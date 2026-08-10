⬆️ ราคาก๊าซ TTF พุ่งกว่า 6% แตะใกล้ระดับ 58 ยูโร

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติยุโรป (TTF) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ โดยพุ่งขึ้นกว่า 6% แตะระดับเกือบ 58 ยูโร/MWh ขณะเดียวกัน ราคาก๊าซในสหรัฐฯ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มสภาพอากาศเข้ามาสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าตลาดก๊าซในสหรัฐฯ ยังคงมีอุปทานล้นตลาดอย่างมาก ขณะที่ยุโรปยังคงเผชิญปัญหาในการเติมก๊าซเข้าสู่คลังสำรอง
อะไรคือปัจจัยเบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคาก๊าซในยุโรป? และเราควรกังวลก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวหรือไม่?
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วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีทางออก: การเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าอุปทาน LNG ทั่วโลกจะกลับมาเป็นปกติได้ในเร็ว ๆ นี้ แม้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านจะระบุในช่วงสุดสัปดาห์ว่า ข้อตกลงนั้น “ใกล้บรรลุแล้ว” แต่ก็เตือนเช่นกันว่า การบรรลุข้อตกลงจะไม่ได้หมายความว่าช่องทางเดินเรือจะกลับมาเปิดทันที นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานอาจนำไปสู่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในระดับสูงจากเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ และผู้ให้บริการขนส่งส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ
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ปริมาณก๊าซสำรองอยู่ในระดับต่ำมาก: เหลือเวลาไม่ถึง 3 เดือนก่อนเข้าสู่ฤดูทำความร้อน คลังเก็บก๊าซในยุโรปมีปริมาณก๊าซสำรองอยู่ที่เพียงไม่ถึง 59% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 76% อย่างมาก สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ยุโรปต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงกับเอเชียในการแย่งชิงก๊าซ LNG ที่ขนส่งทางเรือ
การเติมก๊าซเข้าสู่คลังสำรองกำลังดำเนินไปอย่างล่าช้าที่สุดในรอบกว่า 5 ปี
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
การส่งก๊าซเข้าสู่คลังเก็บในยุโรปยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ฤดูการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้อัตราการเติมก๊าซเข้าสู่คลังสำรองชะลอตัวลง
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
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คลื่นความร้อนกำลังใกล้เข้ามา (อุปสงค์พุ่งขึ้น): คาดว่ายุโรปตะวันตก ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนีตะวันตก จะเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยอุณหภูมิอาจแตะ 33°C ในลอนดอนและแฟรงก์เฟิร์ต และสูงถึง 35–36°C ในปารีส ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจสร้างความยากลำบากต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า หากระดับน้ำในแม่น้ำอยู่ในระดับต่ำ
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การหยุดดำเนินงานและข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน: การหยุดดำเนินงานเพิ่มเติมกำลังทำให้สถานการณ์ด้านอุปทานตึงตัวมากขึ้น โดย Gassco ผู้ดำเนินการระบบส่งก๊าซของนอร์เวย์ รายงานว่าแหล่งก๊าซ Dvalin ไม่สามารถดำเนินงานได้ ส่งผลให้สูญเสียปริมาณก๊าซประมาณ 5.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม นอกจากนี้ EDF บริษัทพลังงานรายใหญ่ของฝรั่งเศส ยังจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ Gravelines และ St Alban ลงอย่างมาก ส่งผลให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงต้องเข้ามารับภาระในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น
การที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าอุปทาน LNG จากตะวันออกกลางจะกลับมาในเร็ว ๆ นี้ โดยกาตาร์มีแผนที่จะกลับมาส่งออกก๊าซไปยังยุโรปในเดือนกันยายน แต่แผนดังกล่าวกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน ประกอบกับการเติมก๊าซเข้าสู่คลังสำรองของยุโรปที่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าอย่างมาก ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากกราฟ และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากคลื่นความร้อน ปัจจัยทั้งหมดนี้กำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาระดับราคาก๊าซที่สูง หรืออาจผลักดันให้ราคาก๊าซมาตรฐาน TTF ของยุโรปปรับตัวสูงขึ้นต่อไป
แม้ว่าตลาดก๊าซในยุโรปจะมีความหลากหลายด้านแหล่งอุปทานมากกว่าเมื่อ 4 ปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวได้
เส้นราคา (Futures Curve) ของตลาดก๊าซยุโรปยังคงทรงตัวในระยะสั้น ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะ Backwardation อย่างรุนแรง
ที่มา: xStation5
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