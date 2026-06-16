สรุปข่าวเช้าวันนี้ (16.06.2026)

ธนาคารกลาง: BOJ ขึ้นดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณผ่อนคลายผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.0% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 โดยการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- BOJ ยังเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวสูงขึ้น โดยระบุว่า CPI อาจปรับขึ้นเหนือเป้าหมาย 2% อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินเยนกลับตอบสนองเพียงเล็กน้อย โดย USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 160
- ขณะเดียวกัน BOJ ประกาศว่าจะยุติกระบวนการลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายน 2027 เป็นต้นไป พร้อมคงวงเงินซื้อพันธบัตรรายเดือนที่ประมาณ 2 ล้านล้านเยน ซึ่งช่วยเพิ่มมุมมองเชิงผ่อนคลาย (Dovish) ให้กับการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้
หุ้น: JP225 ฟื้นตัวหลังการประชุม BOJ
- ดัชนี JP225 (Nikkei 225) ปรับตัวลงในช่วงแรกหลังการประกาศของ BOJ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้ในเวลาต่อมา นักลงทุนตอบรับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อนข้างสงบ เนื่องจากตลาดได้รับสัญญาณล่วงหน้ามาแล้วก่อนหน้านี้
- ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาว่า BOJ จะเดินหน้าปรับนโยบายการเงินเข้มงวดเพิ่มเติมอีกครั้งเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมหรือไม่ ขณะที่บรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าเชิงบวกในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
- ธนาคารกลาง: RBA คงดอกเบี้ย พร้อมเข้าสู่โหมด Wait-and-See
- ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ตามที่ตลาดคาดการณ์ หลังจากปรับขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว 3 ครั้งในปีนี้ โดยการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเอกฉันท์
- RBA ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป แต่ต้องการประเมินผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มนโยบายที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบจากความผันผวนในตลาดน้ำมัน ส่งผลให้ AUDUSD แทบไม่ตอบสนองต่อการประชุม และถูกมองว่าเป็นผลลัพธ์ที่เป็นกลางต่อตลาด
- นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียยังเตือนว่าปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันโลกอาจต้องใช้เวลาในการคลี่คลาย และราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทยอยส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ
- ในขณะเดียวกัน ถ้อยแถลงที่มีลักษณะ Hawkish มากในเดือนพฤษภาคมก็ถูกปรับให้อ่อนลง สะท้อนว่า RBA มีแนวโน้มจะเข้าสู่โหมด Wait-and-See เว้นแต่ว่าเงินเฟ้อจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง
สินค้าโภคภัณฑ์: Goldman Sachs ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent
- Goldman Sachs ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent สำหรับไตรมาส 4 ปี 2026 ลงสู่ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากเดิม 90 ดอลลาร์ พร้อมลดคาดการณ์ราคาเฉลี่ยปี 2027 ลงสู่ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- การปรับลดดังกล่าวสะท้อนมุมมองว่าการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียจะกลับสู่ภาวะปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเร็วกว่าที่เคยคาดไว้หนึ่งเดือน นี่ถือเป็นการปรับลดคาดการณ์ครั้งที่สองภายในหนึ่งสัปดาห์ และตอกย้ำมุมมองว่าค่า Premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดน้ำมันกำลังค่อย ๆ ลดลง
- อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อตกลงถาวรเกี่ยวกับช่องแคบ Hormuz ราคาน้ำมันอาจยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะ เนื่องจากสต็อกน้ำมันโลกอาจลดลงไปแล้วประมาณ 1–1.5 พันล้านบาร์เรล ขณะที่ต้นทุนประกันการขนส่งทางทะเลยังคงสูงกว่าระดับปกติอย่างมาก
- เศรษฐกิจ: จีนเผยภาคอุตสาหกรรมยังแข็งแกร่ง แต่ดีมานด์ในประเทศอ่อนแอ
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 4.5% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ยอดค้าปลีกกลับลดลง 0.6% YoY ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงการระบาดใหญ่
- ข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) ก็ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและอุตสาหกรรมด้าน AI ยังมีความแข็งแกร่ง แต่ความต้องการภายในประเทศยังคงอ่อนแอ
- ราคาบ้านใหม่ในจีนปรับตัวลดลงเร็วขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แม้เมืองใหญ่บางแห่งเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว แต่โดยรวมแล้วภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเปราะบาง
โลหะมีค่า: Barclays ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ
- Barclays มองว่าการปรับฐานของราคาทองคำราว 20–25% ล่าสุด เป็นเพียงการปรับสถานะการลงทุนของตลาด มากกว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะยาว โดยธนาคารยังคงคาดการณ์ราคาทองคำปี 2026 ไว้ที่ 4,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และปี 2027 ที่ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- นักวิเคราะห์ของ Barclays ระบุว่าทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางการเมือง และการกระจายทุนสำรองของธนาคารกลางทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลงหลังความตึงเครียดเกี่ยวกับอิหร่านเริ่มคลี่คลาย อาจเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนราคาทองคำ
AUDUSD ร่วงหลังการประชุม RBA แม้ยังคงจุดยืนสาย Hawkish ⚔️
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