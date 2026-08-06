ตัวเลขจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ดัน EURUSD ปรับตัวขึ้น 📈

ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ต่ำกว่าคาด ดัน EURUSD ปรับตัวขึ้น 📈
ตัวเลข ADP Employment Change ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขเดือนก่อนถูกปรับลดจาก 98,000 เหลือ 95,000 ตำแหน่ง
รายงานดังกล่าวสะท้อนว่าการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอล
ภาค การศึกษาและสาธารณสุข (Education & Healthcare) ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดแรงงาน โดยเพิ่มการจ้างงาน 36,000 ตำแหน่ง
ในทางกลับกัน ภาคบริการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hospitality Services) สูญเสียตำแหน่งงาน 11,000 ตำแหน่ง ซึ่งอาจเป็นผลจากการกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก รวมถึงการสิ้นสุดของสัญญาจ้างงานชั่วคราว
ขณะที่ ภาคการค้าและการขนส่ง (Trade & Transportation) ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การจ้างงานในภาคส่วนดังกล่าวอ่อนแอลง
ตัวเลข ADP ที่ออกมาต่ำกว่าคาดช่วยเพิ่มความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจมีพื้นที่ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ส่งผลให้ EURUSD ขยายช่วงบวก หลังการประกาศข้อมูลดังกล่าว
ที่มา: ADP
กราฟที่ 2: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ในภาคบริการ (Services Sectors)
ที่มา: ADP
EURUSD ปรับตัวขึ้นต่อหลังข้อมูล ADP อ่อนแอ
คู่เงิน EURUSD ขยายช่วงบวกที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้า และกำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน บริเวณ 1.1560 โดยค่าเงินดอลลาร์ยังคงเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากทั้งข้อมูลเศรษฐกิจและถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
อีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันดอลลาร์คือความเห็นล่าสุดของ Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิอาโปลิส ซึ่งระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่ม ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ได้สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรง
ก่อนหน้านี้ Kashkari เป็นหนึ่งในกรรมการ 3 คน ที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับผลการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด โดยสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (25 bps)
อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงล่าสุดของเขามีน้ำเสียงที่ผ่อนคลายกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้า ทำให้มุมมองเชิงเข้มงวด (Hawkish) ต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ลดลง และอาจสะท้อนความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะ ดำเนินนโยบายการเงินตามหลังสถานการณ์เงินเฟ้อ (fall behind the curve) หากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้าจนเกินไป
การผสมผสานระหว่างตัวเลข ADP Employment ที่อ่อนแอกว่าคาด และท่าทีที่ไม่แข็งกร้าวของ Kashkari ได้เพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ และช่วยหนุนให้ EURUSD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ
Source: xStation5
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