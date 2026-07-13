ข่าวเด่นวันนี้ 13 ก.ค.

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นตลาด
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ พลิกกลับมาเป็นบวกเล็กน้อย จากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และความเชื่อมั่นต่อหุ้นเทคโนโลยี
ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการเข้าจดทะเบียนของ SK Hynix และการประกาศของ Donald Trump ว่า สหรัฐฯ ตกลงที่จะเดินหน้าการเจรจาตามคำขอของอิหร่าน
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Dow Jones Futures (US30) เพิ่มขึ้น 0.3%
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S&P 500 Futures (US500) เพิ่มขึ้น 0.3%
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Nasdaq 100 Futures (US100) เพิ่มขึ้น 0.25%
อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สหุ้นขนาดเล็กอย่าง Russell 2000 (US2000) สวนทางตลาด โดยลดลง 0.45%
SK Hynix ADR พุ่ง 14% ในการเปิดตัวตลาดนิวยอร์กครั้งประวัติศาสตร์
ใบแสดงสิทธิการฝากหุ้นสหรัฐฯ (ADR) ของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ SK Hynix พุ่งขึ้น 14% แตะระดับ 170 ดอลลาร์ ในการซื้อขายวันศุกร์
บริษัทสามารถระดมทุนได้สูงถึง 26.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเข้าจดทะเบียนของบริษัทต่างชาติที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดสหรัฐฯ
การซื้อขายปกติของหุ้นจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ ภายใต้สัญลักษณ์ SKHY
Meta พุ่ง 5.5% จากแผนผลิตชิป AI และสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน
หุ้น Meta ปรับตัวขึ้นหลังมีรายงานว่า บริษัทจะเริ่มผลิตชิป AI ของตัวเองในเดือนกันยายน โดยร่วมมือกับ Broadcom และ TSMC
กลยุทธ์ดังกล่าวยังรวมถึงการนำกำลังประมวลผลส่วนเกิน (Surplus Compute Capacity) มาสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน Data Center และลดการพึ่งพาฮาร์ดแวร์จาก Nvidia ในระยะยาว
🇪🇺 ตลาดยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปปิดวันศุกร์ด้วยความเชื่อมั่นเชิงบวกปานกลาง
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงนำจาก:
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FTSE 100 ของอังกฤษ (UK100) เพิ่มขึ้น 0.7%
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FTSE MIB ของอิตาลี (ITA40) เพิ่มขึ้น 0.7%
ขณะที่:
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CAC 40 ฝรั่งเศส (FRA40) เพิ่มขึ้น 0.25%
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DAX เยอรมนี (DE40) ปิดตลาดทรงตัวในวันสุดท้ายของสัปดาห์
เศรษฐกิจและธนาคารกลาง
ตัวเลขจ้างงานแคนาดาดีกว่าคาด แต่สะท้อนผลกระทบจากการค้า
เศรษฐกิจแคนาดาเพิ่มตำแหน่งงาน 18,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 6.5% ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดไว้
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานส่วนใหญ่มาจากตำแหน่งงานแบบ Part-time
ขณะเดียวกัน ภาคการผลิตสูญเสียตำแหน่งงาน 17,000 ตำแหน่ง จากผลกระทบของภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ
แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดาให้แข็งค่าขึ้น 0.25% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่คาดว่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองนโยบายโดยรวมของ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC)
ตลาดเงินตรา (FX)
ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่เยนเป็นผู้นำกลุ่ม G10
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ลดลง 0.1% กลับเข้าสู่แนวรับบริเวณ 100.600
แรงกดดันต่อดอลลาร์เกิดขึ้นหลังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง จากการที่สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาเปิดช่องทางการเจรจา
ค่าเงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10:
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USDJPY ลดลง 0.5%
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EURJPY ลดลง 0.5%
หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นประกาศแผนส่งเสริมให้กองทุนภายในประเทศลงทุนในสินทรัพย์ของญี่ปุ่นมากขึ้น
ขณะเดียวกัน สินทรัพย์เสี่ยงได้รับแรงหนุน ส่งผลให้:
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AUDUSD เพิ่มขึ้น 0.3%
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NZDUSD เพิ่มขึ้น 0.4%
ส่วน EURUSD ปิดทรงตัวที่ระดับ 1.1430
สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และเกษตรกรรม
ราคาพลังงานปรับตัวลง หลังความตึงเครียดลดลง
ราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์ หลังทำเนียบขาวมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นต่ออิหร่าน
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Brent Crude ลดลง 0.6% อยู่ที่ 75.60 ดอลลาร์/บาร์เรล
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WTI Crude ลดลง 1% อยู่ที่ 71.10 ดอลลาร์/บาร์เรล
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US Natural Gas (NATGAS) ลดลง 2.8%
ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปลดลงเช่นกันประมาณ 2%
รายงาน WASDE หนุนราคาสินค้าเกษตรปรับตัวขึ้น
รายงาน WASDE ล่าสุดเปิดเผยว่า สต็อกคงเหลือปลายงวดของ:
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ข้าวโพด (Corn) ต่ำกว่าคาด:
1,790 ล้านบุชเชล เทียบกับคาดการณ์ 1,889.5 ล้าน
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ถั่วเหลือง (Soybeans) ต่ำกว่าคาด:
310 ล้าน เทียบกับคาดการณ์ 335 ล้าน
ขณะที่:
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ข้าวสาลี (Wheat) มีสต็อกสูงกว่าคาดที่ 722 ล้าน
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ฝ้าย (Cotton) มีสต็อกสูงกว่าคาดที่ 4.1 ล้าน
แม้ข้อมูลด้านอุปทานจะมีทั้งบวกและลบ แต่สินค้าเกษตรทั้งหมดปิดตลาดในแดนบวก:
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Corn เพิ่มขึ้น 2%
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Soybeans เพิ่มขึ้น 1%
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Wheat เพิ่มขึ้น 3.5%
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Cotton เพิ่มขึ้น 0.7%
ราคาทองคำและเงิน:
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Gold ลดลง 0.4% อยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์/ออนซ์
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Silver ลดลง 0.35% อยู่ที่ 53.77 ดอลลาร์/ออนซ์
คริปโตเคอร์เรนซี
สินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ตลาดคริปโตได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศ Risk-on ในตลาดการเงินโดยรวม
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Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้น 1.15% แตะระดับ 64,000 ดอลลาร์
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Ethereum (ETH) ปรับตัวขึ้นโดดเด่นกว่า โดยเพิ่มขึ้น 2.6% อยู่ที่ 1,795 ดอลลาร์
3 ตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์
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ด่วน: อิหร่านและสหรัฐฯ กลับมาเจรจากันอีกครั้ง?! น้ำมันปรับตัวลง หุ้นฟื้นตัวเล็กน้อย!
ราคาน้ำมันอ่อนตัว ขณะที่หุ้นชิปฟื้นแรง หลังตลาดเริ่มปรับตัวรับความตึงเครียดล่าสุด