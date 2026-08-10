3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์

US500 (ฟิวเจอร์ส S&P 500)
- สัปดาห์ที่ผ่านมา Sentiment ในตลาดการเงินปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง (NFP) ช่วยลดแรงกดดันต่อ Fed ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันยังมีสัญญาณว่าอาจมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้ความไม่แน่นอนยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาดพลังงาน
- ในสัปดาห์นี้ ตลาดจะหันความสนใจไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ยอดค้าปลีก และรายงานสำคัญจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้เครื่องมือที่นักลงทุนควรจับตาเป็นพิเศษ ได้แก่ US500 (ฟิวเจอร์ส S&P 500), GOLD และ OIL (Brent Crude)
- ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ก่อนใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยบททดสอบสำคัญว่าการทะลุแนวต้านครั้งนี้จะยั่งยืนหรือไม่ จะอยู่ที่รายงานเงินเฟ้อ CPI เดือนกรกฎาคมในวันพุธ
- ตลาดคาดว่าแรงกดดันด้านราคาจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดย Core CPI คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 2.4% YoY ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ขณะที่ Headline CPI คาดว่าจะอยู่ที่ 3.3%-3.4% YoY
- วันพฤหัสบดีจะมีการประกาศดัชนี PPI และวันศุกร์จะมีข้อมูลยอดค้าปลีก ซึ่งคาดว่าจะลดลง 0.5% MoM รวมถึงการเปิดเผยเอกสาร SEC 13F ที่แสดงสถานะการลงทุนของกองทุนต่าง ๆ
- หากแนวโน้มเงินเฟ้อชะลอตัวได้รับการยืนยัน ขณะที่เศรษฐกิจยังสามารถหลีกเลี่ยงภาวะ Hard Landing ได้ ก็จะเปิดทางให้ตลาดกระทิงใน Wall Street เดินหน้าต่อได้
GOLD
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ราคาทองคำฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง
- ในสัปดาห์นี้ ปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความผันผวนให้กับทองคำ ได้แก่ รายงานเงินเฟ้อ CPI และ PPI รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed ในวันพฤหัสบดี ซึ่งรวมถึง Tom Barkin และ Beth Hammack
- หาก Core CPI ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.4% YoY จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจากมุมมองการวิเคราะห์ระหว่างตลาด ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ และอาจเปิดโอกาสให้ราคาพยายามทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ
- อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่ Hawkish จากเจ้าหน้าที่ Fed ยังคงเป็นความเสี่ยงต่อราคาทองคำ แม้ในช่วงที่ผ่านมา ทองคำจะเริ่มตอบสนองต่อการปรับขึ้นของราคาน้ำมันน้อยลง แต่ข่าวใด ๆ จากตะวันออกกลางยังสามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำได้
OIL (Brent Crude)
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ราคาน้ำมันดิบเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ท่ามกลางความผันผวนที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยตลาดรอความคืบหน้าด้านภูมิรัฐศาสตร์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบับเอลมันเดบ
- ในด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ตลาดกำลังวิเคราะห์ข้อมูล PPI และ CPI ล่าสุดของจีน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอุปสงค์ในเศรษฐกิจเอเชียยังคงอ่อนแอ
- ในวันพุธ จะมีการเผยแพร่รายงานประจำเดือนจาก IEA และ OPEC ซึ่งจะให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในไตรมาสข้างหน้า รวมถึงช่วยตอบคำถามว่าตลาดเชื้อเพลิงตึงตัวจริงหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
- หากทั้งสองหน่วยงานปรับลดประมาณการการบริโภคน้ำมันลง ตลาดน้ำมันอาจกลับมาเผชิญแรงกดดันด้านขาลงอีกครั้ง
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