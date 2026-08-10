NFP ต่ำกว่าคาดอย่างมาก! 🚨 EURUSD พุ่งขึ้น 📈

ตัวเลข US Non-Farm Payrolls (NFP) เดือนกรกฎาคม ออกมาแย่กว่าคาดอย่างมาก โดยเฉพาะการจ้างงานที่ลดลงถึง -23K เทียบกับคาดการณ์ +85K ขณะที่ค่าจ้างรายชั่วโมงและอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานก็ชะลอตัวลงเช่นกัน
ประโยคสรุปภาษาไทยที่เหมาะกับบทวิเคราะห์:
แม้อัตราการว่างงานจะลดลง แต่ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดกลับสะท้อนภาพรวมที่น่ากังวล โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่หดตัวสวนทางกับคาดการณ์อย่างมาก
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ก็หดตัวลงอย่างมากเช่นกัน
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้อัตราการว่างงานลดลง มาจาก อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labor Force Participation Rate) ที่ปรับตัวลดลง มากกว่าจะสะท้อนถึงการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน
ตลาดกำลังสะท้อนมุมมองเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค และ เทขายดอลลาร์อย่างหนัก หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้ EURUSD พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
EURUSD (M1)
Souce: xStation5
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