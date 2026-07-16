ข่าวเด่นวันนี้ 16 ก.ค. : Wall Street ปรับตัวขึ้น Dow Jones ใกล้ทำจุดสูงสุดใหม่ หลัง PPI ต่ำกว่าคาด

สรุปตลาดรายวัน: Wall Street ปรับตัวขึ้น Dow Jones ใกล้จุดสูงสุดใหม่ หลัง PPI ต่ำกว่าคาด
ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยดัชนี DAX ของเยอรมนี ลดลง 0.5% ขณะที่ Euro Stoxx 50 ปรับตัวลงมากกว่า 0.2% ส่วน CAC 40 ของฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น 0.2% ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหรา
หุ้นกลุ่ม Luxury ปรับตัวขึ้นหลังบริษัทหรูรายใหญ่ Compagnie Financière Richemont รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 6.5%
Wall Street เดินหน้าต่อ หลังเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตชะลอตัว
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นได้ดีในวันนี้ แม้ว่า Nasdaq 100 จะลดลงเล็กน้อยน้อยกว่า 0.2% หลังเผชิญแรงขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในช่วงแรก
- S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% และกำลังเข้าใกล้ระดับ 7,600 จุด
- Dow Jones ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าคาด ประกอบกับผลประกอบการบริษัทที่แข็งแกร่ง และการปรับตัวขึ้นของหุ้น ASML ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง
ตัวเลข PPI เดือนมิถุนายน:
- PPI MoM: -0.3% (คาดการณ์: 0.0%; ครั้งก่อน: 0.6%)
- PPI YoY: 5.5% (คาดการณ์: 6.2%; ครั้งก่อน: 6.0%)
- Core PPI MoM: 0.2% (คาดการณ์: 0.3%; ครั้งก่อน: 0.4%)
- Core PPI YoY: 4.7% (คาดการณ์: 5.2%; ครั้งก่อน: 4.9%)
รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ด้านต่ำอีกครั้ง โดยราคาผู้ผลิตลดลง 0.3% MoM ขณะที่ทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและ Core Inflation รายปีชะลอตัวมากกว่าคาด
ข้อมูลดังกล่าวช่วยยืนยันแนวโน้มเดียวกับรายงาน CPI เมื่อวานนี้ ซึ่งสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เริ่มลดลง
Big Tech ฟื้นตัว เงินทุนเริ่มหมุนกลับสู่ Magnificent Seven
แรงซื้อในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้นำโดย:
- Meta Platforms
- Alphabet
- Microsoft
- Apple
- Amazon
- Oracle
การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นนักลงทุน และการหมุนเงินทุนออกจากกลุ่มผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐาน AI ไปยังหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หรือ Magnificent Seven
หุ้นกลุ่มธนาคารยังคงแข็งแกร่ง หลังหลายบริษัทประกาศผลประกอบการระดับสูงเป็นประวัติการณ์
กลุ่มการเงินได้รับแรงหนุนจาก BlackRock ซึ่งหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% หลังบริษัททำผลประกอบการสูงกว่าคาดทั้ง:
- รายได้
- กำไร
- สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM)
โดย AUM แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 15.3 ล้านล้านดอลลาร์
ดอลลาร์อ่อนค่า Bitcoin กลับเหนือ 65,000 ดอลลาร์
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar Index) ปรับตัวลดลงในวันนี้ และเข้าใกล้ระดับ 100 จุด
ขณะที่:
- EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.5% สู่ระดับ 1.147
- Bitcoin กลับขึ้นเหนือระดับ 65,000 ดอลลาร์ ขยายการฟื้นตัว และเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากจุดต่ำสุดล่าสุด
ธนาคารกลางแคนาดาคงดอกเบี้ยตามคาด
ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์
ผู้กำหนดนโยบายระบุว่า ระดับดอกเบี้ยในปัจจุบันยังเหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
การปรับประมาณการเศรษฐกิจ:
- GDP ปี 2026 ลดลงเหลือ 0.7% จากเดิม 1.2%
- GDP ปี 2027 เพิ่มขึ้นเป็น 1.8% จากเดิม 1.6%
- คาด GDP Annualized Q2 เติบโต 2.5% หลังจากหดตัว 0.1% ในไตรมาสแรก
BoC คาดว่าเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2027 และ 2028
ด้านเงินเฟ้อ:
- คาดว่าจะชะลอลงสู่ประมาณ 2.5% ในครึ่งหลังปี 2026
- กลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% ในช่วงต้นปี 2027
ธนาคารกลางยังระบุว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวของภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับเหมาะสม ขณะที่ตลาดแรงงานแคนาดายังคงอ่อนแอแต่มีเสถียรภาพ
ตลาดพลังงานได้รับสัญญาณผสมจากรายงาน EIA
รายงานจาก EIA ส่งสัญญาณผสมต่อตลาดพลังงาน
สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ:
- น้ำมันดิบลดลง 1.69 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาดเล็กน้อย
- น้ำมันเบนซินลดลง 1.53 ล้านบาร์เรล
- น้ำมันกลั่น (Distillates) เพิ่มขึ้นผิดคาด 4.56 ล้านบาร์เรล
ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทรงตัวในวันนี้ แต่ราคาน้ำมันดิบยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Beige Book ของ Fed: เศรษฐกิจยังขยายตัว แต่แรงกดดันด้านต้นทุนยังอยู่
รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม
อย่างไรก็ตาม การเติบโตโดยรวมอยู่ในระดับ:
- เล็กน้อย
- ปานกลาง
โดยหลายเขตรายงานว่าการเติบโตแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังได้รับแรงกดดันจากราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนเชื้อเพลิง ขณะที่ความต้องการบริการยังคงเพิ่มขึ้น
ตลาดแรงงานยังมั่นคง แต่ธุรกิจเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในหลายเขตของ Fed
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงรายงานปัญหาการหาแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะใน:
- ก่อสร้าง
- การผลิต
- ค้าปลีก
แรงกดดันด้านค่าจ้างอยู่ในระดับปานกลาง และการเติบโตของค่าจ้างเริ่มชะลอลงในหลายพื้นที่
บางบริษัทเริ่มใช้ AI มากขึ้นในการ:
- กระบวนการจ้างงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
หลายเขตยังรายงานต้นทุนและราคาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน:
- ภาคบริการ
- ก่อสร้าง
- การผลิต
Fed ระบุว่า ภาคธุรกิจยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อเศรษฐกิจ แต่ยังคงกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านต้นทุน และคาดว่าเงินเฟ้อจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
Dow Jones Futures (US30, กราฟ D1)
ดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นเศรษฐกิจดั้งเดิม (Old Economy) มากกว่า ยังคงทำผลงานเหนือกว่า Nasdaq
Dow Jones Futures ปรับตัวขึ้นในวันนี้ และไม่ได้รับผลกระทบมากจากความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่านักลงทุนอาจกำลังหมุนเงินกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่ม Value และบริษัทที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งในเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
Source: xStation5
Source: xStation5
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ: Wall Street คาดหวังอะไรจากบริษัทในดัชนี S&P 500?
Figure of the Day: สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดของเดือนกรกฎาคม จะไปต่อหรือไม่?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันพุธจับตางบ Q2 และดัชนี PPI
Morning Wrap: จับตาทิศทางต่อไปของช่องแคบฮอร์มุซ เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