Chart of the Day: EURUSD รอจับตา CPI สหรัฐฯ เงินเฟ้อชี้เกม Fed

เซสชัน EURUSD ในวันพุธมุ่งเน้นไปที่การรอคอยข้อมูลสำคัญที่สุดของวันนี้อย่างตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ โดยข้อมูลที่ประกาศในวันนี้อาจมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดมุมมองของตลาดต่อการประชุมครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของสหรัฐฯ ลดลงอย่างชัดเจน สาเหตุหลักมาจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ทั้งรายงาน ADP ที่ระบุว่าภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงานเพียง 44,000 ตำแหน่ง และรายงาน NFP ที่ตามมา ซึ่งออกมาอ่อนแอเช่นกัน โดยเดือนกรกฎาคม การจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง 23,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 80,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ตัวเลขของเดือนก่อนหน้ายังถูกปรับลดลงอย่างมากอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงเริ่มไม่มั่นใจมากขึ้นว่า Fed จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือไม่ ข้อมูลเงินเฟ้อในวันนี้อาจยิ่งตอกย้ำมุมมองดังกล่าว หรือกลับมาท้าทายการคาดการณ์นี้อีกครั้ง หาก CPI ออกมาต่ำกว่าคาด ก็จะยิ่งลดเหตุผลสนับสนุนการคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติม แต่หากเงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวสูงกว่าคาดอีกครั้ง ตลาดอาจพลิกกลับไปสะท้อนความเป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
อีกด้านหนึ่งคือธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วในปีนี้ และตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน โดยขณะนี้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ในระดับสูงมาก
นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีที่ประกาศในวันนี้ยังยืนยันว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โดย CPI เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ HICP เพิ่มขึ้น 0.9% MoM และ 2.8% YoY
สถานการณ์นี้ทำให้ EURUSD อยู่ในจุดที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ ฝั่งดอลลาร์มีทั้งตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงและความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ลดลง ขณะที่ฝั่งยูโร เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นปัจจัยที่เปิดทางให้ ECB รักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป
Source: xStation5
ปัจจัยสำคัญที่กำลังกำหนดทิศทาง EURUSD
รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในวันนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับ EURUSD อย่างไม่ต้องสงสัย ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมจะเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงจาก 3.5% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% YoY
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ประกาศออกมาจริงเป็นเพียงจิ๊กซอว์ชิ้นแรกเท่านั้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือปฏิกิริยาของตลาดต่อข้อมูลดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของ Fed ในระยะข้างหน้า
หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด ตลาดอาจลดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งลงไปอีก ในสถานการณ์ดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจปรับตัวลง และดอลลาร์อาจเผชิญแรงกดดัน ซึ่งจะเป็นสัญญาณบวกต่อ EURUSD
ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจพลิกกลับบางส่วน หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานออกมาอ่อนแออย่างมาก ตลาดกำลังต้องการปัจจัยใหม่เพื่อกลับมาให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง และตัวเลข CPI ที่แข็งแกร่งอาจเป็นปัจจัยนั้น
สิ่งสำคัญอีกประการคือ เงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ Fed ดังนั้น แม้ตัวเลขจะออกมาอ่อนแอลง ก็ไม่ได้หมายความว่า Fed จะต้องรีบลดดอกเบี้ยในทันที สำหรับตลาด คำถามสำคัญในขณะนี้คือ เหตุผลสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมกำลังหายไปหรือไม่
ตลาดแรงงานที่อ่อนแอเปลี่ยนมุมมองต่อ Fed
ก่อนหน้านี้ไม่นาน ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะขึ้นดอกเบี้ยต่อยังมีน้ำหนักมากกว่านี้ แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปหลังข้อมูลตลาดแรงงานหลายชุดออกมาอ่อนแอ
