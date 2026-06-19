  
08:56 · 19 มิถุนายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 19 มิ.ย.

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐ

หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นจากแรงหนุน “relief + risk appetite”
วอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นแรง หลังแรงกดดันหลัง FOMC คลี่คลาย และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงจากข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ–อิหร่าน

  • Nasdaq ฟิวเจอร์ส (US100): +2.0% หลัง rollover นำตลาด
  • Russell 2000 (US2000): +1.3%
  • S&P 500 (US500): +0.9%
  • Dow Jones (US30): +0.2%

🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรป

ตลาดยุโรปฟื้นตัว แม้ยังเห็นความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน

  • Euro Stoxx 50 (EU50): +1.4% นำตลาด
  • CAC 40 ฝรั่งเศส (FRA40): +1.4%
  • FTSE MIB อิตาลี (ITA40): +1.1%
  • DAX เยอรมนี (DE40): +1.0%
  • AEX เนเธอร์แลนด์ (NED25): +0.9%

ฝั่งที่อ่อนตัว:

  • IBEX 35 สเปน: ทรงตัว
  • FTSE 100 อังกฤษ (UK100): -0.3%
  • WIG20 โปแลนด์ (W20): -1.5%

ข่าวบริษัท

Amazon เล็งขายชิป AI แข่ง Nvidia
Amazon อยู่ระหว่างเจรจาขายชิป Trainium ให้ศูนย์ข้อมูลภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยน AWS จากผู้ใช้ภายในไปสู่ผู้เล่นในตลาดชิปโดยตรง เพิ่มแรงกดดันต่อ Nvidia และทำให้ตลาด hardware AI แตกตัวมากขึ้น

Apple เตือนขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนชิปพุ่ง
Tim Cook เตือนว่าต้นทุน memory ที่พุ่งแรงจากดีมานด์ AI และปัญหาซัพพลายเชน อาจดันราคาสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นราว 20% (iPhone 18 อาจแพงขึ้นสูงสุด $150)

Accenture ดิ่งหนักหลังลดคาดการณ์
หุ้นร่วง -16.7% หลังรายได้ Q3 ต่ำกว่าคาด และลดเป้าการเติบโตทั้งปีเหลือ 3–4% ท่ามกลางความกังวลว่า AI กำลังแทนที่งบที่ปรึกษาไอทีแบบดั้งเดิม

BMW ปรับลดคาดการณ์สู่ระดับต่ำสุดรอบ 5 ปี
หุ้นร่วงสู่จุดต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020 หลังลด margin คาดการณ์ลงแรง เหตุจากจีนชะลอตัวและต้นทุนพลังงานจากความขัดแย้งในอิหร่าน ส่งผลกดดันกลุ่มรถยนต์เยอรมนีทั้งหมด

เศรษฐกิจและธนาคารกลาง

  • สหรัฐฯ: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงสู่ 226K ตลาดแรงงานยังแข็งแรง
  • BoE: คงดอกเบี้ย 3.75% แต่มีโหวต hawkish 7–2
  • SNB: คงดอกเบี้ย 0% พร้อมเตือนแทรกแซง FX
  • Norges Bank: คงดอกเบี้ย 4.25% แต่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อ

FX / พลังงาน / โลหะมีค่า

FX — ดอลลาร์แข็งแกร่งต่อเนื่อง

  • USD Index: +0.4% สูงสุดตั้งแต่ พ.ค. 2025
  • USDJPY ยืนเหนือ 160
  • EURUSD อ่อนลงสู่ 1.1465

Energy — น้ำมันอ่อนตัว แต่ก๊าซพุ่ง

  • Brent: -0.6% ที่ $78.30
  • NATGAS: +2.9% หลัง EIA bullish

Precious Metals — ถูกกดดันจากดอลลาร์

  • Gold: -0.6%
  • Silver: -2.7%

สรุปภาพรวม

ตลาดวันนี้สะท้อนธีมหลัก:

“ดอลลาร์แข็ง + ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ลดลง = หุ้นขึ้น แต่โลหะมีค่าและสินทรัพย์บางกลุ่มถูกกดดัน”

แรงนำยังอยู่ในเทคโนโลยีและ risk assets ขณะที่ดอลลาร์ยังคงเป็นตัวแปรมหภาคที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดโลกตอนนี้

19 มิถุนายน 2026, 08:53

Amazon เตรียมขยายการขายชิป AI แบบปรับแต่งเองให้ลูกค้าภายนอก ท้าทายความเป็นผู้นำของ Nvidia
19 มิถุนายน 2026, 08:50

US100 พุ่งขึ้น 2.7% ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ 🚀
19 มิถุนายน 2026, 08:47

NATGAS พุ่งขึ้นหลังรายงาน EIA 📈 สต็อกก๊าซชะลอการเพิ่มขึ้น
19 มิถุนายน 2026, 08:46

หุ้นประจำสัปดาห์: KLA Corporation และเศรษฐศาสตร์ของ “ความผิดพลาด” ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น
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