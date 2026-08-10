ข่าวเด่นวันนี้ 10 ส.ค.

สหรัฐฯ
- ตลาดกำลังหันความสนใจออกจากฤดูประกาศผลประกอบการและสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราว โดยมุ่งไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแทน ตัวเลข NFP ที่ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมากได้เปลี่ยนมุมมองของตลาดต่อทิศทางนโยบาย Fed อย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้โอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีอยู่ที่ราว 30% ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ รายใหญ่ตอบรับด้วยการปรับตัวขึ้นปานกลางประมาณ 0.5%-1%
- บริเวณอ่าวเปอร์เซียอยู่ในช่วงผ่อนคลายความตึงเครียดชั่วคราว อิหร่านและโอมานกำลังเตรียมเปิดการเจรจาข้อตกลงเพื่อสร้างเส้นทางสำหรับการเดินเรือเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม จากท่าทีของอิหร่านที่ต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและปฏิเสธไม่ให้สหรัฐฯ เข้าร่วมการเจรจา โอกาสที่ข้อตกลงจะประสบความสำเร็จยังคงมีจำกัด แม้ทั้งสองฝ่ายจะหยุดการปะทะกันชั่วคราว
- สัญญาณหลายประการจากคาบสมุทรอาหรับบ่งชี้ว่า ซาอุดีอาระเบียอาจเลือกยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่ รวมถึงการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในเยเมน เพื่อกำจัดภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตี
ข่าวบริษัทในสหรัฐฯ
- OpenAI: บริษัทผู้พัฒนา ChatGPT ประกาศว่ามีโมเดลชื่อ “Astra” แต่ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก โดยทุกอย่างบ่งชี้ว่าโมเดลดังกล่าวอาจถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโต้ “Mythos” ของ Anthropic
- Atlassian Corp: รายงานการเติบโตอย่างโดดเด่นในไตรมาส 2 ปี 2026 หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 30% หลังตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ บริษัททำผลงานเหนือความคาดหมายในทุกหมวด โดยเฉพาะยอดลูกหนี้การค้าที่เติบโตประมาณ 40%
- Cloudflare: รายได้และกำไรสูงกว่าคาดประมาณ 5% แต่ตลาดให้ความสำคัญกับแนวโน้มของบริษัทมากกว่า โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการโซลูชันคลาวด์ บริษัทคาดว่ารายได้ช่วงสิ้นปีจะสูงกว่า 2.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นปรับขึ้นประมาณ 15%
- Airbnb: ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่พักระยะสั้นรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 โดยรายได้เติบโต 17% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ หุ้นปรับขึ้นประมาณ 8%
- Hertz: หุ้นบริษัทรถเช่ายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 นักวิเคราะห์บางรายมองว่า ฟุตบอลโลกเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ และบริษัทสามารถทำ EPS ได้เกือบสองเท่าของที่ตลาดคาดการณ์
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสหรัฐฯ
- ตัวเลข NFP อยู่ที่ -23,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ราว 80,000 ตำแหน่ง โดยไม่มีธนาคารเพื่อการลงทุนหรือสถาบันวิจัยรายใหญ่แห่งใดคาดการณ์ตัวเลขได้ใกล้เคียง ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลและสภาพที่แท้จริงของตลาดแรงงานสหรัฐฯ จึงเพิ่มขึ้น ขณะที่การปรับลดตัวเลขของเดือนก่อนหน้ายิ่งทำให้แนวโน้มดูแย่ลง
- การเติบโตของค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยชะลอตัวลงเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% MoM เทียบกับที่คาดไว้ 0.3%
- อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.2% เหลือ 4.1% อย่างไรก็ตาม การลดลงดังกล่าวเป็นผลจากอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่ลดลง
- Thomas Barkin จาก New York Fed เข้าร่วมการประชุมในวันนี้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ AI และตลาดแรงงาน โดยระบุว่าผลกระทบของ AI ต่อผลิตภาพยังไม่ชัดเจน และอัตราการว่างงานยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับประเมินภาวะตลาดแรงงาน
ยุโรป
- ความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนดัชนีหุ้นยุโรป โดยเยอรมนีเป็นผู้นำจากการปรับตัวขึ้นของ DAX Futures ราว 0.5% ขณะที่ WIG20 ของโปแลนด์และ IBEX ของสเปนปรับตัวลงเล็กน้อย ไม่เกิน 0.5%
ข่าวบริษัทในยุโรป
- Genmab A/S: บริษัทไบโอเทคจากเดนมาร์กปรับตัวขึ้นประมาณ 10% หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการ ปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนมูลค่าหุ้นบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกัน เช่น Novo Nordisk, Abivax และ Zealand Pharma
- Kingspan: ผู้ผลิตวัสดุฉนวนปรับตัวขึ้น 15% หลังเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูล
- Daimler: หุ้นผู้ผลิตรถบรรทุกปรับตัวลงประมาณ 3% หลังรายงานผลประกอบการ แม้ความสามารถในการทำกำไรในสหรัฐฯ จะดีขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของคำสั่งซื้อโดยรวม
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยุโรป
- ข้อมูลจากเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.2% MoM เทียบกับที่คาดไว้ 0.1% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวชะลอตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก่อน
- ดุลการค้าของเยอรมนีลดลงมากกว่าคาด โดยเกินดุล 15,000 ล้านยูโร เทียบกับที่คาดไว้ 17,000 ล้านยูโร
- อัตราการว่างงานของฝรั่งเศสในไตรมาส 2 ปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 8.3% จาก 8.1% ในไตรมาสก่อน
ตลาด Forex
- ตลาด FX ถูกครอบงำอย่างชัดเจนด้วยการอ่อนค่าลงอย่างหนักของดอลลาร์ในวันนี้ ความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของ Fed ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นกำลังกดดันค่าเงินดอลลาร์อย่างหนัก
- เงินเยนและฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยูโรและปอนด์แข็งค่าขึ้นประมาณ 0.3%-0.4%
สินค้าโภคภัณฑ์
- ราคาน้ำตาลพุ่งขึ้นมากกว่า 5% จากการคาดการณ์ว่าตลาดอาจเผชิญภาวะขาดแคลนอุปทาน โดยมีทั้งปัจจัยด้านสภาพอากาศและการผลิตเอทานอลเพื่อใช้ในตลาดเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
- ราคาน้ำมันยังไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวเพิ่มเติมจากตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาก๊าซในยุโรปยังคงร่วงลงอย่างหนัก โดยลดลง 4% มาอยู่ที่ 55 ยูโร
- การเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์ตลาดต่อทิศทางนโยบาย Fed ช่วยหนุนราคาทองคำและเงิน โดยเพิ่มขึ้น 2.2% และประมาณ 3% ตามลำดับ
คริปโต
- Sentiment ในตลาดคริปโตยังคงผสมผสาน แต่เอนเอียงไปทางเชิงลบ โดยเหรียญขนาดใหญ่ยังคงทำผลงานได้ดีกว่า
- Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.3% และยังยืนเหนือระดับ 64,500 ดอลลาร์สหรัฐ
- Solana เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 73 ดอลลาร์สหรัฐ
- Ethereum เพิ่มขึ้น 0.3% กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐ
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