สรุปข่าวตลาดเช้า: ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด? (13.07.2026)

IRGC ปิดช่องแคบฮอร์มุซ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ประกาศปิด ช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับการเดินเรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง พร้อมเตือนว่าหากสหรัฐฯ หรือพันธมิตรดำเนินการตอบโต้การปิดล้อม จะเผชิญกับการตอบโต้ครั้งรุนแรง โดยฐานทัพของพันธมิตรสหรัฐฯ ในภูมิภาคถือเป็นเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง
IRGC ยังระบุว่า เพื่อเป็นการเตือน ได้มีการยิงเตือนไปยังเรือลำหนึ่งที่ปิดระบบระบุตัวตน (AIS) แล่นในเส้นทางที่ได้รับอนุมัติจากอิหร่าน และเพิกเฉยต่อคำสั่งให้เปลี่ยนเส้นทาง
สหรัฐฯ ปฏิเสธข้อกล่าวอ้าง
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า อิหร่านไม่ได้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และการสัญจรทางเรือยังดำเนินไปตามปกติโดยไม่มีการหยุดชะงักครั้งใหญ่
ด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิหร่าน พร้อมยืนยันว่าเส้นทางเดินเรือยังคงเปิดใช้งานได้สำหรับเรือที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน เขาเตือนว่าหากอิหร่านไม่ยุติการกระทำดังกล่าว สหรัฐฯ จะดำเนินการโจมตีเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน สหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมาย 80 แห่งในอิหร่าน และประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงระหว่างการประชุม NATO ที่กรุงอังการา
สินค้าโภคภัณฑ์
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวตามคาด โดยไม่มีความประหลาดใจมากนัก
- น้ำมันดิบ Brent และ WTI กลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบล่าสุดที่ประมาณ 79.5 และ 74.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามลำดับ เพิ่มขึ้นราว 4.5%
- ก๊าซธรรมชาติในตลาด Dutch TTF เพิ่มขึ้น 3.6% สู่ระดับสูงกว่า 50 ดอลลาร์ต่อ MWh
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ 4.58% กดดันให้ราคาทองคำลดลงสู่ 4,060 ดอลลาร์ และราคาเงินลดลงเหลือ 58.3 ดอลลาร์
ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงทั่วทั้งภูมิภาค สะท้อนภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง
- SK Hynix ร่วงกว่า 14% หลังจากก่อนหน้านี้พุ่งแรงจากการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ของสหรัฐฯ
- ดัชนี KOSPI ลดลง 8.2%
- Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ลดลง 2.2%
- Shanghai SE Composite ของจีน ลดลง 1.6%
ขณะที่ Hang Seng เป็นดัชนีหลักเพียงแห่งเดียวที่ปรับตัวขึ้น 0.5% โดยได้รับแรงหนุนจาก
- JD.com (+3.7%)
- Alibaba (+2.0%)
- CNOOC (+1.7%)
- Xiaomi (+1.0%)
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน
- Nasdaq 100 Futures -1.4%
- DAX Futures -0.9%
📈 ข้อมูลเศรษฐกิจ
สัปดาห์นี้เริ่มต้นค่อนข้างเงียบในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจ
นอกจากดัชนี PMI ภาคบริการของนิวซีแลนด์ ที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยที่ 50.6 แล้ว วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตาม
ตลาดจับตาวันอังคาร ซึ่งจะมีการประกาศ ดัชนีเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ และการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรของ ประธานเฟด Kevin Warsh
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงส่งผลให้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น แม้ว่าการปรับตัวจะยังอยู่ในกรอบจำกัด โดยคู่เงิน EURUSD เคลื่อนไหวบริเวณ 1.14
สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนี้คือสกุลเงินที่อิงสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่
- โครนนอร์เวย์
- ดอลลาร์แคนาดา
ซึ่งอ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐไม่เกิน 0.1%
ส่วนสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุด ได้แก่
- ดอลลาร์ออสเตรเลีย (-0.4%)
- โครนาสวีเดน (-0.4%)
- เยนญี่ปุ่น (-0.4%)
นอกจากนี้ สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะ
- ฟอรินต์ฮังการี (-0.7%)
- วอนเกาหลีใต้ (-0.6%)
- แรนด์แอฟริกาใต้ (-0.6%)
- ซลอตีโปแลนด์ (-0.5%)
ซึ่งเป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อวิกฤตพลังงานมากที่สุด
คริปโทเคอร์เรนซี
บรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงกดดันตลาดคริปโทฯ
- Bitcoin ลดลง 1.6% หลุดระดับ 63,000 ดอลลาร์
- Ethereum ลดลง 1.7% ซื้อขายอยู่บริเวณ 1,780 ดอลลาร์
ด่วน: อิหร่านและสหรัฐฯ กลับมาเจรจากันอีกครั้ง?! น้ำมันปรับตัวลง หุ้นฟื้นตัวเล็กน้อย!
FOMC Minutes ยืนยันมุมมองเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน ขณะที่ EURUSD กลับมารีบาวด์ได้อีกครั้ง
ทรัมป์ที่อังการาไม่ได้ส่งสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งเต็มรูปแบบ น้ำมันจำกัดการปรับขึ้น ขณะที่ Nasdaq ฟื้นตัวลดแรงกดดันจากการขาย
US500 ร่วง 1%