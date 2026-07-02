  
08:41 · 2 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 2 ก.ค.

📈 สรุปตลาดหุ้น

บรรยากาศตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้ยังคง “ผสม (mixed sentiment)” แต่มีแนวโน้มชัดเจนของการหมุนเงิน (rotation) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจริงมากขึ้น โดยดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้น ขณะที่ Nasdaq ยังถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI

แรงกดดันหลักของกลุ่ม AI มาจากข่าวเกี่ยวกับแผนธุรกิจคลาวด์ของ Meta Platforms ที่เตรียมใช้หรือทำเงินจากกำลังประมวลผลส่วนเกินของตนเอง ซึ่งทำให้ตลาดเริ่มกังวลว่า “อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจเพิ่มเร็วกว่าอุปสงค์”

ในทางกลับกัน หุ้นของ Meta Platforms กลับพุ่งขึ้นราว +8% กลายเป็นตัวนำตลาดในรอบนี้ ขณะที่ Big Tech รายอื่นอย่าง Amazon, Microsoft และ Alphabet เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว

ความเคลื่อนไหวในกลุ่ม AI และโครงสร้างพื้นฐาน

แรงขายกระจุกตัวอย่างชัดเจนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI infrastructure:

  • CoreWeave ร่วง ~10%
  • Nebius ร่วง ~12%
  • Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell ลดลงประมาณ 2–3%

ในกลุ่ม storage และ memory แรงกดดันยิ่งรุนแรงกว่า:

  • Micron Technology ลดลง ~8%
  • SanDisk ร่วง ~9%
  • Seagate Technology และ Western Digital ลดลง ~5–6%

แม้ Micron จะมีข่าวบวกจากดีลกับ GM ก่อนหน้านี้ แต่ sentiment ของตลาดโดยรวมยังเป็นตัวกดดัน

ตลาดยุโรป

ตลาดยุโรปปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่:

  • CAC 40 (ฝรั่งเศส) -0.8%
  • IBEX 35 (สเปน) -0.3%
  • FTSE 100 (อังกฤษ) -0.2%
  • DAX (เยอรมนี) +0.3% (เป็นข้อยกเว้น)

📊 ภาพเศรษฐกิจมหภาค

เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในแนวทางสื่อสารของ Fed โดย Kevin Warsh ประกาศยุติการใช้ forward guidance อย่างสิ้นเชิง ทำให้ตลาดต้องพึ่ง “ข้อมูลจริง ณ ปัจจุบัน” มากขึ้นในการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ย

นโยบายการเงินยังคงอยู่ในโทนเข้มงวด ซึ่งหนุนให้ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นชั่วคราว แม้ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะเริ่มส่งสัญญาณชะลอ

  • ISM Manufacturing เดือนมิถุนายนลดลงเหลือ 53.3
  • ADP ออกมาต่ำกว่าคาด เพิ่มเพียง 98,000 ตำแหน่ง

🪙 ตลาดโลหะมีค่า

ทองคำฟื้นตัวแรงกว่า +1% กลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน (silver) ปรับขึ้นราว +1% และทะลุระดับ 60 ดอลลาร์

🛢️ ตลาดพลังงาน

น้ำมันยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน:

  • Brent ลดลงมากกว่า 2% ใกล้ 71 ดอลลาร์
  • ก๊าซธรรมชาติ (Henry Hub) ลดลงมากกว่า 2%

₿ ตลาดคริปโต

สินทรัพย์ดิจิทัลฟื้นตัวตาม sentiment ตลาด:

  • Bitcoin +3% กลับเหนือ 60,000 ดอลลาร์
  • Ethereum +3% เหนือ 1,600 ดอลลาร์

📌 สรุปภาพรวม
ตลาดอยู่ในโหมด “rotation ชัดเจน” เงินไหลออกจาก AI/Tech ไปสู่หุ้นเศรษฐกิจจริง ขณะที่ macro data เริ่มชะลอ แต่ Fed ยังคง stance เข้มงวด ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมีการสลับกลุ่ม rather than ขาขึ้นทั่วตลาด

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