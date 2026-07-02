ข่าวเด่นวันนี้ 2 ก.ค.

บรรยากาศตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้ยังคง “ผสม (mixed sentiment)” แต่มีแนวโน้มชัดเจนของการหมุนเงิน (rotation) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจริงมากขึ้น โดยดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้น ขณะที่ Nasdaq ยังถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
แรงกดดันหลักของกลุ่ม AI มาจากข่าวเกี่ยวกับแผนธุรกิจคลาวด์ของ Meta Platforms ที่เตรียมใช้หรือทำเงินจากกำลังประมวลผลส่วนเกินของตนเอง ซึ่งทำให้ตลาดเริ่มกังวลว่า “อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจเพิ่มเร็วกว่าอุปสงค์”
ในทางกลับกัน หุ้นของ Meta Platforms กลับพุ่งขึ้นราว +8% กลายเป็นตัวนำตลาดในรอบนี้ ขณะที่ Big Tech รายอื่นอย่าง Amazon, Microsoft และ Alphabet เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว
ความเคลื่อนไหวในกลุ่ม AI และโครงสร้างพื้นฐาน
แรงขายกระจุกตัวอย่างชัดเจนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI infrastructure:
- CoreWeave ร่วง ~10%
- Nebius ร่วง ~12%
- Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell ลดลงประมาณ 2–3%
ในกลุ่ม storage และ memory แรงกดดันยิ่งรุนแรงกว่า:
- Micron Technology ลดลง ~8%
- SanDisk ร่วง ~9%
- Seagate Technology และ Western Digital ลดลง ~5–6%
แม้ Micron จะมีข่าวบวกจากดีลกับ GM ก่อนหน้านี้ แต่ sentiment ของตลาดโดยรวมยังเป็นตัวกดดัน
ตลาดยุโรป
ตลาดยุโรปปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่:
- CAC 40 (ฝรั่งเศส) -0.8%
- IBEX 35 (สเปน) -0.3%
- FTSE 100 (อังกฤษ) -0.2%
- DAX (เยอรมนี) +0.3% (เป็นข้อยกเว้น)
📊 ภาพเศรษฐกิจมหภาค
เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในแนวทางสื่อสารของ Fed โดย Kevin Warsh ประกาศยุติการใช้ forward guidance อย่างสิ้นเชิง ทำให้ตลาดต้องพึ่ง “ข้อมูลจริง ณ ปัจจุบัน” มากขึ้นในการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ย
นโยบายการเงินยังคงอยู่ในโทนเข้มงวด ซึ่งหนุนให้ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นชั่วคราว แม้ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะเริ่มส่งสัญญาณชะลอ
- ISM Manufacturing เดือนมิถุนายนลดลงเหลือ 53.3
- ADP ออกมาต่ำกว่าคาด เพิ่มเพียง 98,000 ตำแหน่ง
🪙 ตลาดโลหะมีค่า
ทองคำฟื้นตัวแรงกว่า +1% กลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน (silver) ปรับขึ้นราว +1% และทะลุระดับ 60 ดอลลาร์
🛢️ ตลาดพลังงาน
น้ำมันยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน:
- Brent ลดลงมากกว่า 2% ใกล้ 71 ดอลลาร์
- ก๊าซธรรมชาติ (Henry Hub) ลดลงมากกว่า 2%
₿ ตลาดคริปโต
สินทรัพย์ดิจิทัลฟื้นตัวตาม sentiment ตลาด:
- Bitcoin +3% กลับเหนือ 60,000 ดอลลาร์
- Ethereum +3% เหนือ 1,600 ดอลลาร์
📌 สรุปภาพรวม
ตลาดอยู่ในโหมด “rotation ชัดเจน” เงินไหลออกจาก AI/Tech ไปสู่หุ้นเศรษฐกิจจริง ขณะที่ macro data เริ่มชะลอ แต่ Fed ยังคง stance เข้มงวด ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมีการสลับกลุ่ม rather than ขาขึ้นทั่วตลาด
คำตัดสินทางประวัติศาสตร์ในยุโรป: Google ถูกสั่งจ่ายค่าเสียหายระดับสถิติใหม่
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🚨 ด่วน: รายงานสต็อกน้ำมันยังคงลดลง ขณะที่ WTI ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
Fed Warsh ลดน้ำเสียงสายเหยี่ยว จุดความหวังให้ฝั่งกระทิงทองคำ 🟡