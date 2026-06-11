  
21:50 · 11 มิถุนายน 2026

ราคาน้ำมันพุ่ง 2% หลังโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน

ไม่กี่นาทีที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบน Truth Social เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการโจมตีอิหร่าน นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการยึดเกาะคาร์ก (Kharg Island) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่าน และเป็นจุดที่รองรับการส่งออกน้ำมันดิบส่วนใหญ่ของประเทศ

หากเกิดขึ้นจริง การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ และอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดพลังงานโลก รวมถึงกระแสการไหลของอุปทานน้ำมันในระดับสากล

 

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