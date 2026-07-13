  
13:25 · 13 กรกฎาคม 2026

สรุปข่าวตลาดเช้า: ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด? (13.07.2026)

 IRGC ปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ประกาศปิด ช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับการเดินเรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง พร้อมเตือนว่าหากสหรัฐฯ หรือพันธมิตรดำเนินการตอบโต้การปิดล้อม จะเผชิญกับการตอบโต้ครั้งรุนแรง โดยฐานทัพของพันธมิตรสหรัฐฯ ในภูมิภาคถือเป็นเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง

IRGC ยังระบุว่า เพื่อเป็นการเตือน ได้มีการยิงเตือนไปยังเรือลำหนึ่งที่ปิดระบบระบุตัวตน (AIS) แล่นในเส้นทางที่ได้รับอนุมัติจากอิหร่าน และเพิกเฉยต่อคำสั่งให้เปลี่ยนเส้นทาง

 สหรัฐฯ ปฏิเสธข้อกล่าวอ้าง

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า อิหร่านไม่ได้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และการสัญจรทางเรือยังดำเนินไปตามปกติโดยไม่มีการหยุดชะงักครั้งใหญ่

ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิหร่าน พร้อมยืนยันว่าเส้นทางเดินเรือยังคงเปิดใช้งานได้สำหรับเรือที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน เขาเตือนว่าหากอิหร่านไม่ยุติการกระทำดังกล่าว สหรัฐฯ จะดำเนินการโจมตีเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน สหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมาย 80 แห่งในอิหร่าน และประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงระหว่างการประชุม NATO ที่กรุงอังการา

 สินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวตามคาด โดยไม่มีความประหลาดใจมากนัก

  • น้ำมันดิบ Brent และ WTI กลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบล่าสุดที่ประมาณ 79.5 และ 74.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามลำดับ เพิ่มขึ้นราว 4.5%
  • ก๊าซธรรมชาติในตลาด Dutch TTF เพิ่มขึ้น 3.6% สู่ระดับสูงกว่า 50 ดอลลาร์ต่อ MWh
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ 4.58% กดดันให้ราคาทองคำลดลงสู่ 4,060 ดอลลาร์ และราคาเงินลดลงเหลือ 58.3 ดอลลาร์

 ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงทั่วทั้งภูมิภาค สะท้อนภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง

  • SK Hynix ร่วงกว่า 14% หลังจากก่อนหน้านี้พุ่งแรงจากการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ของสหรัฐฯ
  • ดัชนี KOSPI ลดลง 8.2%
  • Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ลดลง 2.2%
  • Shanghai SE Composite ของจีน ลดลง 1.6%

ขณะที่ Hang Seng เป็นดัชนีหลักเพียงแห่งเดียวที่ปรับตัวขึ้น 0.5% โดยได้รับแรงหนุนจาก

  • JD.com (+3.7%)
  • Alibaba (+2.0%)
  • CNOOC (+1.7%)
  • Xiaomi (+1.0%)

ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน

  • Nasdaq 100 Futures -1.4%
  • DAX Futures -0.9%

📈 ข้อมูลเศรษฐกิจ

สัปดาห์นี้เริ่มต้นค่อนข้างเงียบในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจ

นอกจากดัชนี PMI ภาคบริการของนิวซีแลนด์ ที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยที่ 50.6 แล้ว วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตาม

ตลาดจับตาวันอังคาร ซึ่งจะมีการประกาศ ดัชนีเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ และการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรของ ประธานเฟด Kevin Warsh

 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงส่งผลให้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น แม้ว่าการปรับตัวจะยังอยู่ในกรอบจำกัด โดยคู่เงิน EURUSD เคลื่อนไหวบริเวณ 1.14

สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนี้คือสกุลเงินที่อิงสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่

  • โครนนอร์เวย์
  • ดอลลาร์แคนาดา

ซึ่งอ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐไม่เกิน 0.1%

ส่วนสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุด ได้แก่

  • ดอลลาร์ออสเตรเลีย (-0.4%)
  • โครนาสวีเดน (-0.4%)
  • เยนญี่ปุ่น (-0.4%)

นอกจากนี้ สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะ

  • ฟอรินต์ฮังการี (-0.7%)
  • วอนเกาหลีใต้ (-0.6%)
  • แรนด์แอฟริกาใต้ (-0.6%)
  • ซลอตีโปแลนด์ (-0.5%)

ซึ่งเป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อวิกฤตพลังงานมากที่สุด

 คริปโทเคอร์เรนซี

บรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงกดดันตลาดคริปโทฯ

  • Bitcoin ลดลง 1.6% หลุดระดับ 63,000 ดอลลาร์
  • Ethereum ลดลง 1.7% ซื้อขายอยู่บริเวณ 1,780 ดอลลาร์
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