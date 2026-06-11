กราฟประจำวัน: ทองคำพักตัว ท่ามกลางการฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยงที่ยังไม่มั่นคง 🟡 (11.06.2026)

ราคาทองคำหยุดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในวันนี้ หลังจากที่ในสัปดาห์นี้ราคาถูกกดดันจนลดลงไปแล้วถึง 8.8% สัญญาฟิวเจอร์สได้หลุดแนวรับสำคัญหลายระดับ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 บริเวณประมาณ 4,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์
การฟื้นตัวของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง (risk appetite) ช่วยชะลอการทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม มุมมองเชิงเข้มงวด (hawkish) ต่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยังคงบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงต่อทองคำอาจดำเนินต่อไปในระยะข้างหน้า
ราคาทองคำยังคงเผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยหลุดระดับแนวรับสำคัญต่อเนื่อง รวมถึงระดับ Fibonacci retracement ที่ 50% ($4,670), 61.8% ($4,500) และล่าสุด 78.6% ($4,250) การหลุดแนวรับเหล่านี้อย่างรุนแรงได้กดดันให้ราคาปรับตัวลงมาที่ $4,085.64 ส่งผลให้โลหะมีค่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการทดสอบแนวจิตวิทยาที่ระดับ $4,000
ตัวชี้วัด RSI ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 26.1 ซึ่งสะท้อนภาวะ “ขายมากเกินไป” (deeply oversold) ของตลาด
ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อนราคาทองคำวันนี้
ความตึงเครียดสหรัฐฯ–อิหร่านเพิ่มขึ้น
- เหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในตะวันออกกลางได้ทำลายความหวังเรื่องการหยุดยิง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง (-2.6%) หลังสหรัฐฯ ประกาศ “ยุติปฏิบัติการ” ซึ่งโดนัลด์ ทรัมป์เรียกว่าเป็น “การลงโทษจากการเจรจาที่ยืดเยื้อ”
- อย่างไรก็ตาม อิหร่านระบุว่าการหยุดยิง “ไม่มีความหมาย” ท่ามกลางการปะทะที่ยังดำเนินต่อไป ทำให้ตลาดคาดว่าความขัดแย้งจะยืดเยื้อและไม่แน่นอน ซึ่งยิ่งสนับสนุนแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง
- นโยบายเฟดแบบเข้มงวดและแนวโน้มดอกเบี้ยสูงนานขึ้น (hawkish Fed)
- ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ที่ 4.2% YoY ทำให้ตลาดเชื่อว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน เนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ย การคาดการณ์ดอกเบี้ยสูงจึงลดความน่าสนใจของทองคำอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มูลค่าทองคำอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว
- แรงหนุนจากเงินเฟ้อพื้นฐานที่อ่อนลง
- แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับขึ้นเหนือ 4% แต่ Core CPI รายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% (หรือ 2.9% YoY ใกล้เคียงคาดการณ์) ตัวเลขนี้ที่อ่อนลงเล็กน้อยช่วยพยุงตลาดโลหะมีค่าและทำให้ราคาหยุดการปรับตัวลงชั่วคราว
👉 โดยรวม: ทองคำกำลังถูกกดดันจาก “ดอกเบี้ยสูง + ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์” แม้จะมีแรงพยุงระยะสั้นจากเงินเฟ้อพื้นฐานที่อ่อนลงก็ตาม
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