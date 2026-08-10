Morning Wrap: ยังไม่มีความคืบหน้าในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ นักลงทุนจับตาผลประกอบการ Berkshire Hathaway

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อิหร่าน–สหรัฐฯ: ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi ระบุว่า เตหะรานไม่ได้เจรจาโดยตรงกับวอชิงตัน แต่เป็นเพียงการส่งข้อความผ่านคนกลางเท่านั้น อิหร่านได้กำหนดเงื่อนไขใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงื่อนไขเดิม สำหรับการเปิดช่องแคบอีกครั้ง ได้แก่ การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด การยุติการปิดล้อมทางทะเล และการระงับปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งโดยสาระแล้วหมายถึงการกลับไปสู่ข้อตกลงในเดือนมิถุนายน ด้าน Trump ให้สัมภาษณ์กับ Axios ว่า สหรัฐฯ กำลัง “เล่นอย่างใจเย็น” และเพียง “เจรจาแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ” กับอิหร่าน โดยหวังว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงจะบีบให้เตหะรานยอมผ่อนปรนเงื่อนไข
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ความตึงเครียดขยายไปยังอีกแนวรบ – เยเมนและอ่าวเปอร์เซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) รายงานว่าเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่านต่อเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับ ADNOC ในบริเวณช่องแคบ โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยโดรนที่โรงกลั่นน้ำมันของ Saudi Aramco ในเมือง Jazan เพื่อตอบโต้โดรนของซาอุดีอาระเบียที่รุกล้ำน่านฟ้าเยเมน ส่งผลให้เกิดแนวรบที่สองควบคู่ไปกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (US CENTCOM) ระบุว่า จนถึงวันอาทิตย์ มีเรือพาณิชย์แล้ว 55 ลำที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง เพิ่มขึ้นจาก 35 ลำในสัปดาห์ก่อน ขณะที่เรือ 2 ลำถูกทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการได้ และอีก 2 ลำถูกตรวจค้นภายใต้มาตรการปิดล้อมทางทะเล
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Netanyahu ปฏิเสธแผน Gaza ของ Trump นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีฝ่ายขวาว่า เขายังคงปฏิเสธแผน 15 ข้อของ Trump โดยระบุว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังจนกว่า Hamas จะถูกปลดอาวุธ แม้ในความเป็นจริง อิสราเอลได้ระงับปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ใน Gaza ภายใต้แรงกดดันจากวอชิงตัน แหล่งข่าวจากทำเนียบขาวระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มองว่าคำกล่าวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้งของอิสราเอล และไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเดินหน้าแผนดังกล่าว
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ตลาดแรงงานสหรัฐฯ และคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย Fed รายงาน NFP เดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอกว่าคาด (-23K เทียบกับคาดการณ์ +80K) ทำให้ความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงจาก 67% เหลือประมาณ 44% ตามข้อมูล CME FedWatch ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาตัวเลข CPI สำคัญในวันพุธ ซึ่งอาจทำให้คาดการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปียังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 4.655% ใกล้ระดับ 4.70% สะท้อนว่าตลาดพันธบัตรยังไม่ได้ตอบรับเชิงบวกต่อภาวะตลาดหุ้นอย่างเต็มที่
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Wall Street ปิดสัปดาห์ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ความเชื่อมั่นในวันศุกร์ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 ปิดสัปดาห์ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และทำผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอและความหวังว่า Fed จะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม Futures ในวันจันทร์เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน หลังความคิดเห็นของ Araghchi โดย US500 ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.2% ขณะที่ US100 เพิ่มขึ้น 0.25%
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ตลาดเอเชียตอบรับเชิงบวกต่อการปรับขึ้นของ Wall Street เมื่อวันศุกร์ โดยส่วนหนึ่งมองข้ามความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ Nikkei 225 ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.7–2% โดยได้แรงหนุนจากโมเมนตัมของหุ้น AI และชิปจาก Wall Street แม้ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางจะยังจำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติม ขณะที่ Kospi เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5–0.8% จากแรงหนุนของผู้ผลิตชิปเกาหลีใต้ ส่วน Kosdaq พุ่งขึ้นมากกว่า 5% จนต้องใช้มาตรการ Circuit Breaker หลังนักลงทุนเข้าซื้อเพื่อปิดสถานะ Short ด้าน Hang Seng เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% ขณะที่ ASX 200 ปรับตัวลงเล็กน้อย ทั้งนี้ ในรายงานสรุปการประชุมเดือนกรกฎาคม BOJ ส่งสัญญาณว่าความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะเร่งตัวเกินเป้าหมายเพิ่มขึ้น และสมาชิกบางส่วนเริ่มโน้มเอียงไปสู่การเร่งขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
