  
08:37 · 10 สิงหาคม 2026

ดอลลาร์ร่วงหนัก หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ 💲📉

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ประกาศออกมาแล้ว โดยตัวเลขสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอย่างชัดเจน จากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง แต่ตัวเลขจริงกลับลดลง 23,000 ตำแหน่ง
 

ดอลลาร์กำลังอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ท่ามกลาง Sentiment ที่อ่อนแอลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยการปรับตัวลงสูงถึง 0.5%

แรงกดดันดังกล่าวเกิดขึ้นหลังตลาดแรงงานสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก ส่งผลให้ตลาดปรับมุมมองต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและทิศทางนโยบายการเงินของ Fed อย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีอยู่ที่ ต่ำกว่า 30%

 

EURUSD (H1)

Source: xStation5

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