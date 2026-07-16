  
08:32 · 16 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 16 ก.ค. : Wall Street ปรับตัวขึ้น Dow Jones ใกล้ทำจุดสูงสุดใหม่ หลัง PPI ต่ำกว่าคาด

สรุปตลาดรายวัน: Wall Street ปรับตัวขึ้น Dow Jones ใกล้จุดสูงสุดใหม่ หลัง PPI ต่ำกว่าคาด

ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยดัชนี DAX ของเยอรมนี ลดลง 0.5% ขณะที่ Euro Stoxx 50 ปรับตัวลงมากกว่า 0.2% ส่วน CAC 40 ของฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น 0.2% ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหรา

หุ้นกลุ่ม Luxury ปรับตัวขึ้นหลังบริษัทหรูรายใหญ่ Compagnie Financière Richemont รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 6.5%

Wall Street เดินหน้าต่อ หลังเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตชะลอตัว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นได้ดีในวันนี้ แม้ว่า Nasdaq 100 จะลดลงเล็กน้อยน้อยกว่า 0.2% หลังเผชิญแรงขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในช่วงแรก

  • S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% และกำลังเข้าใกล้ระดับ 7,600 จุด
  • Dow Jones ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าคาด ประกอบกับผลประกอบการบริษัทที่แข็งแกร่ง และการปรับตัวขึ้นของหุ้น ASML ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง

ตัวเลข PPI เดือนมิถุนายน:

  • PPI MoM: -0.3% (คาดการณ์: 0.0%; ครั้งก่อน: 0.6%)
  • PPI YoY: 5.5% (คาดการณ์: 6.2%; ครั้งก่อน: 6.0%)
  • Core PPI MoM: 0.2% (คาดการณ์: 0.3%; ครั้งก่อน: 0.4%)
  • Core PPI YoY: 4.7% (คาดการณ์: 5.2%; ครั้งก่อน: 4.9%)

รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ด้านต่ำอีกครั้ง โดยราคาผู้ผลิตลดลง 0.3% MoM ขณะที่ทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและ Core Inflation รายปีชะลอตัวมากกว่าคาด

ข้อมูลดังกล่าวช่วยยืนยันแนวโน้มเดียวกับรายงาน CPI เมื่อวานนี้ ซึ่งสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เริ่มลดลง

Big Tech ฟื้นตัว เงินทุนเริ่มหมุนกลับสู่ Magnificent Seven

แรงซื้อในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้นำโดย:

  • Meta Platforms
  • Alphabet
  • Microsoft
  • Apple
  • Amazon
  • Oracle

การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นนักลงทุน และการหมุนเงินทุนออกจากกลุ่มผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐาน AI ไปยังหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หรือ Magnificent Seven

หุ้นกลุ่มธนาคารยังคงแข็งแกร่ง หลังหลายบริษัทประกาศผลประกอบการระดับสูงเป็นประวัติการณ์

กลุ่มการเงินได้รับแรงหนุนจาก BlackRock ซึ่งหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% หลังบริษัททำผลประกอบการสูงกว่าคาดทั้ง:

  • รายได้
  • กำไร
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM)

โดย AUM แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 15.3 ล้านล้านดอลลาร์

ดอลลาร์อ่อนค่า Bitcoin กลับเหนือ 65,000 ดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar Index) ปรับตัวลดลงในวันนี้ และเข้าใกล้ระดับ 100 จุด

ขณะที่:

  • EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.5% สู่ระดับ 1.147
  • Bitcoin กลับขึ้นเหนือระดับ 65,000 ดอลลาร์ ขยายการฟื้นตัว และเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากจุดต่ำสุดล่าสุด

ธนาคารกลางแคนาดาคงดอกเบี้ยตามคาด

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์

ผู้กำหนดนโยบายระบุว่า ระดับดอกเบี้ยในปัจจุบันยังเหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

การปรับประมาณการเศรษฐกิจ:

  • GDP ปี 2026 ลดลงเหลือ 0.7% จากเดิม 1.2%
  • GDP ปี 2027 เพิ่มขึ้นเป็น 1.8% จากเดิม 1.6%
  • คาด GDP Annualized Q2 เติบโต 2.5% หลังจากหดตัว 0.1% ในไตรมาสแรก

BoC คาดว่าเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2027 และ 2028

ด้านเงินเฟ้อ:

  • คาดว่าจะชะลอลงสู่ประมาณ 2.5% ในครึ่งหลังปี 2026
  • กลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% ในช่วงต้นปี 2027

ธนาคารกลางยังระบุว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวของภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับเหมาะสม ขณะที่ตลาดแรงงานแคนาดายังคงอ่อนแอแต่มีเสถียรภาพ

ตลาดพลังงานได้รับสัญญาณผสมจากรายงาน EIA

รายงานจาก EIA ส่งสัญญาณผสมต่อตลาดพลังงาน

สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ:

  • น้ำมันดิบลดลง 1.69 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาดเล็กน้อย
  • น้ำมันเบนซินลดลง 1.53 ล้านบาร์เรล
  • น้ำมันกลั่น (Distillates) เพิ่มขึ้นผิดคาด 4.56 ล้านบาร์เรล

ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทรงตัวในวันนี้ แต่ราคาน้ำมันดิบยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

Beige Book ของ Fed: เศรษฐกิจยังขยายตัว แต่แรงกดดันด้านต้นทุนยังอยู่

รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม การเติบโตโดยรวมอยู่ในระดับ:

  • เล็กน้อย
  • ปานกลาง

โดยหลายเขตรายงานว่าการเติบโตแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังได้รับแรงกดดันจากราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนเชื้อเพลิง ขณะที่ความต้องการบริการยังคงเพิ่มขึ้น

ตลาดแรงงานยังมั่นคง แต่ธุรกิจเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในหลายเขตของ Fed

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงรายงานปัญหาการหาแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะใน:

  • ก่อสร้าง
  • การผลิต
  • ค้าปลีก

แรงกดดันด้านค่าจ้างอยู่ในระดับปานกลาง และการเติบโตของค่าจ้างเริ่มชะลอลงในหลายพื้นที่

บางบริษัทเริ่มใช้ AI มากขึ้นในการ:

  • กระบวนการจ้างงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

หลายเขตยังรายงานต้นทุนและราคาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน:

  • ภาคบริการ
  • ก่อสร้าง
  • การผลิต

Fed ระบุว่า ภาคธุรกิจยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อเศรษฐกิจ แต่ยังคงกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านต้นทุน และคาดว่าเงินเฟ้อจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

Dow Jones Futures (US30, กราฟ D1)

ดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นเศรษฐกิจดั้งเดิม (Old Economy) มากกว่า ยังคงทำผลงานเหนือกว่า Nasdaq

Dow Jones Futures ปรับตัวขึ้นในวันนี้ และไม่ได้รับผลกระทบมากจากความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI

การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่านักลงทุนอาจกำลังหมุนเงินกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่ม Value และบริษัทที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งในเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม

Source: xStation5

Source: xStation5

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