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จีน: เงินเฟ้อชะลอตัว เศรษฐกิจเผชิญแรงกดดัน และยังต้องรับมือกับไต้ฝุ่นรุนแรง CPI ของจีนเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% YoY ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมและต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.8% ขณะที่ PPI เพิ่มขึ้น 3.5% ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 3.8% สะท้อนแรงกดดันด้านราคาและอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้ ไต้ฝุ่น “Dolphin” ซึ่งรุนแรงที่สุดของปีได้พัดถล่มมณฑลเจ้อเจียง ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนต้องอพยพ และทำให้การดำเนินงานนอกชายฝั่งต้องหยุดชะงัก
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USD/JPY: ฟื้นตัวจากการร่วงลงเมื่อวันศุกร์หลังตัวเลข NFP แต่ทิศทางยังไม่ชัดเจน อัตราแลกเปลี่ยนร่วงจาก 158.30 ลงมาที่ประมาณ 156.70 หลังรายงานตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ก่อนฟื้นตัวกลับขึ้นไปใกล้ระดับ 158.20 ปัจจัยสำคัญของสัปดาห์นี้คือรายงาน CPI สหรัฐฯ ในวันพุธ หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าสถานการณ์เงินเฟ้อ “ร้อนแรง” จะจำกัดโอกาสการแข็งค่าต่อของดอลลาร์ ขณะที่ความเสี่ยงจากการแทรกแซงค่าเงินยังคงเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับ 160 ส่วนกรณีที่ USD/JPY จะปรับตัวลงสู่ 155–156 จำเป็นต้องเห็นทั้งเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงและสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง
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สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ทองคำเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้นประมาณ 1–2% สู่ระดับราว $84.4 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7–2% สู่ระดับ $78.4–78.8 ต่อบาร์เรล หลังจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงเหลือเพียง 8 ลำที่ได้รับการยืนยันในวันศุกร์ (-33% จากวันก่อนหน้า) โดย Citi ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคา Brent ในไตรมาส 3 สู่ $80 ขณะที่ Natural Gas (NATGAS) ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในบรรดาสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยเพิ่มขึ้น 2.67% สู่ระดับ 2.735–2.745 สะท้อนความกังวลด้านพลังงานโดยรวม ด้านทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย (-0.12%) มาอยู่ที่ $4,335–4,336 หลังทำระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์จากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอ โดย UBS ยังคงชี้ถึงความเสี่ยงในระยะสั้น แต่ยังคงเป้าหมายราคาไว้ที่ $5,000 ขณะที่เงิน (Silver) ปรับตัวขึ้นปานกลาง (+0.45%) สู่ระดับ 63.74–63.83
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บริษัท: Berkshire Hathaway เพิ่มการใช้เงินสด ขณะที่ Meta เผชิญแรงกดดันในอินเดีย Greg Abel ซีอีโอคนใหม่ของ Berkshire เพิ่มการซื้อหุ้นคืนเป็น $4.5 พันล้านในไตรมาส 2 จาก $235 ล้านในไตรมาส 1 และหลังจากเป็นผู้ขายหุ้นสุทธิมานาน 14 ไตรมาส บริษัทกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ โดยมียอดซื้อสุทธิเกือบ $20 พันล้าน ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน Alphabet มูลค่า $10 พันล้าน ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 16% สู่ $12.98 พันล้าน ส่วนเงินสดลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $397.4 พันล้าน เหลือ $365.5 พันล้าน ด้านคณะกรรมาธิการรัฐสภาอินเดียเรียกร้องให้ Mark Zuckerberg ออกมาขอโทษภายใน 3 วัน หลัง Facebook จำกัดการมองเห็นโพสต์ของนายกรัฐมนตรี Modi เป็นการชั่วคราว โดยขู่ว่าจะเพิกถอนสถานะ “Safe Harbour” ของ Meta ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าอาจส่งผลให้แพลตฟอร์มไม่สามารถดำเนินธุรกิจในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่บริษัทน้ำมันรายใหญ่ ได้แก่ Exxon, Chevron, BP, Shell และ TotalEnergies ทำกำไรรวมกันเป็นสถิติ $48 พันล้าน และสร้างกระแสเงินสดเกือบ $90 พันล้านในไตรมาส 2 จากราคาน้ำมันที่ได้รับแรงหนุนจากสงคราม ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อ Trump และกระแสเรียกร้องให้จัดเก็บภาษีกำไรส่วนเกิน (Windfall Tax) อีกครั้ง ซึ่งโปรตุเกสได้เริ่มใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว
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คริปโตเคอร์เรนซีและสรุปภาพรวมการซื้อขาย Bitcoin ปรับตัวลงเล็กน้อย (-0.22%) มาอยู่ในช่วง $64,905–65,095 โดยเคลื่อนไหวช้ากว่าการปรับขึ้นของตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ สะท้อนว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา เงินทุนมีแนวโน้มไหลเข้าสู่น้ำมัน ก๊าซ และดัชนีหุ้นเทคโนโลยีในเอเชียมากกว่าสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับการซื้อขายในยุโรปวันนี้ ตลาดมีแนวโน้มให้ความสนใจกับพัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและ Gaza รวมถึงการรอติดตามตัวเลข CPI สหรัฐฯ ในวันพุธ เนื่องจากวันจันทร์ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญที่มีกำหนดประกาศ นักลงทุนจึงอาจหันไปจับตาผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ เช่น On Holding, Cava, Super Micro และ CoreWeave
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