กราฟเด่น: EURUSD หลัง Fed ตลาดลดคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย

EURUSD หลังประชุม Fed: ตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
การซื้อขาย EURUSD ในวันศุกร์ยังคงได้รับอิทธิพลจากการประเมินผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ โดยตลาดเริ่มเชื่อมากขึ้นว่า Fed จะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง
แม้การประชุม Fed จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด แต่สิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญมากกว่าคือถ้อยแถลงของธนาคารกลาง โดย Kevin Warsh ระบุว่า Fed ยังคงต้องดำเนินนโยบายด้วยความระมัดระวัง และยังไม่สามารถประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟ้อได้เร็วเกินไป ขณะเดียวกัน การที่ Fed ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทำให้ตลาดตีความว่าวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยอาจใกล้สิ้นสุดลง
ก่อนการประชุม นักลงทุนยังประเมินว่ามีโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งภายในปีนี้ แต่หลังการประชุม ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หนุนค่าเงินดอลลาร์อ่อนแรงลง
อีกปัจจัยที่กดดันดอลลาร์สหรัฐคือข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานนี้ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง อัตราเงินเฟ้อ PCE ค่อย ๆ ลดลง แม้จะยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง สำหรับวันนี้ นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซน ซึ่งจะเป็นสัญญาณสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ในขณะนี้ EURUSD ยังคงเคลื่อนไหวท่ามกลางสองปัจจัยที่สวนทางกัน ด้านหนึ่ง ความคาดหวังที่ลดลงต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed กดดันค่าเงินดอลลาร์ แต่อีกด้านหนึ่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่งเปิดโอกาสให้ Fed รักษาจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป ส่วนฝั่งยูโร นักลงทุนกำลังรอการยืนยันว่าเงินเฟ้อในยุโรปจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง เพื่อเปิดทางให้ ECB เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะต่อไป
ที่มา: xStation5
ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อน EURUSD
Fed เข้าใกล้จุดสิ้นสุดของวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ย
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อตลาดเงินในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) แม้ว่าการคงอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญมากกว่าคือถ้อยแถลงและมุมมองของธนาคารกลาง
Kevin Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณสนับสนุนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดย Fed ยังคงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเป็นแนวโน้มหลักในขณะนี้
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเทียบกับก่อนการประชุม ซึ่งในเวลานั้นตลาดยังคงประเมินว่ามีโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยต่อ เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแสดงความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังดังกล่าวได้ลดลงอย่างชัดเจนหลังการประชุม
สำหรับค่าเงินดอลลาร์ หมายความว่าปัจจัยหนุนจากความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเริ่มอ่อนแรงลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าสู่แนวโน้มอ่อนค่าระยะยาวทันที เพราะ Fed ยังคงยืนยันว่าจะตัดสินใจตามข้อมูลเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศ และหากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ก็ยังมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกคงไว้ในระดับสูงเป็นเวลานาน
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว แต่ยังคงแข็งแกร่ง
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดสะท้อนภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การเติบโตของ GDP เริ่มชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งสะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้าและภาวะการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจึงลดโอกาสที่ Fed จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่ Fed ให้ความสำคัญ ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลาง แม้ทิศทางโดยรวมจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาค่อย ๆ ลดลง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังทำให้ Fed ต้องระมัดระวังคือตลาดแรงงาน ซึ่งยังคงแข็งแกร่งแม้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง ขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ก็ยังคงมีความยืดหยุ่น
ภาพรวมดังกล่าวส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ในลักษณะที่ผสมผสาน การชะลอตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ลดลงช่วยลดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจยังเปิดทางให้ Fed สามารถคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงได้นานกว่าที่คาด
เงินเฟ้อยูโรโซน: บททดสอบสำคัญของ ECB
ฝั่งยุโรป นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนในวันนี้
ตลาดจะให้ความสำคัญไม่เพียงแค่ระดับเงินเฟ้อ แต่ยังรวมถึงความเร็วในการชะลอตัวของแรงกดดันด้านราคาด้วย เพราะสำหรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) คำถามสำคัญคือ เงินเฟ้อกำลังปรับลดลงเร็วพอที่จะเปิดทางให้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือไม่
หากข้อมูลบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในภาคบริการ ตลาดอาจลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินยูโร
ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อชะลอตัวมากกว่าคาด ตลาดจะเพิ่มความคาดหวังว่า ECB มีพื้นที่มากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้ความได้เปรียบด้านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกลับมาอยู่ฝั่งดอลลาร์อีกครั้ง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อดอลลาร์
แม้ว่าความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ Fed จะเปลี่ยนไป แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury yields) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางตลาดเงิน
การชะลอตัวของเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง หาก Fed ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานาน สินทรัพย์สกุลดอลลาร์ก็ยังคงมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุน
ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงไม่ได้จับตาเพียงข้อมูลเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังติดตามการตอบสนองของธนาคารกลางต่อข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยประเด็นสำคัญคือ ความคาดหวังต่อเส้นทางนโยบายของ Fed และ ECB จะเปลี่ยนแปลงเร็วเพียงใด
EURUSD รอปัจจัยใหม่กำหนดทิศทาง
สถานการณ์ของ EURUSD ในขณะนี้สะท้อนแรงดึงระหว่างสองปัจจัยที่สวนทางกัน
ด้านหนึ่ง Fed ส่งสัญญาณว่าพื้นที่สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเริ่มจำกัด ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์ แต่อีกด้านหนึ่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว
สำหรับฝั่งยูโร ข้อมูลเงินเฟ้อและการตัดสินใจของ ECB จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในระยะต่อไป หากเงินเฟ้อในยุโรปลดลงช้ากว่าที่ตลาดคาด ค่าเงินยูโรอาจได้รับแรงหนุน แต่หากกระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อเกิดขึ้นเร็วขึ้น ก็อาจเพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินยูโร
ดังนั้น ทิศทางของ EURUSD ยังคงขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของทั้งสองธนาคารกลาง โดยประเด็นสำคัญสำหรับตลาดในเวลานี้ไม่ใช่เพียงระดับเงินเฟ้อในปัจจุบัน แต่คือ Fed หรือ ECB ฝ่ายใดจะสามารถคงจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้ได้นานกว่ากัน
ประเด็นสำคัญ
- Fed คงอัตราดอกเบี้ย และการไม่ส่งสัญญาณชัดเจนถึงการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหม่
- นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของสหรัฐฯ ลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อทยอยลดลง แต่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง
- ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนในวันนี้จะเป็นสัญญาณสำคัญต่อทิศทางนโยบายของ ECB
- ทิศทางของ EURUSD จะขึ้นอยู่กับว่า Fed จะเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายเร็วกว่า หรือ ECB จะต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่ตลาดคาดไว้
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