📈 น้ำมันพุ่งขึ้น 2%

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ตามรายงานล่าสุด มีเรือพาณิชย์อย่างน้อย 3 ลำได้รับความเสียหาย ซึ่งรวมถึง เรือบรรทุก LNG ของกาตาร์ และ เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย
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กาตาร์ กล่าวหา อิหร่าน ว่าเป็นผู้ดำเนินการโจมตี พร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอุปทานพลังงานทั่วโลก
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ขณะเดียวกัน อิหร่าน ระบุว่า จะไม่กลับมาเจรจากับ สหรัฐฯ หากวอชิงตันยังคงเดินหน้าส่งสัญญาณคุกคามทางทหาร
-
ตามรายงานล่าสุด มีเรือพาณิชย์อย่างน้อย 3 ลำได้รับความเสียหาย ซึ่งรวมถึง เรือบรรทุก LNG ของกาตาร์ และ เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย
-
กาตาร์ กล่าวหา อิหร่าน ว่าเป็นผู้ดำเนินการโจมตี พร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอุปทานพลังงานทั่วโลก
-
ขณะเดียวกัน อิหร่าน ระบุว่า จะไม่กลับมาเจรจากับ สหรัฐฯ หากวอชิงตันยังคงเดินหน้าส่งสัญญาณคุกคามทางทหาร
น้ำมันพุ่งกว่า 2% หลังความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาอีกครั้ง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในวันนี้ ทะลุระดับ 73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาปะทุอีกครั้งใน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz)
ตามรายงานล่าสุด มีเรือพาณิชย์อย่างน้อย 3 ลำได้รับความเสียหาย ซึ่งรวมถึง:
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เรือบรรทุก LNG ของกาตาร์
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เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย
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เรืออีกหนึ่งลำที่ถูกโจมตีด้วยโดรน
กาตาร์ กล่าวหา อิหร่าน ว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอุปทานพลังงานโลก
ขณะเดียวกัน อิหร่าน ประกาศว่าจะไม่กลับมาเจรจากับ สหรัฐฯ หากวอชิงตันยังคงเดินหน้าส่งสัญญาณคุกคามทางทหาร
การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรอบใหม่ดันราคาน้ำมันสูงขึ้น
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังมีรายงานเหตุโจมตีเพิ่มเติมในหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก
หน่วยงาน UK Maritime Trade Operations (UKMTO) เปิดเผยว่า เรือพาณิชย์หลายลำที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตี และมีอย่างน้อย 3 ลำได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเกี่ยวข้องกับเรือบรรทุก LNG ของกาตาร์ชื่อ Al-Rekayyat ซึ่งถูกโจมตีใกล้ชายฝั่งโอมาน ส่งผลให้เกิดไฟไหม้บริเวณห้องเครื่อง และสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการระเบิด
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบียชื่อ Wedyan ได้รับความเสียหาย และเรืออีกหนึ่งลำถูกโดรนโจมตีจนเกิดความเสียหายทางโครงสร้างเล็กน้อย
จากข้อมูลที่มีในขณะนี้ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือการรั่วไหลของน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ลงสู่ทะเล
อิหร่านปฏิเสธความรับผิดชอบ แต่เคยเตือนเรือเดินทะเล
แม้ว่าอิหร่านยังไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ดำเนินการโจมตี แต่สื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่า เรืออย่างน้อยหนึ่งลำอาจละเลยคำเตือนก่อนหน้านี้จากกองกำลังอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
มีรายงานว่าเรือทั้งสามลำเดินทางผ่านเส้นทางด้านใต้ใกล้ชายฝั่งโอมาน ซึ่งเป็นเส้นทางที่อิหร่านเคยออกคำเตือนให้หลีกเลี่ยงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
กาตาร์และประเทศอ่าวอาหรับประณามอิหร่าน
กระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ระบุว่า เหตุโจมตีดังกล่าวเป็น “การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและชัดเจน”
กาตาร์กล่าวหาอิหร่านว่ากำลังคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือและความมั่นคงด้านพลังงานของโลก พร้อมเรียกร้องให้หยุดการกระทำที่เป็นอันตรายต่อการขนส่งทางทะเล และให้อิหร่านรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น
เลขาธิการของ GCC (Gulf Cooperation Council) ก็ออกมาประณามเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเรียกว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงและเป็นการยกระดับความตึงเครียด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาค
ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงเพิ่มขึ้น
ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง วอชิงตัน และ เตหะราน ที่เลวร้ายลง
รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi ระบุว่า อิหร่านจะไม่กลับเข้าสู่การเจรจา หากสหรัฐฯ ยังคงใช้ถ้อยคำคุกคามทางทหาร
การเจรจายังคงถูกระงับในช่วงไว้อาลัย 1 สัปดาห์ หลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
คำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดี Donald Trump เตือนก่อนหน้านี้ว่า หากไม่มีข้อตกลงสันติภาพ สหรัฐฯ จะ “เดินหน้าจัดการให้จบ”
ทำไมช่องแคบฮอร์มุซจึงมีความสำคัญ?
ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก
ในช่วงเวลาปกติ ประมาณ 20% ของการค้าพลังงานโลกทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ต้องผ่านเส้นทางน้ำแคบแห่งนี้
ดังนั้น แม้เหตุการณ์ทางทหารจะเกิดขึ้นเพียงบางจุด ก็สามารถเพิ่ม ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) ในราคาพลังงานได้อย่างรวดเร็ว
ขณะนี้ตลาดยังไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงของการหยุดชะงักด้านอุปทานพลังงานในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม เหตุโจมตีล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงยังคงเปราะบาง และหากเกิดการยกระดับความรุนแรงเพิ่มเติม หรือมีข้อจำกัดต่อการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อาจผลักดันราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้สูงขึ้นอีก
กราฟ OIL (D1 และ H1)
ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัวขึ้นในวันนี้ และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน
ราคาปรับขึ้นใกล้ระดับ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Source: xStation5
Source: xStation5
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