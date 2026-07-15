  
08:14 · 15 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 15 ก.ค.

 เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง

ตัวเลขสำคัญของวันนี้คือ ดัชนีเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงสู่ 3.5% YoY จากระดับก่อนหน้าที่ 4.2% YoY ขณะที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.8% YoY

เมื่อเทียบรายเดือน ราคาสินค้าลดลง 0.4% MoM ซึ่งถือเป็นการลดลงรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020

ขณะเดียวกัน Core CPI ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ลดลงสู่ 2.6% YoY จาก 2.9% YoY และต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดเช่นกัน

ระหว่างการให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ Kevin Warsh ได้นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารของ Federal Reserve (Fed) พร้อมระบุว่าภารกิจหลักของธนาคารกลางคือการนำเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย หลังจากเงินเฟ้ออยู่เหนือระดับ 2% ต่อเนื่องมากกว่า 60 เดือน

อย่างไรก็ตาม การที่ Warsh ไม่ได้แสดงจุดยืนแบบเข้มงวดอย่างชัดเจนว่า อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันต่ำเกินไปที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย ทำให้ท่าทีของเขาในครั้งนี้ดูไม่ชัดเจนเท่ากับการประชุมครั้งแรก

Warsh เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงด้าน

  • การสื่อสารของ Fed
  • มุมมองต่อเงินเฟ้อ
  • ตลาดแรงงาน
  • การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เขายังระบุว่า ภารกิจในการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคายังไม่สิ้นสุด แม้ยอมรับว่าตัวเลข CPI เดือนมิถุนายนเป็นสัญญาณเชิงบวก

 ค่าเงิน

หลังจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวลง คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นประมาณ 50 pips จากระดับ 1.1400

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นบางส่วนถูกลดลงในเวลาต่อมา หลังจาก Kevin Warsh กล่าวแถลงต่อสภาคองเกรส

 ภูมิรัฐศาสตร์

  • ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับ การกลับมาของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ยังคงอยู่
  • แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะพุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงต้นการซื้อขายวันนี้ ต่อเนื่องจากแรงบวกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แต่ตลาดยังไม่ได้เข้าสู่ระดับความกังวลเช่นเดียวกับช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน
  • สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ
  • Donald Trump ระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดใช้งานได้ และสหรัฐฯ จะเป็นผู้รับประกันความปลอดภัย แม้อิหร่านจะมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่แล้วก็ตาม
  • Trump ยกเลิกแนวคิดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับการรับประกันความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวจะถูกแก้ไขผ่านการลงทุนและข้อตกลงทางการค้าใหม่กับประเทศในอ่าวเปอร์เซีย

 สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดของวัน

  • Brent แตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 87.5 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • WTI แตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 81.5 ดอลลาร์/บาร์เรล

ปัจจุบันราคากำลังปรับฐานกลับมายังบริเวณ

  • Brent: ประมาณ 85 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • WTI: ประมาณ 79 ดอลลาร์/บาร์เรล

ด้าน ทองคำ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากระดับ 4,000 ดอลลาร์ และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ 4,060 ดอลลาร์/ออนซ์

นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญของสหรัฐฯ คือ การขาดดุลงบประมาณขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลง อาจกระตุ้นความต้องการถือครองทองคำเพิ่มเติม โดยเฉพาะจากนักเก็งกำไรในตลาด Futures

ราคาคาเคายังคงปรับตัวขึ้นต่อ แม้เพิ่งผ่านช่วงปรับฐาน โดยกลับมาใกล้ระดับ 6,000 ดอลลาร์ต่อตัน

นักลงทุนกำลังกังวลเกี่ยวกับข้อมูลการแปรรูปที่อ่อนแอ ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้

 ตลาดหุ้น

การชะลอตัวของเงินเฟ้อและการปรับดีขึ้นของบรรยากาศตลาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างชัดเจน

  • S&P 500 Futures (US500) เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.4%
  • Nasdaq 100 Futures (US100) เพิ่มขึ้นถึง 1.3%

ปัจจุบัน

  • US100 อยู่ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงประมาณ 3%
  • US500 อยู่ห่างจากระดับสูงสุดใหม่เพียงประมาณ 0.5%

ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นในระดับปานกลางประมาณ 0.3–0.6%

ดัชนีที่โดดเด่นที่สุดคือ WIG20 ของโปแลนด์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1%

 บริษัทและผลประกอบการ

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของ Wall Street เริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เป็นกลุ่มแรก

หุ้น Goldman Sachs เพิ่มขึ้นเกือบ 8% หลังธนาคารรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด

  • กำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์ถึง 45%
  • รายได้สุทธิเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์

ขณะเดียวกัน

  • JPMorgan
  • Bank of America
  • Wells Fargo

ต่างรายงานผลประกอบการสูงกว่าคาดเช่นกัน

นักลงทุนมองว่าผลประกอบการเหล่านี้เป็นบททดสอบเชิงบวกต่อสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความต้องการสินเชื่อ

ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ

  • รายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งและการลงทุน
  • คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ
  • แนวโน้มครึ่งหลังของปี

Bank of America รายงานรายได้จากการซื้อขายหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ JPMorgan สร้างความผิดหวังจากแนวโน้มต้นทุนที่สูงขึ้น

 ภาคเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดัน

บรรยากาศในกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากผลประกอบการเบื้องต้นของ IBM ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทซอฟต์แวร์

IBM รายงาน:

  • รายได้: 17.2 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาดที่ 17.8 พันล้านดอลลาร์)
  • EPS: 2.93 ดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาดที่ 3 ดอลลาร์)

หลังจากราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา หุ้น IBM ร่วงลงถึง 25% ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ฟองสบู่ดอทคอมแตก

แรงขาย IBM ส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีรายอื่น เช่น

  • Microsoft ปรับตัวลงสูงสุดประมาณ 3% (ก่อนฟื้นเหลือประมาณ -1%)

IBM ระบุว่าลูกค้าองค์กรกำลังลดการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มเดียวกัน

หุ้นบริษัทต่าง ๆ เช่น

  • Accenture
  • Cognizant
  • ServiceNow
  • Salesforce
  • Workday
  • Adobe

ต่างปรับตัวลดลงประมาณ 3–8% ในวันนี้

ปกป้องเงินทุนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย 2FA

เพิ่มความปลอดภัยโดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส SMS หรือ Authentication แอปพลีเคชัน

เปิดบัญชี ดาวน์โหลดแอป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2FA 
15 กรกฎาคม 2026, 08:11

Warsh ตอบคำถามต่อสภาคองเกรส: เสถียรภาพเงินเฟ้อคือกุญแจสำคัญของ Fed
15 กรกฎาคม 2026, 08:10

ชาติอ่าวอาหรับเร่งหาทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ แข่งกับเวลา
15 กรกฎาคม 2026, 08:02

Warsh ส่งสัญญาณสู้เงินเฟ้อเต็มที่ แต่ยังไม่แตะอัตราดอกเบี้ย?
14 กรกฎาคม 2026, 20:10

แย่กว่าฟองสบู่ Dot-com: หุ้น IBM ร่วงหนัก
ข่าวตลาดฟอเร็กซ์ ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ข่าวดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก