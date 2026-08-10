ดอลลาร์ร่วงหนัก หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ 💲📉

ดอลลาร์กำลังอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ท่ามกลาง Sentiment ที่อ่อนแอลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยการปรับตัวลงสูงถึง 0.5%
แรงกดดันดังกล่าวเกิดขึ้นหลังตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดปรับมุมมองต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและทิศทางนโยบายการเงินของ Fed อย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีอยู่ที่ ต่ำกว่า 30%
EURUSD (H1)
Source: xStation5
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ข่าวเด่นวันนี้ 11 ส.ค.