  
08:53 · 13 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 13 ก.ค.

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นตลาด

ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ พลิกกลับมาเป็นบวกเล็กน้อย จากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และความเชื่อมั่นต่อหุ้นเทคโนโลยี

ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการเข้าจดทะเบียนของ SK Hynix และการประกาศของ Donald Trump ว่า สหรัฐฯ ตกลงที่จะเดินหน้าการเจรจาตามคำขอของอิหร่าน

  • Dow Jones Futures (US30) เพิ่มขึ้น 0.3%

  • S&P 500 Futures (US500) เพิ่มขึ้น 0.3%

  • Nasdaq 100 Futures (US100) เพิ่มขึ้น 0.25%

อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สหุ้นขนาดเล็กอย่าง Russell 2000 (US2000) สวนทางตลาด โดยลดลง 0.45%

SK Hynix ADR พุ่ง 14% ในการเปิดตัวตลาดนิวยอร์กครั้งประวัติศาสตร์

ใบแสดงสิทธิการฝากหุ้นสหรัฐฯ (ADR) ของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ SK Hynix พุ่งขึ้น 14% แตะระดับ 170 ดอลลาร์ ในการซื้อขายวันศุกร์

บริษัทสามารถระดมทุนได้สูงถึง 26.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเข้าจดทะเบียนของบริษัทต่างชาติที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดสหรัฐฯ

การซื้อขายปกติของหุ้นจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ ภายใต้สัญลักษณ์ SKHY

Meta พุ่ง 5.5% จากแผนผลิตชิป AI และสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน

หุ้น Meta ปรับตัวขึ้นหลังมีรายงานว่า บริษัทจะเริ่มผลิตชิป AI ของตัวเองในเดือนกันยายน โดยร่วมมือกับ Broadcom และ TSMC

กลยุทธ์ดังกล่าวยังรวมถึงการนำกำลังประมวลผลส่วนเกิน (Surplus Compute Capacity) มาสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน Data Center และลดการพึ่งพาฮาร์ดแวร์จาก Nvidia ในระยะยาว

🇪🇺 ตลาดยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปปิดวันศุกร์ด้วยความเชื่อมั่นเชิงบวกปานกลาง

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงนำจาก:

  • FTSE 100 ของอังกฤษ (UK100) เพิ่มขึ้น 0.7%

  • FTSE MIB ของอิตาลี (ITA40) เพิ่มขึ้น 0.7%

ขณะที่:

  • CAC 40 ฝรั่งเศส (FRA40) เพิ่มขึ้น 0.25%

  • DAX เยอรมนี (DE40) ปิดตลาดทรงตัวในวันสุดท้ายของสัปดาห์

 เศรษฐกิจและธนาคารกลาง

ตัวเลขจ้างงานแคนาดาดีกว่าคาด แต่สะท้อนผลกระทบจากการค้า

เศรษฐกิจแคนาดาเพิ่มตำแหน่งงาน 18,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 6.5% ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดไว้

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานส่วนใหญ่มาจากตำแหน่งงานแบบ Part-time

ขณะเดียวกัน ภาคการผลิตสูญเสียตำแหน่งงาน 17,000 ตำแหน่ง จากผลกระทบของภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ

แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดาให้แข็งค่าขึ้น 0.25% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่คาดว่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองนโยบายโดยรวมของ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

 ตลาดเงินตรา (FX)

ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่เยนเป็นผู้นำกลุ่ม G10

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ลดลง 0.1% กลับเข้าสู่แนวรับบริเวณ 100.600

แรงกดดันต่อดอลลาร์เกิดขึ้นหลังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง จากการที่สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาเปิดช่องทางการเจรจา

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10:

  • USDJPY ลดลง 0.5%

  • EURJPY ลดลง 0.5%

หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นประกาศแผนส่งเสริมให้กองทุนภายในประเทศลงทุนในสินทรัพย์ของญี่ปุ่นมากขึ้น

ขณะเดียวกัน สินทรัพย์เสี่ยงได้รับแรงหนุน ส่งผลให้:

  • AUDUSD เพิ่มขึ้น 0.3%

  • NZDUSD เพิ่มขึ้น 0.4%

ส่วน EURUSD ปิดทรงตัวที่ระดับ 1.1430

 สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และเกษตรกรรม

ราคาพลังงานปรับตัวลง หลังความตึงเครียดลดลง

ราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์ หลังทำเนียบขาวมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นต่ออิหร่าน

  • Brent Crude ลดลง 0.6% อยู่ที่ 75.60 ดอลลาร์/บาร์เรล

  • WTI Crude ลดลง 1% อยู่ที่ 71.10 ดอลลาร์/บาร์เรล

  • US Natural Gas (NATGAS) ลดลง 2.8%

ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปลดลงเช่นกันประมาณ 2%

รายงาน WASDE หนุนราคาสินค้าเกษตรปรับตัวขึ้น

รายงาน WASDE ล่าสุดเปิดเผยว่า สต็อกคงเหลือปลายงวดของ:

  • ข้าวโพด (Corn) ต่ำกว่าคาด:
    1,790 ล้านบุชเชล เทียบกับคาดการณ์ 1,889.5 ล้าน

  • ถั่วเหลือง (Soybeans) ต่ำกว่าคาด:
    310 ล้าน เทียบกับคาดการณ์ 335 ล้าน

ขณะที่:

  • ข้าวสาลี (Wheat) มีสต็อกสูงกว่าคาดที่ 722 ล้าน

  • ฝ้าย (Cotton) มีสต็อกสูงกว่าคาดที่ 4.1 ล้าน

แม้ข้อมูลด้านอุปทานจะมีทั้งบวกและลบ แต่สินค้าเกษตรทั้งหมดปิดตลาดในแดนบวก:

  • Corn เพิ่มขึ้น 2%

  • Soybeans เพิ่มขึ้น 1%

  • Wheat เพิ่มขึ้น 3.5%

  • Cotton เพิ่มขึ้น 0.7%

ราคาทองคำและเงิน:

  • Gold ลดลง 0.4% อยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์/ออนซ์

  • Silver ลดลง 0.35% อยู่ที่ 53.77 ดอลลาร์/ออนซ์

 คริปโตเคอร์เรนซี

สินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ตลาดคริปโตได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศ Risk-on ในตลาดการเงินโดยรวม

  • Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้น 1.15% แตะระดับ 64,000 ดอลลาร์

  • Ethereum (ETH) ปรับตัวขึ้นโดดเด่นกว่า โดยเพิ่มขึ้น 2.6% อยู่ที่ 1,795 ดอลลาร์

13 กรกฎาคม 2026, 08:51

3 ตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์
13 กรกฎาคม 2026, 08:47

Fed เผยรายงานกึ่งประจำปี: หุ้นมีมูลค่าสูง แต่ยังไม่ใช่ภาวะฟองสบู่?
13 กรกฎาคม 2026, 08:40

ด่วน: อิหร่านและสหรัฐฯ กลับมาเจรจากันอีกครั้ง?! น้ำมันปรับตัวลง หุ้นฟื้นตัวเล็กน้อย!
10 กรกฎาคม 2026, 14:21

ราคาน้ำมันอ่อนตัว ขณะที่หุ้นชิปฟื้นแรง หลังตลาดเริ่มปรับตัวรับความตึงเครียดล่าสุด
ข่าวตลาดฟอเร็กซ์ ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ข่าวดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก