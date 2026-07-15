ข่าวเด่นวันนี้ 15 ก.ค.

เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง
ตัวเลขสำคัญของวันนี้คือ ดัชนีเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ
อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงสู่ 3.5% YoY จากระดับก่อนหน้าที่ 4.2% YoY ขณะที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.8% YoY
เมื่อเทียบรายเดือน ราคาสินค้าลดลง 0.4% MoM ซึ่งถือเป็นการลดลงรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020
ขณะเดียวกัน Core CPI ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ลดลงสู่ 2.6% YoY จาก 2.9% YoY และต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดเช่นกัน
ระหว่างการให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ Kevin Warsh ได้นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารของ Federal Reserve (Fed) พร้อมระบุว่าภารกิจหลักของธนาคารกลางคือการนำเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย หลังจากเงินเฟ้ออยู่เหนือระดับ 2% ต่อเนื่องมากกว่า 60 เดือน
อย่างไรก็ตาม การที่ Warsh ไม่ได้แสดงจุดยืนแบบเข้มงวดอย่างชัดเจนว่า อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันต่ำเกินไปที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย ทำให้ท่าทีของเขาในครั้งนี้ดูไม่ชัดเจนเท่ากับการประชุมครั้งแรก
Warsh เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงด้าน
- การสื่อสารของ Fed
- มุมมองต่อเงินเฟ้อ
- ตลาดแรงงาน
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เขายังระบุว่า ภารกิจในการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคายังไม่สิ้นสุด แม้ยอมรับว่าตัวเลข CPI เดือนมิถุนายนเป็นสัญญาณเชิงบวก
ค่าเงิน
หลังจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวลง คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นประมาณ 50 pips จากระดับ 1.1400
อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นบางส่วนถูกลดลงในเวลาต่อมา หลังจาก Kevin Warsh กล่าวแถลงต่อสภาคองเกรส
ภูมิรัฐศาสตร์
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับ การกลับมาของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ยังคงอยู่
- แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะพุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงต้นการซื้อขายวันนี้ ต่อเนื่องจากแรงบวกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แต่ตลาดยังไม่ได้เข้าสู่ระดับความกังวลเช่นเดียวกับช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน
- สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ
- Donald Trump ระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดใช้งานได้ และสหรัฐฯ จะเป็นผู้รับประกันความปลอดภัย แม้อิหร่านจะมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็ตาม
- Trump ยกเลิกแนวคิดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับการรับประกันความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวจะถูกแก้ไขผ่านการลงทุนและข้อตกลงทางการค้าใหม่กับประเทศในอ่าวเปอร์เซีย
สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดของวัน
- Brent แตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 87.5 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI แตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 81.5 ดอลลาร์/บาร์เรล
ปัจจุบันราคากำลังปรับฐานกลับมายังบริเวณ
- Brent: ประมาณ 85 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI: ประมาณ 79 ดอลลาร์/บาร์เรล
ด้าน ทองคำ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากระดับ 4,000 ดอลลาร์ และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ 4,060 ดอลลาร์/ออนซ์
นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญของสหรัฐฯ คือ การขาดดุลงบประมาณขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลง อาจกระตุ้นความต้องการถือครองทองคำเพิ่มเติม โดยเฉพาะจากนักเก็งกำไรในตลาด Futures
ราคาคาเคายังคงปรับตัวขึ้นต่อ แม้เพิ่งผ่านช่วงปรับฐาน โดยกลับมาใกล้ระดับ 6,000 ดอลลาร์ต่อตัน
นักลงทุนกำลังกังวลเกี่ยวกับข้อมูลการแปรรูปที่อ่อนแอ ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้
ตลาดหุ้น
การชะลอตัวของเงินเฟ้อและการปรับดีขึ้นของบรรยากาศตลาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างชัดเจน
- S&P 500 Futures (US500) เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.4%
- Nasdaq 100 Futures (US100) เพิ่มขึ้นถึง 1.3%
ปัจจุบัน
- US100 อยู่ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงประมาณ 3%
- US500 อยู่ห่างจากระดับสูงสุดใหม่เพียงประมาณ 0.5%
ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นในระดับปานกลางประมาณ 0.3–0.6%
ดัชนีที่โดดเด่นที่สุดคือ WIG20 ของโปแลนด์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1%
บริษัทและผลประกอบการ
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของ Wall Street เริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เป็นกลุ่มแรก
หุ้น Goldman Sachs เพิ่มขึ้นเกือบ 8% หลังธนาคารรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด
- กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ถึง 45%
- รายได้สุทธิเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์
ขณะเดียวกัน
- JPMorgan
- Bank of America
- Wells Fargo
ต่างรายงานผลประกอบการสูงกว่าคาดเช่นกัน
นักลงทุนมองว่าผลประกอบการเหล่านี้เป็นบททดสอบเชิงบวกต่อสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความต้องการสินเชื่อ
ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ
- รายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งและการลงทุน
- คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ
- แนวโน้มครึ่งหลังของปี
Bank of America รายงานรายได้จากการซื้อขายหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ JPMorgan สร้างความผิดหวังจากแนวโน้มต้นทุนที่สูงขึ้น
ภาคเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดัน
บรรยากาศในกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากผลประกอบการเบื้องต้นของ IBM ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทซอฟต์แวร์
IBM รายงาน:
- รายได้: 17.2 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาดที่ 17.8 พันล้านดอลลาร์)
- EPS: 2.93 ดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาดที่ 3 ดอลลาร์)
หลังจากราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา หุ้น IBM ร่วงลงถึง 25% ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ฟองสบู่ดอทคอมแตก
แรงขาย IBM ส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีรายอื่น เช่น
- Microsoft ปรับตัวลงสูงสุดประมาณ 3% (ก่อนฟื้นเหลือประมาณ -1%)
IBM ระบุว่าลูกค้าองค์กรกำลังลดการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มเดียวกัน
หุ้นบริษัทต่าง ๆ เช่น
- Accenture
- Cognizant
- ServiceNow
- Salesforce
- Workday
- Adobe
ต่างปรับตัวลดลงประมาณ 3–8% ในวันนี้
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