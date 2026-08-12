GOLD พุ่งแรงที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี

ทองคำกลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง โดยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ตลาดจับตาในวันนี้ ราคาทองคำปรับขึ้นเกือบ 1% มาอยู่ที่ 4,407 ดอลลาร์ต่อออนซ์
จากกราฟรายวัน ราคาทองคำขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 4,407.00 ดอลลาร์ โดยสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมาได้สำเร็จ ราคาทองคำปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน แม้ก่อนหน้านี้จะเผชิญแนวต้านทางเทคนิคบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4,387 ดอลลาร์
ในด้านตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI อยู่ที่ 67.6 สะท้อนว่าเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่การเบรกแนวต้านทางเทคนิคล่าสุดได้สร้างแรงส่งเชิงบวกต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมและเป็นการยืนยันการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นครั้งนี้คือ ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ลดลงอย่างชัดเจน หลังข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดออกมาอ่อนแอกว่าคาด ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 50% จากเดิม 60%
สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยเชิงมหภาคที่เอื้อต่อทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมักเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ และทองคำมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดอลลาร์สหรัฐ
ขณะนี้นักลงทุนจับตาตัวเลข CPI สหรัฐฯ ที่จะประกาศเวลา 14:30 น. อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายการเงินของ Fed และท้ายที่สุดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางราคาทองคำต่อไป
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