รายงาน ADP เดือนกรกฎาคมระบุว่า การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่ง ไม่กี่วันต่อมา รายงาน NFP ก็สร้างความผิดหวังครั้งใหญ่กว่าเดิม โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง 23,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ตัวเลขของเดือนก่อนหน้ายังถูกปรับลดลงอย่างมาก
ขณะนี้ตลาดแรงงานกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ไม่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ Fed หากเศรษฐกิจเริ่มสูญเสียแรงส่งอย่างชัดเจนในด้านการจ้างงาน ธนาคารกลางก็มีเหตุผลน้อยลงที่จะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้สูงขึ้นไปอีก
ดังนั้น CPI ในวันนี้อาจเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ยังขาดอยู่ หากเงินเฟ้อชะลอตัวลงพร้อมกับตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ก็จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนต่อ Fed ว่า ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ECB กำลังเผชิญโจทย์ที่แตกต่างออกไป
สถานการณ์ฝั่งยูโรในขณะนี้แตกต่างออกไป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เริ่มต้นวงจรการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้แล้ว และตลาดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน
ที่สำคัญ ความคาดหวังต่อการตัดสินใจในเดือนกันยายนอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งหมายความว่าตลาดได้สะท้อนโอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งไว้ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้สิ่งที่ ECB จะดำเนินการหลังจากนั้นมีความสำคัญต่อทิศทางของเงินยูโรมากยิ่งขึ้น
หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ECB ก็ยังมีเหตุผลในการรักษาจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป ข้อมูลเยอรมนีที่ประกาศในวันนี้สอดคล้องกับภาพดังกล่าว โดย CPI และ HICP เพิ่มขึ้น 2.8% YoY ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การเพิ่มขึ้นของราคาเมื่อเทียบรายเดือนยังคงอยู่ในระดับสูง
แน่นอนว่าเงินเฟ้อของเยอรมนีเพียงประเทศเดียวไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดการตัดสินใจของ ECB แต่ก็ถือเป็นส่วนสำคัญของภาพรวมเงินเฟ้อในยูโรโซน
ความแตกต่างด้านนโยบาย Fed และ ECB เริ่มเข้าข้างยูโร
นี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับ EURUSD ในขณะนี้
ก่อนหน้านี้ไม่นาน ปัญหาหลักของยูโรคือความได้เปรียบของ Fed จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความคาดหวังว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในสหรัฐฯ แต่ตอนนี้สถานการณ์กำลังเริ่มเปลี่ยนไป
ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ Fed ขณะที่ยังคงให้น้ำหนักสูงกับการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนกันยายน
หาก CPI สหรัฐฯ ในวันนี้ออกมาอ่อนแอ ความแตกต่างด้านแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั้งสองแห่งอาจยิ่งขยับเข้าข้างยูโร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้ EURUSD ปรับตัวขึ้น
แต่หากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด ดอลลาร์ก็อาจกลับมาได้เปรียบอีกครั้งอย่างรวดเร็ว และทำให้ตลาดกลับมาตั้งคำถามว่า Fed เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวงจรการขึ้นดอกเบี้ยแล้วจริงหรือไม่
Key Takeaways
- รายงาน CPI สหรัฐฯ ในวันนี้คือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับ EURUSD และอาจส่งผลอย่างมากต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมครั้งถัดไปของ Fed
- ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ทั้ง NFP และ ADP ได้ลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของสหรัฐฯ อย่างชัดเจน
- CPI ที่ต่ำกว่าคาดอาจยิ่งยืนยันว่า Fed มีเหตุผลน้อยลงในการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้
- ECB อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป โดยตลาดให้น้ำหนักสูงมากต่อการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน
- ข้อมูลเยอรมนีวันนี้แสดงให้เห็นว่า CPI และ HICP อยู่ที่ 2.8% YoY ซึ่งยังไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจนว่า ECB ควรรีบผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เข้มงวด
- สำหรับ EURUSD คำถามสำคัญในตอนนี้คือ CPI สหรัฐฯ จะยืนยันภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงหรือไม่ หากใช่ ความแตกต่างด้านนโยบายการเงินระหว่าง Fed และ ECB อาจยิ่งขยับเข้าข้างยูโรมากขึ้น
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