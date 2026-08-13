Morning Wrap: หุ้นเทค Wall Street พุ่งแรง หนุนตลาดเอเชีย ขณะที่อิหร่านยกระดับจุดยืนในการเจรจา

📈 ตลาดเอเชียและดัชนี
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ รายใหญ่ยังคงปรับตัวขึ้น แม้สถานการณ์ตะวันออกกลางยังมีสัญญาณที่หลากหลาย และทั้งอิหร่านและสหรัฐฯ ต่างยกระดับเงื่อนไขในการเจรจาให้เข้มงวดมากขึ้น
- ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ยังคงนำตลาด (US100: +0.3%) ขณะที่ Dow Jones (US30: ทรงตัว) ยังคงล้าหลัง สะท้อนการหมุนเงินเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ หลังบริษัทผู้ให้บริการโซลูชัน AI รายงานผลประกอบการล่าสุด
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นตาม Wall Street หลังการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ดันดัชนี Nasdaq 100 แตะระดับสูงสุดในรอบล่าสุด ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาตามคาดช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
- ดัชนี MSCI Asia-Pacific โดยรวมเพิ่มขึ้น 0.6% โดยเกาหลีใต้เป็นตลาดที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค (KOSPI: +3.7%) ขณะที่ญี่ปุ่น Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงทรงตัว และออสเตรเลีย S&P/ASX 200 ลดลง 0.4%
🌏 เศรษฐกิจและการเมือง
- อิหร่านตอบโต้คำกล่าวของ Trump ที่ระบุว่า “สหรัฐฯ ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเต็มที่” โดยย้ำว่าการเดินเรือจะยังไม่กลับมาเป็นปกติจนกว่าเงื่อนไขของอิหร่านจะได้รับการยอมรับ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างยื่นเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย
- Christopher Kent จาก RBA ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ “ในระดับบนของกรอบอัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง” พร้อมยอมรับว่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่แข็งค่าขึ้นช่วยสนับสนุนการควบคุมเงินเฟ้อ แต่ยังมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่ค่าเงินอาจแข็งค่าขึ้นต่อ
- นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sanae Takaichi ระบุว่ารัฐบาลสนับสนุนให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเงินเยนเริ่มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังจากมีความเห็นดังกล่าว
💱 ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และพลังงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปิดการซื้อขายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นราว 0.2% แม้ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI จะไม่มีเซอร์ไพรส์และออกมาตามคาด (USDIDX: ทรงตัวในขณะนี้) ขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงิน G10 ที่อ่อนค่าที่สุดในวันนี้ หลังคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 2.34% (NZDUSD: -0.35%, NZDJPY: -0.4%) ส่วน EURUSD เพิ่มขึ้น 0.05% มาอยู่ที่ 1.1526
- ทองคำ (GOLD) ชะลอตัว โดยลดลง 0.15% มาอยู่ใกล้ระดับจิตวิทยาที่ $4,400 ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาแพลทินัมลดลง 0.4% และพัลลาเดียมลดลง 0.55% ส่วน เงิน (SILVER) ทรงตัวที่ $66.20 ต่อออนซ์
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent crude (OIL) เพิ่มขึ้น 0.7% มาอยู่ที่ $89 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางการแลกเปลี่ยนถ้อยแถลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ โดยราคายังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
Oil ร่วง! สต็อกน้ำมันพุ่งกดดันราคา
USDJPY จ่อแตะ 160
⬆️ น้ำมันกลับมายืนเหนือ $88
ข่าวเด่นววันนี้ 12 ส.ค.