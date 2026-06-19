ข่าวเด่นวันนี้ 19 มิ.ย.

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ
หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นจากแรงหนุน “relief + risk appetite”
วอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นแรง หลังแรงกดดันหลัง FOMC คลี่คลาย และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงจากข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน
- Nasdaq ฟิวเจอร์ส (US100): +2.0% หลัง rollover นำตลาด
- Russell 2000 (US2000): +1.3%
- S&P 500 (US500): +0.9%
- Dow Jones (US30): +0.2%
🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป
ตลาดยุโรปฟื้นตัว แม้ยังเห็นความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน
- Euro Stoxx 50 (EU50): +1.4% นำตลาด
- CAC 40 ฝรั่งเศส (FRA40): +1.4%
- FTSE MIB อิตาลี (ITA40): +1.1%
- DAX เยอรมนี (DE40): +1.0%
- AEX เนเธอร์แลนด์ (NED25): +0.9%
ฝั่งที่อ่อนตัว:
- IBEX 35 สเปน: ทรงตัว
- FTSE 100 อังกฤษ (UK100): -0.3%
- WIG20 โปแลนด์ (W20): -1.5%
ข่าวบริษัท
Amazon เล็งขายชิป AI แข่ง Nvidia
Amazon อยู่ระหว่างเจรจาขายชิป Trainium ให้ศูนย์ข้อมูลภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยน AWS จากผู้ใช้ภายในไปสู่ผู้เล่นในตลาดชิปโดยตรง เพิ่มแรงกดดันต่อ Nvidia และทำให้ตลาด hardware AI แตกตัวมากขึ้น
Apple เตือนขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนชิปพุ่ง
Tim Cook เตือนว่าต้นทุน memory ที่พุ่งแรงจากดีมานด์ AI และปัญหาซัพพลายเชน อาจดันราคาสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นราว 20% (iPhone 18 อาจแพงขึ้นสูงสุด $150)
Accenture ดิ่งหนักหลังลดคาดการณ์
หุ้นร่วง -16.7% หลังรายได้ Q3 ต่ำกว่าคาด และลดเป้าการเติบโตทั้งปีเหลือ 3–4% ท่ามกลางความกังวลว่า AI กำลังแทนที่งบที่ปรึกษาไอทีแบบดั้งเดิม
BMW ปรับลดคาดการณ์สู่ระดับต่ำสุดรอบ 5 ปี
หุ้นร่วงสู่จุดต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020 หลังลด margin คาดการณ์ลงแรง เหตุจากจีนชะลอตัวและต้นทุนพลังงานจากความขัดแย้งในอิหร่าน ส่งผลกดดันกลุ่มรถยนต์เยอรมนีทั้งหมด
เศรษฐกิจและธนาคารกลาง
- สหรัฐฯ: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงสู่ 226K ตลาดแรงงานยังแข็งแรง
- BoE: คงดอกเบี้ย 3.75% แต่มีโหวต hawkish 7–2
- SNB: คงดอกเบี้ย 0% พร้อมเตือนแทรกแซง FX
- Norges Bank: คงดอกเบี้ย 4.25% แต่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อ
FX / พลังงาน / โลหะมีค่า
FX — ดอลลาร์แข็งแกร่งต่อเนื่อง
- USD Index: +0.4% สูงสุดตั้งแต่ พ.ค. 2025
- USDJPY ยืนเหนือ 160
- EURUSD อ่อนลงสู่ 1.1465
Energy — น้ำมันอ่อนตัว แต่ก๊าซพุ่ง
- Brent: -0.6% ที่ $78.30
- NATGAS: +2.9% หลัง EIA bullish
Precious Metals — ถูกกดดันจากดอลลาร์
- Gold: -0.6%
- Silver: -2.7%
สรุปภาพรวม
ตลาดวันนี้สะท้อนธีมหลัก:
“ดอลลาร์แข็ง + ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ลดลง = หุ้นขึ้น แต่โลหะมีค่าและสินทรัพย์บางกลุ่มถูกกดดัน”
แรงนำยังอยู่ในเทคโนโลยีและ risk assets ขณะที่ดอลลาร์ยังคงเป็นตัวแปรมหภาคที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดโลกตอนนี้
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US100 พุ่งขึ้น 2.7% ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ 🚀
NATGAS พุ่งขึ้นหลังรายงาน EIA 📈 สต็อกก๊าซชะลอการเพิ่มขึ้น
หุ้นประจำสัปดาห์: KLA Corporation และเศรษฐศาสตร์ของ “ความผิดพลาด” ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)