  
09:23 · 17 มิถุนายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 17 มิ.ย.

🛢️ Commodities

  • ราคาน้ำมันกำลังเผชิญกับการปรับตัวลงต่อเนื่องยาวนานที่สุดของปี ส่งผลให้ราคากลับลงมาใกล้ระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง และลบกำไรส่วนใหญ่ที่เกิดจากสงครามออกไปเกือบทั้งหมด
  • น้ำมันทั้งสองสัญญาหลักถูกกดดันอย่างหนัก โดย Brent Crude ร่วงมากกว่า 5% หลุดระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ของสหรัฐฯ ลดลงสู่บริเวณ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • รายงานล่าสุดระบุว่า สหรัฐฯ กำลังทยอยยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล และเตรียมเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกได้ทันที เพื่อช่วยลดความตึงเครียดก่อนการเจรจารอบใหม่
  • ข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดลงนามในวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวา แม้ว่ารายละเอียดของบันทึกข้อตกลงฉบับเต็มยังไม่ได้รับการเปิดเผยก็ตาม
  • สถาบันการเงินรายใหญ่ใน Wall Street ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั้ง Morgan Stanley และ Goldman Sachs ต่างลดเป้าหมายราคาสำหรับไตรมาสถัดไป
  • Goldman Sachs คาดว่าการส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียจะกลับสู่ระดับก่อนสงครามภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งหมายความว่าอุปทานอาจกลับมาเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดไว้
  • สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับธนาคารกลางทั่วโลก เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลงกลับสู่ระดับต้นเดือนมีนาคม ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจโลก
  • ด้านทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อ โดยเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 4,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจะเริ่มชะลอตัวลง

📈 หุ้นและบริษัท

  • หลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรงและเข้าสู่ภาวะพักฐาน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลดลง ขณะที่ US500 ลดลง 0.2% และ US100 ร่วงมากกว่า 1%
  • SpaceX ยังคงเป็นจุดสนใจของตลาด โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นอีก 11% หลังเปิดการซื้อขาย และหากนับตั้งแต่วัน IPO หุ้นปรับตัวขึ้นแล้วมากกว่า 50%
  • บริษัทของ Elon Musk ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติด้านมูลค่าตลาด โดยแซง Amazon ได้สำเร็จ และช่วงหนึ่งสามารถแซง Microsoft ได้ด้วย ส่งผลให้มูลค่าตลาดแตะระดับ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์
  • ปัจจุบัน SpaceX กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับ 5 บน Wall Street โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข่าวการปิดดีลเข้าซื้อ Cursor มูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน P/S ราว 15 เท่า

🏛️ นโยบายการเงินและธนาคารกลาง

  • วันนี้เอเชียได้เห็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์จากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 1.0%
  • นี่ถือเป็นระดับดอกเบี้ยสูงสุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 และสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายครั้งสำคัญ
  • ปฏิกิริยาของตลาดเป็นไปอย่างผันผวน โดยเงินเยนลบกำไรทั้งหมดที่ทำได้ก่อนหน้า ขณะที่ราคาพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นปรับตัวลดลง ด้าน USDJPY กลับเข้าใกล้ระดับ 160.5 อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่เคยกระตุ้นให้ทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงค่าเงินมาแล้ว
  • ในทางตรงกันข้าม ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกของปี ส่งผลให้ AUDUSD แข็งค่าขึ้นในวันนี้
  • ฝั่งยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดันเชิง Hawkish หลังจากการประชุม ECB ครั้งล่าสุดที่ Christine Lagarde ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมเตือนว่า “เงินเฟ้อจากสงคราม” กำลังแพร่กระจายเข้าสู่เศรษฐกิจในวงกว้าง
  • EURUSD ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1.16 ในวันนี้ แม้ว่าสาเหตุหลักจะมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าความแข็งแกร่งของยูโร
  • ขณะเดียวกัน ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะ “สงบก่อนพายุ” ก่อนการประชุม Fed ในวันพุธ
  • การประชุมครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกภายใต้การนำของ Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่ ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด
  • แม้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่จุดสนใจสำคัญอยู่ที่การแถลงข่าวครั้งแรกของ Warsh และมุมมองของเขาต่อแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า
  • ประธาน Fed คนใหม่กำลังเผชิญโจทย์ที่ท้าทายอย่างมาก ระหว่างแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะสั้นที่ยังคงอยู่ กับความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว หากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

ราคาน้ำมันลบกำไรจากสงครามตะวันออกกลางเกือบทั้งหมด

 

 

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