับฐานในวันนี้
นักลงทุนมองว่า แม้จะเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง แต่ช่องทางการเจรจาทางการทูตยังไม่ถูกปิด และการยกระดับความขัดแย้งในปัจจุบันอาจเป็นเพียงแรงกดดันในการต่อรอง มากกว่าจะนำไปสู่สงครามระยะยาว
ด้านโลหะมีค่าปรับตัวแข็งแกร่ง
- ทองคำ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ทดสอบระดับ 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- โลหะเงิน พุ่งเกือบ 4% เข้าใกล้ระดับ 61 ดอลลาร์ต่อออนซ์
โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์
🪙 สกุลเงินดิจิทัล
สินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวขึ้นเช่นกัน
- Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และกำลังทดสอบระดับ 68,000 ดอลลาร์
- Ethereum ปรับขึ้นประมาณ 0.5% เคลื่อนไหวบริเวณ 1,750 ดอลลาร์
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ⏰
อิหร่านต้องการบรรลุ "ข้อตกลง" จริงหรือ? Trump เปลี่ยนท่าทีต่ออิหร่านและสเปน 💡
Chart of the Day 🚩 น้ำมันร่วงจาก 80 ดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน ทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไร?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: โฟกัส ECB Minutes, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และงบ PepsiCo