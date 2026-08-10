  
08:42 · 10 สิงหาคม 2026

ทองคำพุ่งเกือบ 3% หวังพลิกกลับเป็นขาขึ้น

วันนี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงหลังรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก ช่วยหนุน Sentiment ในตลาดโลหะมีค่าอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้การซื้อขายในวันศุกร์เกิดแรงส่งเชิงบวกที่แข็งแกร่งต่อราคาทองคำอีกครั้ง

กราฟ GOLD (กรอบเวลา D1)

ราคาทองคำปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวันนี้ และกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200, เส้นสีแดง) ซึ่งในเชิงเทคนิคถือเป็นแนวต้านสำคัญ และมักถูกมองว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในระยะยาว

หากราคาทองคำสามารถปิดตลาดวันนี้เหนือเส้น EMA200 ได้ จะถือเป็นการปิดตลาดรายวันเหนือเส้นดังกล่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน

ขณะนี้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 10% จากจุดต่ำสุดล่าสุด แม้ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราว 20%

แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 4,700 ดอลลาร์ และระดับจิตวิทยาที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ด้านขาลง บริเวณ 4,100 ดอลลาร์ ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ โดยก่อนหน้านี้ระดับดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งรอบล่าสุด

Source: xStation5

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